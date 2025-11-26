Η αφωνία του Ανδρουλάκη στο βιβλίο Τσίπρα (μυστήριο ε;), οι πωλήσεις και τα views, το πάνδημο «in memoriam» του Βαρδή, τα νέα για τον Πιερρ και το Eurogroup
Χαίρετε, ξεκινάω με ένα «απόνερο» του βιβλίου Τσίπρα που ομολογώ ότι με έχει εντυπωσιάσει πολύ
Δεν είδα τουλάχιστον έως χθες επίσημη ανακοίνωση για το βιβλίο αυτό από το ΠΑΣΟΚ. Ο λογικός άνθρωπος, στοιχειωδώς πολιτικά σκεπτόμενος θα έλεγε πως είναι η απόλυτη ευκαιρία του ΠΑΣΟΚ να κάνει ζημιά (με την πολιτική έννοια) στον αντίπαλό του στην Κεντροαριστερά. Και τι δεν μπορούσε να γράψει άραγε σε μία ανακοίνωση το ΠΑΣΟΚ, για τον Τσίπρα αλλά και τους υπουργούς του που σήμερα είναι διεσπαρμένοι σ’ όλη την ανταγωνιστική – για το ΠΑΣΟΚ- αντιπολίτευση. Κυριολεκτικά τα πάντα, ότι… μας θυμίζει τις δραματικές ώρες που περάσαμε με τον ΣΥΡΙΖΑ και τον Τσίπρα, ότι είναι οι ίδιοι, ότι λένε ψέματα, ότι, ότι, ότι… Ας πούμε ο Μητσοτάκης δεν έκανε ο ίδιος δήλωση αλλά ήταν ιδιαιτέρως αιχμηρός για το βιβλίο ο εκπρόσωπος Μαρινάκης. Πάρα ταύτα, ο Ανδρουλάκης, άκρα του τάφου σιωπή. Μία μόνο διαπίστωση από τον Μανώλη Οθωνα, προσωπικό φίλο και στενό περιβάλλον της αείμνηστης Φώφης που διέψευσε τον Τσίπρα για τη δήθεν πρότασή του να συγκυβερνήσουν. Άντε και κάτι χαμηλόφωνες δηλώσεις βουλευτών του ΠΑΣΟΚ, αλλά το επίσημο κόμμα και ο αρχηγός ΤΣΙΜΟΥΔΙΑ. Υπάρχει εξήγηση; Ο Ανδρουλάκης δεν θέλει να στενοχωρήσει τον Αλέξη γιατί του είπανε ότι αν χρειαστεί να βρούμε έναν πρωθυπουργό και πρέπει να βάλουν με βουλευτές όλοι πλάτη «αρκεί να πέσει ο Μητσοτάκης» θα βοηθήσει και ο Τσίπρας; Δεν ξέρω, υποθέσεις κάνω, αλλά ας πούμε ότι είμαι εγώ καχύποπτος. Τι του συνέβη και τον έπιασε αυτή η αφωνία; Πάσα εξήγηση ή ερμηνεία δεκτή…
Πουλάει το βιβλίο…
-Πάντως το βιβλίο του Τσίπρα ή ο Τσίπρας αν θέλετε πουλάει καλά, χωρίς αυτό να είναι απαραιτήτως καλό ή κακό, κατά τη γνώμη μου για το πολιτικό του μέλλον. Πάντως αδιάφορο δεν πέρασε. Ο εκδοτικός οίκος λέει ότι εξαντλήθηκαν τα 33.000 βιβλία που έχουν τυπώσει, εγώ ξέρω ότι τα tik-tok που έκανε το protothema.gr για το βιβλίο έφτασαν τα 2,3 εκατ. views και συντόμως θα φτάσουν τα 2,5 εκατ. θεάσεις (views). Μεγάλα νούμερα έκανε και στο site και κυρίως όσον αφορά τη διάρκεια παραμονής του κόσμου εντός των ρεπορτάζ. Άρα κάτσανε να διαβάσουν τι έγραψε. Τώρα τι κατάφερε ή τι… χάλασε θα φανεί εν καιρώ.
Αφιερωμένο στους Ρωσόφιλους…
-Για το βιβλίο κάτι ακόμα το οποίο όπως το αναφέρει ο Τσίπρας, χωρίς ωραιοποιήσεις και περικοκλάδες, είναι άκρως «διδακτικό» για τους Ρωσόφιλους και Πουτινόφιλους ανά τη χώρα. Όταν τους ζήτησε βοήθεια είτε ο Τσίπρας στον Πούτιν, είτε ο Λαφαζάνης στους καλύτερους αξιωματούχους της Ρωσίας, αυτοί μας έδωσαν… το βραβείο της ανοιχτής παλάμης, μην πω τίποτα χειρότερο. Όχι τίποτα άλλο, ο Πούτιν πήρε και την κολλητή του Ανγκελα και το κάρφωσε, ότι αυτοί… οι καθυστερημένοι ζητάνε λεφτά από εμάς.
