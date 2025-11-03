Ο Μιχάλης Τσαμάζ και ο Όσκαρ Ρόντριγκεζ στο ΔΣ της Εθνικής Τράπεζας
Οι κ.κ. Μιχάλης Τσαμάζ και Oscar Rodriguez εξελέγησαν ως Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη του ΔΣ - Παραιτήθηκε ο κ. Claude Piret
Η Εθνική Τράπεζα ανακοίνωσε ότι, κατά τη σημερινή συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ανακοινώθηκε η παραίτηση του κ. Claude Piret από τη θέση του Ανεξάρτητου Μη Εκτελεστικού Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, λόγω απώλειας ανεξαρτησίας, σύμφωνα με το σχετικό κανονιστικό πλαίσιο. Παράλληλα, κατά την ίδια συνεδρίαση, το Διοικητικό Συμβούλιο εξέλεξε τους κ.κ. Μιχάλη Τσαμάζ (κεντρ. φωτ.) και Oscar Rodriguez ως Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, με θητεία έως την Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2027.
Ο κ. Τσαμάζ είναι καταξιωμένη προσωπικότητα στον χώρο της επιχειρηματικότητας και της εταιρικής διοίκησης, με μακρά καριέρα και ιστορικό στην εταιρική ηγεσία, τον στρατηγικό μετασχηματισμό, την ψηφιακή καινοτομία και την επιχειρησιακή αποτελεσματικότητα, έχοντας διατελέσει Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου ΟΤΕ (2010-2024), όπου ηγήθηκε της αναδιάρθρωσης του ΟΤΕ και της καθιέρωσής του ως ηγέτη στις υπηρεσίες ICT, επεκτεινόμενος σε νέους επιχειρηματικούς τομείς όπως με την Payzy (fintech), την Cosmote Insurance (insurance digital aggregator) κ.ά.
Ο κ. Rodriguez, ο οποίος ορίζεται και Πρόεδρος της Επιτροπής Διαχείρισης Κινδύνων του Διοικητικού Συμβουλίου, έχει μια διακεκριμένη καριέρα με περισσότερα από 30 χρόνια διεθνούς εμπειρίας, με εξειδίκευση στη διαχείριση κινδύνων, τα ιδιωτικά κεφάλαια, την εταιρική διακυβέρνηση και τη στρατηγική συμβουλευτική, και περισσότερα από 17 χρόνια εκτελεστικής εμπειρίας στον Όμιλο Santander, όπου κατείχε διάφορες διευθυντικές θέσεις, ενώ, μεταξύ άλλων, έχει διατελέσει Ανεξάρτητος Σύμβουλος της Επιτροπής Διαχείρισης Κινδύνων του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εκτελεστικής Επιτροπής Κινδύνων στην βραζιλιάνικη ψηφιακή τράπεζα Nubank (2020-2024).
Το Διοικητικό Συμβούλιο εξέφρασε τις θερμές του ευχαριστίες στον κ. Piret για την εξαιρετική του προσφορά ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και ως Πρόεδρος της Επιτροπής Διαχείρισης Κινδύνων, αναγνωρίζοντας τη σημαντική συμβολή του στο έργο του Διοικητικού Συμβουλίου και στην εξέλιξη της Τράπεζας καθ’ όλη τη διάρκεια της θητείας του ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.
Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο, η εκλογή νέων μελών Διοικητικού Συμβουλίου πιστωτικού ιδρύματος τελεί υπό την έγκριση και τον διαρκή έλεγχο του Ενιαίου Μηχανισμού Εποπτείας (Single Supervisory Mechanism – SSM) της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.
