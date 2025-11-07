Υπουργός Ενέργειας ΗΠΑ στο Ζάππειο: Η Ελλάδα πύλη εισόδου για αμερικανικό LNG στην Ευρώπη - Μαζί θα διώξουμε το ρωσικό φυσικό αέριο
Δεν μπορούμε να στηριχθούμε στη Ρωσία για να παρέχει το οτιδήποτε, είπε ο Κρις Ράιτ από τη διακυβερνητική διατλαντικής συνεργασίας για την ενέργεια (P-Tec)
«Από κοινού θα καταφέρουμε να διώξουμε το φυσικό αέριο και το ουράνιο της Ρωσίας. Όλοι κατανοούμε ότι δεν μπορούμε να στηριχθούμε στη Ρωσία για να παρέχει το οτιδήποτε» είπε το πρωί της Παρασκευής ο υπουργός Ενέργειας των ΗΠΑ, Κρις Ράιτ, από τη διακυβερνητική διατλαντικής συνεργασίας για την ενέργεια (P-Tec) εξαίροντας τον ρόλο της Ελλάδας στην νέα ενεργειακή πραγματικότητα που διαμορφώνεται.
Η Ελλάδα αποτελεί σήμερα «πύλη» για την εισροή αμερικανικού υγροποιημένου φυσικού αερίου στην Ευρώπη, ενώ στο παρελθόν ήταν η απόληξη του ενεργειακού δικτύου της Ρωσίας, δήλωσε. Ο Αμερικανός υπουργός υπογράμμισε ότι στην εποχή που οι ραγδαίες τεχνολογικές εξελίξεις, ειδικά η ανάπτυξη τεχνητής νοημοσύνης, απαιτούν όλο και μεγαλύτερη παραγωγή ενέργειας από αξιόπιστες πηγές, η Ευρώπη πρέπει να αποκτήσει νέες ηλεκτροπαραγωγικές υποδομές. «Η αρχή γίνεται στην Ελλάδα, η Ελλάδα έχει ήδη κάνει μία δυναμική εκκίνηση», τόνισε.
Συνεχίζοντας είπε, οι τιμές της ενέργειας αυξήθηκαν μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, οδηγώντας στην εκτίναξη των θανάτων, λόγω της αδυναμίας των πολιτών να θερμάνουν τις κατοικίες του. Δήλωσε, δε, αισιόδοξος για την προοπτική αυτή, αναφερόμενος στο παράδειγμα του Ισραήλ, η οικονομία του οποίου μετασχηματίστηκε μετά τις ανακαλύψεις κοιτασμάτων φυσικού αερίου τα προηγούμενα χρόνια.
Όπως τόνισε, δεν υπάρχει μία απάντηση στην ενέργεια, αλλά πρέπει να αντιμετωπίζεται με τέτοιο τρόπο που οδηγεί τους πολίτες να επωφελούνται ασκώντας κριτική στην ενεργειακή πολιτική της ΕΕ που έδωσε έμφαση στις ανανεώσιμες πηγές με αποτέλεσμα όπως είπε αποβιομηχάνιση, στασιμότητα της οικονομίας και υψηλές τιμές ενέργειας
«Αν έχετε επαρκή ενέργεια μπορείτε να εξασφαλίσετε εξαιρετικές ευκαιρίες, μειώνοντας το κόστος της ενέργειας. Οι προκάτοχοι του Τραμπ θεωρούσαν ότι η ενέργεια έπρεπε να είναι ακριβή», είπε ακόμα ο κ. Ράιτ. Σκοπός είναι η ενέργεια χαμηλού κόστους, που «μπορεί να βοηθήσει τόσο την Ευρώπη, όσο και τις ΗΠΑ και να οδηγήσει την Ρωσία εκεί που πρέπει να βρίσκεται» συνέχισε ο Αμερικανός υπουργός Ενέργειας.
«Αν υπάρχει ασφαλής και οικονομική ενέργεια, η οικονομία μπορεί να εξελιχθεί» πρόσθεσε υποστηρίζοντας ότι η χρήση της τεχνητής νοημοσύνης μπορεί να φέρει θετικά αποτελέσματα σε πολλούς τομείς, ενώ τόνισε το γεγονός ότι απαιτεί πολλή ενέργεια.
«Να οικοδομήσουμε τις υποδομές, για να αυξήσουμε την παραγωγή ενέργειας στην Ευρώπη, ξεκινώντας από την Ελλάδα». Πρέπει να βλέπουμε το ζήτημα της ενέργειας μέσα από δύο πρίσματα αυτών των ανθρώπων και αυτό των αριθμών» κατέληξε ο Κρις Ράιτ.