Πιερρ-Eurogroup
-Κανονικό «μπαράζ» θεσμικών συναντήσεων είχε προχθές στο Βερολίνο ο Πιερρακάκης. Αρχικά, ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών έκανε συναντήσεις με δύο ομοσπονδιακούς ομολόγους του – ο λόγος για τον αντικαγκελάριο και υπουργό Οικονομικών Λαρς Κλινγκμπάιλ και τον υπουργό Ψηφιοποίησης και Κρατικού Εκσυγχρονισμού Κάρστεν Βίλντμπεργκερ. Συναντήθηκε με τον Γερμανό υπουργό με τον οποίο μοιράζεται το ίδιο χαρτοφυλάκιο και εκείνον που ανέλαβε το (νεοσύστατο στη Γερμανία) χαρτοφυλάκιο που κατείχε από το 2019 και για τέσσερα χρόνια ο Πιερρακάκης. Επιπλέον, βρέθηκε στην Bundestag, όπου τον περίμεναν βουλευτές του συνασπισμού CDU/CSU (Χριστιανοδημοκράτες – Χριστιανοκοινωνιστές) οι οποίοι συμμετέχουν στην κοινοβουλευτική ομάδα φιλίας Ελλάδας – Γερμανίας. Παρών ήταν και ο πρόεδρος της ομάδας Τόμας Ρέιτσελ, με τον οποίο ο Πιερρακάκης συνομίλησε αρκετή ώρα, ενώ λίγο νωρίτερα ο υπουργός Οικονομικών ήταν καλεσμένος του Ιδρύματος Κόνραντ Αντενάουερ, όπου συζήτησε με βουλευτές για τις σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών. Τώρα αν με ρωτάτε τι γίνεται με τη μάχη του Πιερ για την προεδρία του Eurogroup, ρώτησα λοιπόν και μου απαντούν ότι το ματς συνεχίζεται, πάει καλά, αλλά δεν έχει κριθεί επ’ ουδενί. Πάντως στις συναντήσεις του η προεδρία του Eurogroup ασφαλώς και ήταν στο κύριο μενού.
Τίμησαν τον Βαρδή Βαρδινογιάννη
-Προσωπικότητες από όλο το πολιτικό και επιχειρηματικό φάσμα αλλά και φίλοι και συνοδοιπόροι βρέθηκαν χθες στην αίθουσα «Αλεξάνδρα Τριάντη» στο Μέγαρο Μουσικής για την εκδήλωση μνήμης προς τιμήν του Βαρδή Βαρδινογιάννη, καθώς συμπληρώθηκε ένας χρόνος από την εκδημία του. Την εκδήλωση άνοιξε ο γιος του, ο πρόεδρος και CEO του ομίλου Motor Oil Γιάννης Βαρδινογιάννης, μιλώντας με ζεστά λόγια για τον πατέρα του, ενώ στο καλλιτεχνικό σκέλος της εκδήλωσης που επιμελήθηκε ο σκηνοθέτης Γιώργος Νανούρης ακούστηκαν τραγούδια της Κρήτης από τον Βασίλη Σκουλά, αλλά και εμβατήρια του Πολεμικού Ναυτικού. Άλλωστε η Κρήτη και το Ναυτικό ήταν συστατικά στοιχεία της προσωπικότητας του Βαρδή Βαρδινογιάννη. Εκτός από σύσσωμη την οικογένεια Βαρδινογιάννη, παρόντες ήταν ο ΠτΔ Κώστας Τασούλας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο πρώην πρωθυπουργός Κώστας Καραμανλής, ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος, δεκάδες νυν και πρώην υπουργοί και βουλευτές από όλες τις πτέρυγες της Βουλής, όπως επίσης και επιχειρηματίες, τραπεζίτες και άνθρωποι των media.
Ξεκινούν τα γαλάζια τραπέζια
-Ο Δεκέμβριος είναι μήνας προϋπολογισμού, αλλά και γιορτών, συνεπώς ενδείκνυται για κοινωνικές επαφές και σύσφιγξη σχέσεων. Κάπως έτσι το σκέφτονται και στο Μ.Μ και προγραμματίζουν για την άλλη εβδομάδα, πιθανώς για τις 4/12, το πρώτο τραπέζωμα του Μητσοτάκη με βουλευτές της ΝΔ. Οι πρώτοι "τυχεροί" θα είναι οι βουλευτές της Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων που έχουν μπροστά τους τον Προϋπολογισμό, ενώ λογικά θα βρεθεί κάποια ταβέρνα τύπου Καραβίτη ή Μαύρος Γάτος κοντά στο Μέγαρο Μαξίμου. Σε καμία περίπτωση πάντως κάποιο "κυριλέ" εστιατόριο.
Η "αιχμή" Τασούλα
-Πολιτικά ενδιαφέρουσα ήταν η χθεσινή ομιλία του Προέδρου Τασούλα στο 251 ΓΝΑ, σε εκδήλωση δωρεάς συσκευής απώλειας προσανατολισμού από τη Βουλή. Και αυτό γιατί άφησε αιχμές για τους πολιτικούς της εικόνας, κάτι που κάποιοι εξέλαβαν ως αιχμή και για τον Τσίπρα - αν και αυτός του έστειλε το βιβλίο του με αφιέρωση. "H πραγματικότητα προς το καλύτερο δεν αλλάζει ούτε με δημόσιες σχέσεις, ούτε με φωτογραφίες, ούτε με όλο αυτό το οπλοστάσιο του πολιτικού μάρκετινγκ ή της τεχνολογίας της πολιτικής", είπε ο Πρόεδρος, ο οποίος φαίνεται ότι θα συνεχίσει να μιλάει.
