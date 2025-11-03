Εurobank: Πάνω από 2 δισ. ευρώ οι εγγραφές για το ομόλογο ΑΤ1

Πρόκειται για διαρκές ομόλογο (perpetual) με δυνατότητα ανάκλησης μετά το 2033, ενώ οι πρώτες εκτιμήσεις τοποθετούν το κουπόνι κοντά στο 6,625% - Στόχος η άντληση 600 εκατ. ευρώ