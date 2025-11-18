Ενεργειακό κόστος: Μέτρα «μπαζούκα» στη Γερμανία, στην τελική ευθεία η οριστικοποίηση του πακέτου μέτρων στην Ελλάδα
Η ευρωπαϊκή κούρσα επιδότησης της βιομηχανικής ενέργειας και η ελληνική απόσταση
Η Γερμανία έχει ήδη σχεδιάσει ένα ολοκληρωμένο σχήμα στήριξης της βιομηχανίας της, επιδοτώντας το ενεργειακό κόστος και εξασφαλίζοντας τιμή της τάξης των 5 λεπτών ανά κιλοβατώρα για τις ενεργοβόρες μονάδες με πρόταση που τελεί υπό την έγκριση της ΕΕ.
Αντίθετα, στην Ελλάδα η συζήτηση για τα μέτρα που θα ενισχύσουν την παραγωγή παραμένει ανοιχτή. Το ιταλικό μοντέλο, το οποίο είχε τεθεί στο τραπέζι ως πιθανή λύση, φαίνεται πλέον να «ξεθωριάζει», με τις βιομηχανίες να περιμένουν τις σχετικές ανακοινώσεις από τη Γενική Συνέλευση του ΣΕΒ ήδη από τις αρχές Οκτωβρίου. Παράλληλα, η εντολή προς τον υφυπουργό Ενέργειας Νίκο Τσάφο για κατάρτιση συγκεκριμένης πρότασης δεν έχει ακόμη μεταφραστεί σε ολοκληρωμένο πλαίσιο. Από τις διαθέσιμες πληροφορίες, η παρέμβαση που εξετάζεται αφορά μόνο ένα περιορισμένο τμήμα του συνολικού ενεργειακού κόστους.
Σε αυτό το περιβάλλον, οι ελληνικές επιχειρήσεις συνεχίζουν να λειτουργούν με αισθητά υψηλότερο ενεργειακό βάρος, κάτι που επηρεάζει άμεσα την ανταγωνιστικότητά τους και εγείρει εύλογα ερωτήματα για το πώς θα σταθούν απέναντι στους ευρωπαίους αντιπάλους τα επόμενα χρόνια.
Η απόφαση της Γερμανίας να επιδοτήσει το ενεργειακό κόστος των βιομηχανιών της με 50 ευρώ ανά MWh εκλαμβάνεται από παράγοντες της αγοράς ως μια βαθιά στρατηγική επιλογή. Σε κλάδους όπως ο χάλυβας, το αλουμίνιο, τα χημικά και το χαρτί, η ενέργεια αποτελεί βασικό συντελεστή κόστους. Κατά συνέπεια, μια τόσο σημαντική μείωση μεταφράζεται σε άμεσο και ουσιαστικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Η κίνηση αυτή συνιστά μια καθαρή πολιτική διατήρησης και ενίσχυσης της παραγωγικής βάσης της χώρας, σε μια περίοδο που ο διεθνής ανταγωνισμός εντείνεται.
Στην Ελλάδα, η οριστικοποίηση του πακέτου μέτρων βρίσκεται πλέον στην τελική ευθεία, με στόχο να κλειδώσει παράλληλα με την κατάθεση του Προϋπολογισμού 2026. Και αυτό γιατί ορισμένα από τα μέτρα αναμένεται να έχουν δημοσιονομική επιβάρυνση και πρέπει να αποτυπωθούν στον προϋπολογισμό.