Ραντεβού στην Αρχαία Ολυμπία
-Κατά τα άλλα, σήμερα ξεκινά και πάλι από τη χώρα μας το ταξίδι της ολυμπιακής φλόγας για τους χειμερινούς ολυμπιακούς σε Μιλάνο και Κορτίνα το 2026. Παρόντες βεβαίως θα είναι ο πρόεδρος της Ολυμπιακής Επιτροπής Ισίδωρος Κούβελος και η πρόεδρος της ΔΟΕ Κίρστι Κόβεντρι. Από την Αθήνα θα φτάσει αεροπορικώς στην Ανδραβίδα και ο Πρόεδρος Τασούλας, ο οποίος αργότερα θα τα πει με την Κ. Κόβεντρι. Λόγω των βροχών που προβλέπονται, η εκδήλωση μεταφέρθηκε εντός του Ολυμπιακού Μουσείου στην Ολυμπία, αλλιώς προγραμματιζόταν να έρθουν τα σχολεία της περιοχής. Πάντως, βάσει του προγράμματος τον ολυμπιακό ύμνο θα απαγγείλει η σοπράνο κολορατούρα Χριστίνα Πουλίτση και στη συνέχεια ο ηθοποιός Γιάννης Στάνκογλου θα απαγγείλει το ποίημα του Τάκη Δόξα, «Το φως της Ολυμπίας». Λίγο αργότερα η πρωθιέρεια Μαίρη Μηνά στην κεντρική αίθουσα του Μουσείου θα παραδώσει την ολυμπιακή φλόγα στον πρώτο λαμπαδηδρόμο, ολυμπιονίκη κωπηλασίας Πέτρο Γκαϊδατζή.
Απλώνουν ζύμη
-Μεγάλη κινητικότητα καταγράφεται στην αγορά ζύμης, καθώς τα σχετικά προϊόντα φαίνεται πως παρουσιάζουν ισχυρή ζήτηση. Βέβαια οι διαπραγματεύσεις μεταξύ των εταιρειών δεν αποδίδουν πάντα. Σύμφωνα με πληροφορίες δεν περπάτησαν τελικά οι διαπραγματεύσεις που έκανε η Χρυσή Ζύμη/Vivartia με την εταιρεία του κλάδου “Ροδούλα”, καθώς όπως λέγεται οι δυο πλευρές δεν συμφώνησαν στο επιχειρηματικό σχέδιο που θα υλοποιούσαν αν προχωρούσε η εξαγορά. H Χρυσή Ζύμη/Vivartia στην αγορά φέρεται να έχει κτυπήσει και άλλες πόρτες στον κλάδο χωρίς όμως κάποιο αποτέλεσμα, αν και προσφέρθηκαν υψηλές τιμές.
Στον ΟΠΑΠ το 100% της Ελληνικά Λαχεία
-Ξεπέρασε τις προσδοκίες το 9μηνο του ΟΠΑΠ αφού την ίδια περίοδο πέρυσι τα αποτελέσματά του είχαν ενισχυθεί από τις επιδόσεις του Τζόκερ, σε μια εξαιρετική χρονιά λόγω και του Euro 2024. Συνεπώς, η άνοδος στο εφετινό εννεάμηνο αποκτά μεγαλύτερη αξία, καταδεικνύοντας τη δυναμική που έχει αναπτύξει ο Οργανισμός. Σημαντική ήταν βέβαια η ενίσχυση από το giga jackpot τον περασμένο Αύγουστο που ήταν το μεγαλύτερο στην ιστορία του παιχνιδιού, οδηγώντας σε αυξημένη κίνηση στο retail δίκτυο, ενισχυμένη επισκεψιμότητα στις online πλατφόρμες και συνολικά μεγαλύτερη παικτική δραστηριότητα. Έτσι τα καθαρά έσοδα προ εισφορών (GGR) για το 9μηνο του 2025 διαμορφώθηκαν στα 1,77 δισ. (έναντι 1,64 δισ πέρυσι), αυξημένα κατά 6,5%, ενώ τα EBITDA ενισχύθηκαν σε ποσοστό 4,4%. Η οργανική ανάπτυξη του ΟΠΑΠ είναι επίσης εμφανής από το ότι ο τομέας των διαδικτυακών παιχνιδιών κατέγραψε αύξηση GGR κατά 10,8% και κατά 4,8% από το δίκτυο καταστημάτων. Από εκεί και πέρα, ο διαγωνισμός για τα Κρατικά Λαχεία προχωρά, με τον ΟΠΑΠ να τρέχει μόνος του στην κούρσα. Μετά την αποσφράγιση της οικονομικής προσφοράς που κατέθεσε (μέσω της θυγατρικής του ΟΠΑΠ INVESTMENT) κλήθηκε να υποβάλει βελτιωμένη οικονομική προσφορά, η οποία και υπεβλήθη πριν από λίγες ημέρες, στις 21/11. Είχαμε όμως και μια ακόμη εξέλιξη καθώς ο ΟΠΑΠ αποφάσισε να αποκτήσει το ποσοστό (16,5%) που κατείχε η Scientific Games Global Gaming στην Ελληνικά Λαχεία ΑΕ. Το τίμημα της αγοράς θα καταβληθεί σε μετρητά από την OPAP INVESTMENT κατά την ολοκλήρωση της συναλλαγής (ήτοι με τη μεταβίβαση των μετοχών) και ανέρχεται σε συνολικά 49,5 χιλ., ενώ αναλαμβάνονται και υποχρεώσεις περίπου 2 εκατ. ευρώ. Μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής, η OPAP INVESTMENT LTD θα κατέχει το 100% της Ελληνικά Λαχεία.
