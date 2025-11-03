Εurobank: Πάνω από 2 δισ. ευρώ οι εγγραφές για το ομόλογο ΑΤ1
Πρόκειται για διαρκές ομόλογο (perpetual) με δυνατότητα ανάκλησης μετά το 2033, ενώ οι πρώτες εκτιμήσεις τοποθετούν το κουπόνι κοντά στο 6,625% - Στόχος η άντληση 600 εκατ. ευρώ
Στην έκδοση νέου ομολόγου Additional Tier 1 (AT1) προχωρά η Eurobank, με στόχο την άντληση 600 εκατ. ευρώ, χωρίς δυνατότητα αύξησης του ποσού (no-grow).
Πρόκειται για διαρκές ομόλογο (perpetual) με δυνατότητα ανάκλησης μετά το 2033, ενώ οι πρώτες εκτιμήσεις τοποθετούν το κουπόνι κοντά στο 6,625%.
Το βιβλίο προσφορών έχει ανοίξει και οι εγγραφές έχουν ξεπεράσει ήδη τα 2 δισ. ευρώ.
Το ομόλογο αναμένεται να λάβει αξιολόγηση Ba3 από τη Moody’s. Η Eurobank διατηρεί αξιολόγηση BB+ με σταθερές προοπτικές από την S&P, καθώς και BBB- με θετικές προοπτικές από τη Fitch.
Την έκδοση συντονίζουν ως Joint Lead Managers οι Barclays, Commerzbank, Goldman Sachs, HSBC, Morgan Stanley και Nomura, ενώ Co-Lead Managers είναι η Ambrosia και η Euroxx.
