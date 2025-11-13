Συντάξεις Δεκεμβρίου 2025: Πότε θα πληρωθούν οι ασφαλισμένοι σε ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ
Συντάξεις Δεκεμβρίου 2025: Πότε θα πληρωθούν οι ασφαλισμένοι σε ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ
Όλες οι πληρωμές στις συντάξεις Δεκεμβρίου 2025, ποιοι συνταξιούχοι πληρώνονται πρώτοι και ποιοι τελευταίοι, πότε μπαίνει το επίδομα 250 ευρώ
Οι συνταξιούχοι των τέως ασφαλιστικών ταμείων ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ είναι οι πρώτοι που πληρώνονται τις συντάξεις Δεκεμβρίου 2025, σύμφωνα με τον προγραμματισμό πληρωμών του e-ΕΦΚΑ.
Η πληρωμή των συντάξεων Δεκεμβρίου 2025 για αυτούς τους συνταξιούχους θα γίνει την Τρίτη 25 Νοεμβρίου.
Δύο ημέρες μετά, την Πέμπτη 27 Νοεμβρίου 2025, είναι προγραμματισμένη η πληρωμή των συντάξεων Δεκεμβρίου 2025 στους μισθωτούς συνταξιούχους του ΕΦΚΑ. Πρόκειται για ασφαλισμένους των τέως ταμείων ΝΑΤ, ΔΕΗ, ΟΤΕ, Δημοσίου, Τραπεζών και ΕΤΑΠ-ΜΜΕ μεταξύ άλλων.
-Οι επικουρικές συντάξεις Δεκεμβρίου 2025 στον ιδιωτικό τομέα (μισθωτοί και μη μισθωτοί συνταξιούχοι) πληρώνονται την Τρίτη 25 Νοεμβρίου 2025, με τα χρήματα να είναι διαθέσιμα στο ΑΤΜ, την προηγούμενη εργάσιμη μετά τις 17:00 το απόγευμα.
-Οι επικουρικές συντάξεις Δεκεμβρίου 2025 στο Δημόσιο πληρώνονται μαζί με τις κύριες την Πέμπτη (27/11), με τα λεφτά να εμφανίζονται στο ΑΤΜ μετά τις 17:00 το απόγευμα της Τετάρτης (26/11).
Πότε θα δοθούν οι επικουρικές συντάξεις Δεκεμβρίου 2025Οι επικουρικές συντάξεις Δεκεμβρίου 2025 θα πληρωθούν σε δύο φάσεις:
-Οι επικουρικές συντάξεις Δεκεμβρίου 2025 στον ιδιωτικό τομέα (μισθωτοί και μη μισθωτοί συνταξιούχοι) πληρώνονται την Τρίτη 25 Νοεμβρίου 2025, με τα χρήματα να είναι διαθέσιμα στο ΑΤΜ, την προηγούμενη εργάσιμη μετά τις 17:00 το απόγευμα.
-Οι επικουρικές συντάξεις Δεκεμβρίου 2025 στο Δημόσιο πληρώνονται μαζί με τις κύριες την Πέμπτη (27/11), με τα λεφτά να εμφανίζονται στο ΑΤΜ μετά τις 17:00 το απόγευμα της Τετάρτης (26/11).