Αλλαγές στο ΔΣ της ΕΧΑΕ
-Tο Euronext παίρνει τα ηνία της ΕΧΑΕ και αρχίζει με αλλαγές στο Διοικητικό Συμβούλιο. Συγκεκριμένα, συνέρχεται το ΔΣ της ΕΧΑΕ προκειμένου να αποφασίσει τη σύγκλιση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης η οποία θα αλλάξει το Συμβούλιο. Κατά πληροφορίες ο CEO παραμένει καθώς η σύμβασή του λήγει Ιούνιο 2026, ενώ θα αντικατασταθούν 3-4 μέλη του ΔΣ με το Εuronext να τοποθετεί πρόσωπα της επιλογής του, που σηματοδοτούν τη νέα περίοδο του ΧΑ. Αναμενόμενο, αλλά έχει το ενδιαφέρον του.
Το συντομότερο conference call της Iστορίας
-Τα κέρδη τρίτου τριμήνου της ΕΧΑΕ ήταν ιστορικού μεγέθους. Το ίδιο και η διάρκεια του χθεσινού conference call της διοίκησης με τους αναλυτές. Δεν κράτησε περισσότερο από 15 λεπτά της ώρας. Η διοίκηση παρουσίασε τα καθαρά κέρδη που εκτοξεύθηκαν +103% στα 26,8 εκατ. ευρώ και τον κύκλο εργασιών +62,6%, φτάνοντας τα 64,7 εκατ ευρώ, με το 73,4% να προέρχεται από συναλλακτική δραστηριότητα και μετασυναλλακτικές υπηρεσίες. Ο Διευθύνων Σύμβουλος ευχαρίστησε τους αναλυτές για τη συνεργασία, η μετοχή στο Χρηματιστήριο κατρακυλούσε στα 6 ευρώ και η σεμνή τελετή ολοκληρώθηκε σύντομα χωρίς ούτε μία ερώτηση για το μέλλον, για τη Euronext (παρεμπιπτόντως ο Στεφάν Μπουζνά έρχεται αύριο στην Αθήνα) ή οτιδήποτε άλλο. Δεν υποβλήθηκε ερώτηση ούτε για την εκρηκτική αύξηση στις αμοιβές προσωπικού (+27%) ούτε στο λειτουργικό κόστος (+33%). Φυσικά, ούτε για τα bonus της διοίκησης.
Νέα τραπεζική άδεια για την Alpha Bank
-Στο μεταξύ, η Alpha Bank που κάνει σημαντικές κινήσεις στον τομέα της διαχείρισης μεγάλου πλούτου. Η συγκεκριμένη δραστηριότητα της τράπεζας αποκτά ισχυρό διεθνές αποτύπωμα, με τη Unicredit να βοηθά προς αυτήν την κατεύθυνση καθώς προωθεί τις υψηλού επιπέδου υπηρεσίες και προϊόντα της Alpha Bank και σε άλλες αγορές, όπως άλλωστε κάνει και η Alpha Bank. Παράλληλα, βαρύνοντα ρόλο έχει πλέον η ανάπτυξη ισχυρής παρουσίας της Alpha στην Κύπρο, μια αγορά-γέφυρα προς τη Μέση Ανατολή και όχι μόνον. Επιπλέον η Alpha Bank διαθέτει τραπεζική άδεια και στην Αγγλία, χώρα-σφραγίδα στις υπηρεσίες του wealth. Το νέο ωστόσο το άφησα για το τέλος: Η Alpha Bank αναμένεται να αποκτήσει τραπεζική άδεια και στο Λουξεμβούργο αγορά επίσης με ισχυρό αποτύπωμα στις υπηρεσίες διαχείρισης μεγάλου πλούτου, όπου σήμερα έχει παρουσία ως υποκατάστημα.
Μεγάλη ζήτηση στην αγορά πράσινων ομολόγων
-Η Τράπεζα Πειραιώς δεν βγήκε μόνη της χθες στις αγορές με έκδοση πράσινου ομολόγου, καθώς η ζήτηση για τέτοια ομόλογα αυξάνεται κατακόρυφα. Μαζί με το ελληνικό τραπεζικό ίδυρμα σε αντίστοιχη πράσινη έκδοση ύψους 750 εκατ. ευρώ προχώρησε χθες και η δανέζικη Danske Bank, ενώ με senior έκδοση ύψους βγήκε και η Banque Postal. Ετσι η ελληνική τράπεζα προτίμησε να αναμένει τις ανακοινώσεις των άλλων δύο τραπεζών πριν ανοίξει το δικό της βιβλίο προσφορών. Και παρά το ότι βγήκε τρίτη στη σειρά κατάφερε να συγκεντρώσει ζήτηση τέσσερις φορές υψηλότερη από την έκδοση που ήταν 500 εκατ. ευρώ. Το αποτέλεσμα θα πρέπει να αποδοθεί στη ευρύτερη ζήτηση για τις πράσινες εκδόσεις, αλλά και στις ισχυρές επιδόσεις της τράπεζας στον τομέα ESG. Πριν, ο MSCI αναβάθμισε την αξιολόγηση της τράπεζας για θέματα ESG σε ‘AAA’.
