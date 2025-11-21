Αλέξανδρος Μπένος: Πού «πατά» το νέο αναβαθμισμένο guidance της Cenergy
Με διατηρήσιμα περιθώρια 17%, ανεκτέλεστο 3,3 δισ. ευρώ και ισχυρό γ’ τρίμηνο, ο CFO βλέπει συνέχιση της δυναμικής σε έργα ενέργειας σε Ευρώπη και ΗΠΑ - Σε εξέλιξη η επένδυση στο εργοστάσιο της Βαλτιμόρης με κινητήριο παράγοντα τη ζήτηση από data centers και AI – Τι ειπώθηκε στην τηλεδιάσκεψη με τους αναλυτές
Η Cenergy Holdings συνεχίζει να καταγράφει ισχυρή δυναμική σε καλώδια και ενεργειακά έργα, αναβαθμίζοντας εκ νέου τον στόχο αναπροσαρμοσμένου EBITDA για το 2025 στα 335-350 εκατ. ευρώ και διατηρώντας λειτουργικά περιθώρια άνω του 17%.
«Η Cenergy Holdings αποδίδει, δημιουργεί αξία και αποδόσεις, σε κάθε επίπεδο», σχολίασε κατά την τηλεδιάσκεψη με τους αναλυτές ο Οικονομικός Διευθυντής του Ομίλου κ. Αλέξανδρος Μπένος.
Τα αποτελέσματα του εννεαμήνου επιβεβαίωσαν τη θετική εικόνα: πωλήσεις 1,55 δισ. ευρώ (+23%), αναπροσαρμοσμένο EBITDA 261 εκατ. ευρώ (+35%) και καθαρά κέρδη 148 εκατ. ευρώ (+47%). Το ανεκτέλεστο υπόλοιπο έργων παραμένει στα 3,3 δισ. ευρώ, με υλοποίηση έργων περίπου 1 δισ. ευρώ και νέες συμβάσεις ύψους περίπου 900 εκατ. ευρώ από την αρχή της χρονιάς.
