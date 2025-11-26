Η αφωνία του Ανδρουλάκη στο βιβλίο Τσίπρα (μυστήριο ε;), οι πωλήσεις και τα views, το πάνδημο «in memoriam» του Βαρδή, τα νέα για τον Πιερρ και το Eurogroup

Κλείσιμο

Δεν είδα τουλάχιστον έως χθες επίσημη ανακοίνωση για το βιβλίο αυτό από το ΠΑΣΟΚ. Ο λογικός άνθρωπος, στοιχειωδώς πολιτικά σκεπτόμενος θα έλεγε πως είναι η απόλυτη ευκαιρία του ΠΑΣΟΚ να κάνει ζημιά (με την πολιτική έννοια) στον αντίπαλό του στην Κεντροαριστερά. Και τι δεν μπορούσε να γράψει άραγε σε μία ανακοίνωση το ΠΑΣΟΚ, για τον Τσίπρα αλλά και τους υπουργούς του που σήμερα είναι διεσπαρμένοι σ’ όλη την ανταγωνιστική – για το ΠΑΣΟΚ- αντιπολίτευση. Κυριολεκτικά τα πάντα, ότι… μας θυμίζει τις δραματικές ώρες που περάσαμε με τον ΣΥΡΙΖΑ και τον Τσίπρα, ότι είναι οι ίδιοι, ότι λένε ψέματα, ότι, ότι, ότι… Ας πούμε ο Μητσοτάκης δεν έκανε ο ίδιος δήλωση αλλά ήταν ιδιαιτέρως αιχμηρός για το βιβλίο ο εκπρόσωπος Μαρινάκης. Πάρα ταύτα, ο Ανδρουλάκης, άκρα του τάφου σιωπή. Μία μόνο διαπίστωση από τον Μανώλη Οθωνα, προσωπικό φίλο και στενό περιβάλλον της αείμνηστης Φώφης που διέψευσε τον Τσίπρα για τη δήθεν πρότασή του να συγκυβερνήσουν. Άντε και κάτι χαμηλόφωνες δηλώσεις βουλευτών του ΠΑΣΟΚ, αλλά το επίσημο κόμμα και ο αρχηγός ΤΣΙΜΟΥΔΙΑ. Υπάρχει εξήγηση; Ο Ανδρουλάκης δεν θέλει να στενοχωρήσει τον Αλέξη γιατί του είπανε ότι αν χρειαστεί να βρούμε έναν πρωθυπουργό και πρέπει να βάλουν με βουλευτές όλοι πλάτη «αρκεί να πέσει ο Μητσοτάκης» θα βοηθήσει και ο Τσίπρας; Δεν ξέρω, υποθέσεις κάνω, αλλά ας πούμε ότι είμαι εγώ καχύποπτος. Τι του συνέβη και τον έπιασε αυτή η αφωνία; Πάσα εξήγηση ή ερμηνεία δεκτή…Πουλάει το βιβλίο…-Πάντως το βιβλίο του Τσίπρα ή ο Τσίπρας αν θέλετε πουλάει καλά, χωρίς αυτό να είναι απαραιτήτως καλό ή κακό, κατά τη γνώμη μου για το πολιτικό του μέλλον. Πάντως αδιάφορο δεν πέρασε. Ο εκδοτικός οίκος λέει ότι εξαντλήθηκαν τα 33.000 βιβλία που έχουν τυπώσει, εγώ ξέρω ότι τα tik-tok που έκανε το protothema.gr για το βιβλίο έφτασαν τα 2,3 εκατ. views και συντόμως θα φτάσουν τα 2,5 εκατ. θεάσεις (views). Μεγάλα νούμερα έκανε και στο site και κυρίως όσον αφορά τη διάρκεια παραμονής του κόσμου εντός των ρεπορτάζ. Άρα κάτσανε να διαβάσουν τι έγραψε. Τώρα τι κατάφερε ή τι… χάλασε θα φανεί εν καιρώ.Αφιερωμένο στους Ρωσόφιλους…-Για το βιβλίο κάτι ακόμα το οποίο όπως το αναφέρει ο Τσίπρας, χωρίς ωραιοποιήσεις και περικοκλάδες, είναι άκρως «διδακτικό» για τους Ρωσόφιλους και Πουτινόφιλους ανά τη χώρα. Όταν τους ζήτησε βοήθεια είτε ο Τσίπρας στον Πούτιν, είτε ο Λαφαζάνης στους καλύτερους αξιωματούχους της Ρωσίας, αυτοί μας έδωσαν… το βραβείο της ανοιχτής παλάμης, μην πω τίποτα χειρότερο. Όχι τίποτα άλλο, ο Πούτιν πήρε και την κολλητή του Ανγκελα και το κάρφωσε, ότι αυτοί… οι καθυστερημένοι ζητάνε λεφτά από εμάς.