Black Friday στα δάνεια (κι όποιος αντέξει)
-Η διαφήμιση τραβάει το μάτι. Μια μεγάλη κόκκινη βελούδινη πολυθρόνα, το λογότυπο «Black Friday» και από κάτω η πρόσκληση «CONSUMER CREDIT with excellent conditions». Η Postbank, η θυγατρική της Eurobank στη Βουλγαρία, διαφημίζει αυτές τις μέρες, τα καταναλωτικά της δάνεια σε τιμές… Black Friday. Στην ιστοσελίδα της τράπεζας υπάρχει κι ένας «υπολογιστής δανείου». Μπορείς να δανειστείς 23.000 λέβα (περίπου 11.760 ευρώ) για 96 μήνες - οκτώ ολόκληρα χρόνια πληρωμών για τις αγορές μιας εβδομάδας, με επιτόκιο που δεν ξεπερνά το 7%. Η Postbank, είναι σήμερα η τέταρτη μεγαλύτερη τράπεζα της Βουλγαρίας με μερίδιο αγοράς της τάξης του 12%. Το χαρτοφυλάκιό της σε καταναλωτικά δάνεια ενισχύθηκε μετά την εξαγορά της BNP Paribas Personal Finance το 2023. Η βουλγαρική αγορά καταναλωτικών δανείων μεγαλώνει (όπως συνέβη και με την Ελλάδα πριν από την υιοθέτηση του ευρώ), με σκληρό ανταγωνισμό μεταξύ UBB, TBI Bank, DSK και Postbank. Όλα αυτά στη γειτονική χώρα θυμίζουν αρκετά την Ελλάδα την εποχή της αστακομακαρονάδας και των διακοποδανείων. Ελπίζω οι Βούλγαροι να έχουν καλύτερη τύχη.
Από σφυρί σε… σφυρί
-Μόνιμη θέση στις λίστες των ηλεκτρονικών πλειστηριασμών έχει πιάσει το μοναδικό οικόπεδο των 50 στρεμμάτων με το κτηριακό συγκρότημα της οικογένειας Εμφιετζόγλου στα Ανάβρυτα. Έχοντας βρεθεί στο στόχαστρο τόσο της Intrum όσο και της Cepal φτάνει στο… χείλος του σφυριού, αλλά είτε ο πλειστηριασμός καταλήγει άγονος, είτε την τελευταία στιγμή η διαδικασία οδηγείται σε αναστολή. Στις 15 Οκτωβρίου βγήκε το 50% εξ αδιαιρέτου που ανήκει στον Πρόδρομο Εμφιετζόγλου, με επισπεύδουσα τη Cepal και με τιμή που κατόπιν ανακοπής ήταν στα 12,5 εκατ. ευρώ, αλλά δεν υπήρξε ενδιαφερόμενος. Στον επαναληπτικό πλειστηριασμό που έγινε στις 20 Νοεμβρίου, με την ίδια τιμή, η διαδικασία ανεστάλη. Για σήμερα 26 Νοεμβρίου είχε προγραμματιστεί αντίστοιχο σφυρί με επισπεύδουσα την Intrum και με τιμή εκκίνησης 11,6 εκατ. ευρώ, αλλά και αυτό ανεστάλη. Σύμφωνα με πληροφορίες της στήλης, όμως, έχει ήδη προγραμματιστεί το επόμενο, με επισπεύδουσα τη Cepal, για τις 19 Δεκεμβρίου, αλλά με «έκπτωση» 20%, δηλαδή με τον πήχη να έχει πέσει στα 10 εκατ. ευρώ. Όπως όλα δείχνουν, το σήριαλ θα έχει ακόμη πολλά επεισόδια…
Στο μυαλό της Σεμίραμις Παληού
-Η κίνηση της Σεμίραμις Παληού να καταθέσει επίσημη πρόταση, μέσω της εισηγμένης στο NYSE, Diana Shipping για την εξαγορά του υπολοίπου ποσοστού της Genco, έναντι 750 εκατομμυρίων δολαρίων, διαβάζεται στη Wall Street ως ένα μήνυμα με πολλαπλούς αποδέκτες. Όχι μόνο προς τη διοίκηση της Genco, αλλά και προς την ευρύτερη ναυτιλιακή κοινότητα. Στα γραφεία των επενδυτικών ομίλων σχολιάζεται ότι η Παληού επιχειρεί να «κλειδώσει» εγκαίρως τη θέση της εταιρείας της σε έναν κλάδο, αυτόν τη φορτηγού ναυτιλίας, που εισέρχεται σε περίοδο ανακατατάξεων. Η Diana έχει ήδη το 14,8% της Genco και το γεγονός ότι περνά από τη φάση της μειοψηφικής συμμετοχής σε πρόταση πλήρους εξαγοράς θεωρείται ένδειξη ότι η εταιρεία δεν επιδιώκει απλώς στρατηγική παρουσία, αλλά ενεργό έλεγχο. Το premium της πρότασης, 15% έως 23% ανάλογα με το σημείο αναφοράς, ερμηνεύεται από παράγοντες της αγοράς ως προσπάθεια να επιταχυνθεί η διαδικασία και να περιοριστούν ενδεχόμενες αντιστάσεις. Στον στενό κύκλο των ναυτιλιακών αναλυτών επισημαίνεται ότι η τιμολόγηση συμβαδίζει με τα υψηλότερα επίπεδα της μετοχής της Genco την τελευταία δεκαετία, κάτι που δίνει στην πρόταση χαρακτήρα «επιχειρηματολογίας» προς τους μετόχους, όχι απλής προσέγγισης. Παράλληλα, εντύπωση προκαλεί η αναφορά της Παληού σε δανειακή κάλυψη της συναλλαγής και σε επόμενες στοχευμένες αποεπενδύσεις. Παρασκηνιακά, αυτό διαβάζεται ως πρόθεση για αναδιαμόρφωση του σχήματος εάν η εξαγορά ολοκληρωθεί, με μια πιο συγκεντρωμένη και ευέλικτη δομή, με επιλογή στελεχών και από τις δύο πλευρές και με ξεκάθαρο κέντρο λήψης αποφάσεων. Σε επίπεδο συμβολισμού, η κίνηση στέλνει το μήνυμα ότι η Παληού τοποθετεί την Diana ως παίκτη πρώτης γραμμής σε μια φάση του dry bulk όπου η κλίμακα και η ταχύτητα αλλαγών αποκτούν αυξημένο βάρος. Το ενδιαφέρον τώρα μετατοπίζεται στην Genco: αν θα δει την πρόταση ως ευκαιρία ή ως αφετηρία για διαπραγμάτευση. Όπως και να κινηθεί, η πρωτοβουλία της Σεμίραμις έχει ήδη δημιουργήσει ένα δεδομένο που η αγορά δεν μπορεί να αγνοήσει.
