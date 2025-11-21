Αλέξανδρος Μπένος: Πού «πατά» το νέο αναβαθμισμένο guidance της Cenergy

Με διατηρήσιμα περιθώρια 17%, ανεκτέλεστο 3,3 δισ. ευρώ και ισχυρό γ’ τρίμηνο, ο CFO βλέπει συνέχιση της δυναμικής σε έργα ενέργειας σε Ευρώπη και ΗΠΑ - Σε εξέλιξη η επένδυση στο εργοστάσιο της Βαλτιμόρης με κινητήριο παράγοντα τη ζήτηση από data centers και AI – Τι ειπώθηκε στην τηλεδιάσκεψη με τους αναλυτές