Υπουργός Ενέργειας ΗΠΑ στο Ζάππειο: Η Ελλάδα πύλη εισόδου για αμερικανικό LNG στην Ευρώπη - Μαζί θα διώξουμε το ρωσικό φυσικό αέριο

Δεν μπορούμε να στηριχθούμε στη Ρωσία για να παρέχει το οτιδήποτε, είπε ο Κρις Ράιτ από τη διακυβερνητική διατλαντικής συνεργασίας για την ενέργεια (P-Tec)