Τουρκικές ναυτιλιακές στην Ελλάδα
-Μαθαίνω ότι έχει ανοίξει μεγάλη συζήτηση στους κύκλους της τουρκικής ναυτιλιακής βιομηχανίας για μεταφορά έδρας ναυτιλιακών εταιρειών στην ευρύτερη περιοχή της Αθήνας. Οι επιχειρηματικές συνθήκες κρίνονται ευνοϊκές και πολλές εταιρείες το σκέφτονται. Ήδη η αρχή έγινε με τη μεγαλύτερη τουρκική ναυτιλιακή εταιρεία, τη Ciner Shipping που έχει γραφεία στη Γλυφάδα και αναμένεται να ακολουθήσουν και άλλες. Ο Τούρκος ιδιοκτήτης του ομίλου, Turgay Ciner, ήταν ιδιοκτήτης, εκτός της ναυτιλιακής και πολύ μεγάλων μέσων ενημέρωσης, όπως το Haberturk και του τουρκικού Bloomberg, τα οποία πούλησε μέσα στο 2024. Η εταιρεία έχει σε εξέλιξη μεγάλο ναυπηγικό πρόγραμμα για 28 bulkers σε διάφορα κινεζικά ναυπηγεία που θα αυξήσει τον στόλο της σε 49 πλοία. Από τις αρχές του 2024 έχει παραλάβει ήδη τα 15 από αυτά και τα υπόλοιπα 13 έως το 2028. Η μητρική εταιρεία, Ciner Group, είναι τουρκική πολυεθνική που δραστηριοποιείται στους τομείς της ενέργειας και της εξόρυξης.
Η ναυτιλία υπό πίεση πράσινων δισεκατομμυρίων
-Η ναυτιλία εισέρχεται όλο και πιο βαθιά σε μια νέα εποχή, με βαριές ταμειακές υποχρεώσεις. Το Σύστημα Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών (EU ETS), σε συνδυασμό με το επερχόμενο FuelEU Maritime (για χρήση εναλλακτικών καυσίμων) και τις υποχρεώσεις OPS (υποδομές παροχής ηλεκτρικής ενέργειας από ξηράς) των ευρωπαϊκών λιμανιών, δεν αφήνουν πολλά περιθώρια για χαλαρές κινήσεις. Τα 2,9 δισ. δολάρια που αναμένεται να πληρώσουν φέτος οι ναυτιλιακές εταιρείες είναι μόνο η αρχή: μέχρι το 2026 το κόστος μπορεί να φτάσει τα 7,5 δισ., με το πλήρες καθεστώς εκπομπών να ισχύει για όλα τα αέρια θερμοκηπίου. Οι μεγαλύτεροι «χαμένοι» είναι τα containerships, που αντιπροσωπεύουν το ένα τρίτο των εκπομπών, ενώ τα RoPax και επιβατηγά πλοία βλέπουν το κόστος να αγγίζει το 1 εκατ. δολάρια ανά πλοίο. Οι λιμενικές αρχές, από την πλευρά τους, καλούνται να ξοδέψουν εκατομμύρια για ηλεκτροδότηση από ξηράς, δημιουργώντας δίκτυα που συχνά ισοδυναμούν με κατανάλωση μιας μικρής πόλης. Στο παρασκήνιο, οι πλοιοκτήτες λένε πως η Ευρώπη προχωράει με ταχύτητα φωτός σε περιβαλλοντικά μέτρα, ενώ άλλες περιοχές του κόσμου παραμένουν πιο χαλαρές. Το αποτέλεσμα είναι ένα ασύμμετρο οικονομικό πεδίο: αυξημένα λειτουργικά κόστη και επενδύσεις σε τεχνολογία, ενώ οι διεθνείς ανταγωνιστές εκμεταλλεύονται την «ευρωπαϊκή τιμωρία». Όσο κι αν οι μεγάλες ναυτιλιακές προσπαθούν να μετακυλήσουν το κόστος στους πελάτες μέσω «πράσινων» προϊόντων, η πραγματικότητα είναι ότι η Ευρώπη δημιουργεί ένα νέο οικονομικό περιβάλλον για τη θάλασσα, όπου η οικολογική συνείδηση πληρώνεται ακριβά και οι γεωπολιτικές ανακατατάξεις κάνουν τις εκπομπές ακόμη πιο ακριβές.
