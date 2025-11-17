Τι πληρώνεται από τον e-ΕΦΚΑ και τη ΔΥΠΑ έως και την Παρασκευή 21 Νοεμβρίου
Ο «χάρτης» των πληρωμών
Το χρηματικό ποσό των 68.303.000 ευρώ θα κατατεθεί στους τραπεζικούς λογαριασμούς 77.451 δικαιούχων, από σήμερα Δευτέρα έως και την Παρασκευή 21 Νοεμβρίου, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e- ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).
Ειδικότερα όπως αναφέρει το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης σε ανακοίνωσή του:
Από τον e-ΕΦΚΑ:
Στις 20 Νοεμβρίου θα καταβληθούν 13.220.000 ευρώ σε 26.600 δικαιούχους για παροχές σε χρήμα (επιδόματα μητρότητας, έξοδα κηδείας, ασθένειας και ατυχημάτων).
Από τις 17 Νοεμβρίου έως τις 21 Νοεμβρίου θα καταβληθούν 17.000.000 ευρώ σε 850 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων εφάπαξ.
Από την ΔΥΠΑ θα γίνουν οι εξής καταβολές:
-18.000.000 ευρώ σε 30.000 δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων.
-1.000.000 ευρώ σε 2.000 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.
-19.000.000 ευρώ σε 18.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.
-83.000 ευρώ σε 1 δικαιούχο του προγράμματος «Σπίτι μου».
Απόφαση του ΣτΕ αλλάζει τις αγοραπωλησίες ακινήτων: Καμία προστασία από το συμβόλαιο όταν εντοπίζεται υψηλότερη καταβολή
Ο Μπουτάρης πήρε το Κτήμα Σιγάλα: Η ιστορία της μακράς συμπόρευσης των δύο επιχειρήσεων
Ελληνοαυστραλή δίχασε επειδή τα έβαλε με τις γυναίκες που φοράνε κολλητά σορτς και πάνε για ψώνια - Δείτε το βίντεο στο TikTok