Πιερρ-Eurogroup-Κανονικό «μπαράζ» θεσμικών συναντήσεων είχε προχθές στο Βερολίνο ο Πιερρακάκης. Αρχικά, ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών έκανε συναντήσεις με δύο ομοσπονδιακούς ομολόγους του – ο λόγος για τον αντικαγκελάριο και υπουργό Οικονομικών Λαρς Κλινγκμπάιλ και τον υπουργό Ψηφιοποίησης και Κρατικού Εκσυγχρονισμού Κάρστεν Βίλντμπεργκερ. Συναντήθηκε με τον Γερμανό υπουργό με τον οποίο μοιράζεται το ίδιο χαρτοφυλάκιο και εκείνον που ανέλαβε το (νεοσύστατο στη Γερμανία) χαρτοφυλάκιο που κατείχε από το 2019 και για τέσσερα χρόνια ο Πιερρακάκης. Επιπλέον, βρέθηκε στην Bundestag, όπου τον περίμεναν βουλευτές του συνασπισμού CDU/CSU (Χριστιανοδημοκράτες – Χριστιανοκοινωνιστές) οι οποίοι συμμετέχουν στην κοινοβουλευτική ομάδα φιλίας Ελλάδας – Γερμανίας. Παρών ήταν και ο πρόεδρος της ομάδας Τόμας Ρέιτσελ, με τον οποίο ο Πιερρακάκης συνομίλησε αρκετή ώρα, ενώ λίγο νωρίτερα ο υπουργός Οικονομικών ήταν καλεσμένος του Ιδρύματος Κόνραντ Αντενάουερ, όπου συζήτησε με βουλευτές για τις σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών. Τώρα αν με ρωτάτε τι γίνεται με τη μάχη του Πιερ για την προεδρία του Eurogroup, ρώτησα λοιπόν και μου απαντούν ότι το ματς συνεχίζεται, πάει καλά, αλλά δεν έχει κριθεί επ’ ουδενί. Πάντως στις συναντήσεις του η προεδρία του Eurogroup ασφαλώς και ήταν στο κύριο μενού.Τίμησαν τον Βαρδή Βαρδινογιάννη-Προσωπικότητες από όλο το πολιτικό και επιχειρηματικό φάσμα αλλά και φίλοι και συνοδοιπόροι βρέθηκαν χθες στην αίθουσα «Αλεξάνδρα Τριάντη» στο Μέγαρο Μουσικής για την εκδήλωση μνήμης προς τιμήν του Βαρδή Βαρδινογιάννη, καθώς συμπληρώθηκε ένας χρόνος από την εκδημία του. Την εκδήλωση άνοιξε ο γιος του, ο πρόεδρος και CEO του ομίλου Motor Oil Γιάννης Βαρδινογιάννης, μιλώντας με ζεστά λόγια για τον πατέρα του, ενώ στο καλλιτεχνικό σκέλος της εκδήλωσης που επιμελήθηκε ο σκηνοθέτης Γιώργος Νανούρης ακούστηκαν τραγούδια της Κρήτης από τον Βασίλη Σκουλά, αλλά και εμβατήρια του Πολεμικού Ναυτικού. Άλλωστε η Κρήτη και το Ναυτικό ήταν συστατικά στοιχεία της προσωπικότητας του Βαρδή Βαρδινογιάννη. Εκτός από σύσσωμη την οικογένεια Βαρδινογιάννη, παρόντες ήταν ο ΠτΔ Κώστας Τασούλας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο πρώην πρωθυπουργός Κώστας Καραμανλής, ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος, δεκάδες νυν και πρώην υπουργοί και βουλευτές από όλες τις πτέρυγες της Βουλής, όπως επίσης και επιχειρηματίες, τραπεζίτες και άνθρωποι των media.Ξεκινούν τα γαλάζια τραπέζια-Ο Δεκέμβριος είναι μήνας προϋπολογισμού, αλλά και γιορτών, συνεπώς ενδείκνυται για κοινωνικές επαφές και σύσφιγξη σχέσεων. Κάπως έτσι το σκέφτονται και στο Μ.Μ και προγραμματίζουν για την άλλη εβδομάδα, πιθανώς για τις 4/12, το πρώτο τραπέζωμα του Μητσοτάκη με βουλευτές της ΝΔ. Οι πρώτοι "τυχεροί" θα είναι οι βουλευτές της Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων που έχουν μπροστά τους τον Προϋπολογισμό, ενώ λογικά θα βρεθεί κάποια ταβέρνα τύπου Καραβίτη ή Μαύρος Γάτος κοντά στο Μέγαρο Μαξίμου. Σε καμία περίπτωση πάντως κάποιο "κυριλέ" εστιατόριο.Thanksgiving Dinner