Το τριπλό ταμπλό της Coca Cola 3Ε (και στο βάθος Ρωσία)
-H χθεσινή ανοδική κίνηση της Coca Cola 3E ανέβασε την κεφαλαιοποίηση του τρίτου μεγαλύτερου εμφιαλωτή της Coca-Cola παγκοσμίως πάνω από τα 16 δισ. ευρώ. Πίσω από την κίνηση της μετοχής είναι οι προσδοκίες για λήξη του πολέμου Ρωσίας-Ουκρανίας, αγορές στις οποίες η Coca Cola 3E είχε σημαντική δραστηριότητα ως Coca-Cola. Πριν από 12 χρόνια, το 2013, εν μέσω της μεγάλης ελληνικής οικονομικής κρίσης, η διοίκηση της Coca-Cola 3Ε επέλεξε το Λονδίνο ως αγορά βασικής διαπραγμάτευσης και την Αθήνα ως δευτερεύουσα, ενώ η έδρα της εταιρείας μεταφέρθηκε στην «ασφαλή» Ελβετία. Τον περασμένο μήνα η Coca-Cola 3Ε αποφάσισε να επιχειρήσει απόβαση και στο Χρηματιστήριο του Γιοχάνεσμπουργκ. Συμφώνησε να αποκτήσει το 75% της Coca-Cola Beverages Africa (CCBA) από την Coca-Cola Company και την οικογένεια Gutsche έναντι 2,6 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Η συμφωνία αναμένεται να κλείσει έως τα τέλη του 2026. Το σχέδιο είναι σαφές: Η Αθήνα κρατά την ιστορικότητα στη μετοχή, το Λονδίνο προσφέρει άφθονη ρευστότητα και βάθος διαπραγμάτευσης, ενώ το Γιοχάνεσμπουργκ συμβολίζει την ανάπτυξη στην πολλά υποσχόμενη αφρικανική ήπειρο. Όλα αυτά με 16,11 δισ. ευρώ.
Η πυκνή χρηματιστηριακή δραστηριότητα της CENERGY
-O Χάρης Ηλιάδης της Goldman Sachs διατηρεί παλαιόθεν στενή φιλική σχέση με τον Γιάννη Στασινόπουλο ο οποίος ασχολείται ιδιαίτερα με τη Cenergy. O Μιχάλης Στασινόπουλος έχει υπό την εποπτεία του περισσότερο τη ΒΙΟΧΑΛΚΟ και την ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ. Τον τελευταίο καιρό η Goldman Sachs ασχολείται επισταμένως με τη Cenergy, η κεφαλαιοποίηση της οποίας έχει ξεπεράσει τα 3,2 δισ. ευρώ. Τα πακέτα μετοχών της Cenergy δίνουν και παίρνουν σε καθημερινή βάση. Χθες άλλαξαν χέρια μετοχές αξίας 22,2 εκατ. ευρώ. Νωρίς το πρωί πέρασαν στην αγορά δύο πακέτα μετοχών Cenergy αξίας 17,5 εκατ. ευρώ. Προφανώς οι θεσμικοί αγοράζουν σε τιμή χαμηλότερη από αυτή της αγοράς (discount -5,5% σε σύγκριση με την προχθεσινή τιμή κλεισίματος). Λίγο αργότερα, στις 11:30, άλλαξε χέρια ένα ακόμη πακέτο στην τιμή των 14,86 ευρώ ανά μετοχή. Η συνολική αξία των τριών πακέτων υπολογίζεται στα 18,16 εκατ. ευρώ. Όλα αυτά σε μια χρονική στιγμή όπου η αξία της Cenergy (15,08 ευρώ) είναι κατά +79% υψηλότερη από την αντίστοιχη περυσινή.
Η Metlen έδωσε θάρρος στο σύνολο της αγοράς
-Η απελευθέρωση της μετοχής της Metlen (+5,25% στα 44,50 ευρώ) από τις βραχυπρόθεσμες στρατηγικές κινήσεις που επέβαλε η αναδιάρθρωση των δεικτών MSCI έδωσε μήνυμα ανακούφισης και αισιοδοξίας στο Χρηματιστήριο. Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε με κέρδη +1,05% στις 2.087,20 μονάδες, με αξία συναλλαγών στα 225,3 εκατ. ευρώ και πακέτα προσυμφωνημένων πράξεων αξίας 47,6 εκατ. ευρώ. Μετά το μεσημέρι και αφού η αγορά βεβαιώθηκε ότι η Metlen ξαναβρίσκει τον παλιό, καλό της εαυτό, ξεκίνησε ένα αγοραστικό αεράκι που παρέσυρε ακόμη και τις ράθυμες τραπεζικές μετοχές, ενώ έβαλε αέρα στα πανιά της Aegean (+3,6% στα 14,4 ευρώ), της ΔΕΗ (+2,94% στα €17,5), της Coca - Cola (+2,91% στα €43,1) αλλά και στον ΤΙΤΑΝα (+1,24% στα €45,05), στον ΟΠΑΠ (+1,11% στα €17,45), στον Sarantis (+1,14% στα €12,4) και την ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ (+1,72% στα €3,25). Οι τράπεζες έκαναν το καθήκον τους συντηρώντας τη θετική ορμή του Γενικού Δείκτη, χωρίς όμως πολλές συναλλαγές με την Εθνική (+1,16% στα €13,16), με την Alpha (+0,56% στα €3,60), την Piraeus στα 7,02 ευρώ και την αδιάφορη Eurobank στα €3,40 (+0,06%).
Το μεγάλο κόλπο του Τραμπ με το Χρέος
-Η Αμερική κουβαλά στις πλάτες της ένα δυσθεώρητο Χρέος. Δεν είναι μόνο τα 38 τρισεκατομμύρια του Δημοσίου Χρέους. Είναι τα 130 τρισ. δολάρια που περιλαμβάνουν τα χρέη των επιχειρήσεων, τα καταναλωτικά και τις συνταξιοδοτικές υποχρεώσεις. Ο Ντόναλντ Τραμπ πιστεύει πως έχει βρει τη λύση. Απαξίωση του Χρέους μέσω του πληθωρισμού. Όσο λιγότερο αξίζει το δολάριο, τόσο μικρότερο θα γίνεται το βάρος του χρέους. Η συνταγή μοιάζει με το να χάνεις κιλά επαναπροσδιορίζοντας τι σημαίνει «κιλό». Για να υλοποιηθεί το σχέδιο, πρέπει η Κεντρική Τράπεζα FED να ρίξει τα επιτόκια του δολαρίου. Ο PotUS δεν θέλει να εμπλακεί σε ακόμη μία συνταγματική κρίση. Θα περιμένει τη λήξη της θητείας Πάουελ. Ταυτόχρονα όμως έχει αποφασίσει τον διορισμό ενός «σκιώδους» προέδρου της FED. Θα είναι ένας εναλλακτικός αφηγητής της νομισματικής πολιτικής που θα υπονομεύει συστηματικά τις θέσεις του Τζερόμ Πάουελ πριν λήξει η θητεία του, τον Μάιο 2026. Όπως δήλωσε χθες ο ΥπΟικ Σκοτ Μπέσεντ, ο PotUS θα ανακοινώσει το όνομα πριν από τα Χριστούγεννα. Ο Τραμπ γνωρίζει ότι οι αγορές βλέπουν μπροστά, προεξοφλούν. Όταν θα ανακοινωθεί επίσημα ο διάδοχος του Πάουελ, ο οποίος θα υπόσχεται πολύ χαμηλότερα επιτόκια, η καμπύλη αποδόσεων και τα μακροπρόθεσμα επιτόκια θα πέσουν, πριν ακόμη αναλάβει επισήμως καθήκοντα. Οι αγορές θα αρχίσουν να «τιμολογούν» τη νέα πολιτική ήδη από τον Ιανουάριο. Ο στόχος είναι φιλόδοξος. Να πέσουν τα επιτόκια του δολαρίου κατά 3 ποσοστιαίες μονάδες μέχρι τις ενδιάμεσες εκλογές, την 3η Νοεμβρίου 2026. Αν το πετύχει, οι Αμερικανοί θα παίρνουν φθηνότερα στεγαστικά, οι επιχειρήσεις θα αναχρηματοδοτούν τα δάνειά τους με μικρότερο κόστος, θα υπάρχει ρευστότητα στις αγορές και κλίμα ευημερίας πριν από τις κάλπες. Η προφανής φυσική συνέπεια, η νέα πραγματικότητα, προφανώς θα φέρει αδύναμο δολάριο και επιστροφή του πληθωρισμού. Αλλά αυτό θα γίνει μετά τις ενδιάμεσες εκλογές. Στο μεταξύ, οι αγορές ομολόγων και συναλλαγματικών ισοτιμιών θα λειτουργούν με δύο αντίθετες αφηγήσεις ταυτόχρονα. Fed policy by proxy.
Η Κίνα χτυπά τον Τραμπ εκεί που πονάει
-Οι διαπραγματεύσεις για τους δασμούς συνεχίζονται αλλά η Κίνα υλοποιεί -με υψηλές ταχύτητες- το στρατηγικό της σχέδιο για τις νέες νομισματικές ισορροπίες. Μόνο το τελευταίο τρίμηνο, το Πεκίνο «ξεφόρτωσε» -κυριολεκτικά- αμερικανικά ομόλογα αξίας 32 δισ. δολαρίων, κατεβάζοντας τη συνολική της θέση στα $700,5 δισ. που είναι το χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων 17 ετών. Ταυτόχρονα, οι Κινέζοι επενδύουν μαζικά στο χρυσάφι. Οι κινεζικές ροές προς ETFs χρυσού (διαπραγματεύσιμα αμοιβαία κεφάλαια χρυσού), εκτινάχθηκαν στα 4,5 δισ. δολάρια τον Οκτώβριο, με τα συνολικά διαχειριζόμενα κεφάλαια να αγγίζουν τα $29 δισ., που αποτελεί ιστορικό ρεκόρ για τον συγκεκριμένο μήνα. Με απλά λόγια: Η Κίνα μειώνει την έκθεσή της σε ενδεχόμενες αμερικανικές κυρώσεις και γεωπολιτικούς εκβιασμούς. Στρέφεται σε περιουσιακά στοιχεία που δεν ελέγχονται από την Ουάσινγκτον. Χρησιμοποιεί το χρυσάφι ως αποθεματικό νόμισμα και νόμισμα συναλλαγών, ακριβώς την εποχή που η Ρωσία, η Ινδία και άλλες αναδυόμενες οικονομίες αναζητούν -και δεν το κρύβουν- εναλλακτικά συστήματα διακανονισμού συναλλαγών.
