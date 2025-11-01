Η αναγέννηση της αρχαίας Κορίνθου: Αυτό είναι το masterplan που θα αλλάξει την περιοχή
Το βραβευμένο με διεθνή διάκριση Master Plan για την αναγέννηση του αρχαιολογικού χώρου και του οικισμού της αρχαίας Κορίνθου

Το 2025, το European Architectural Heritage Intervention Award (AHI Awards) στην κατηγορία του πολεοδομικού σχεδιασμού και των αστικών παρεμβάσεων δόθηκε στο Master Plan για την αναγέννηση της αρχαίας Κορίνθου. Το έργο δημιουργεί ένα νέο ανοιχτό και πολιτισμικό τοπίο: δίκτυο διαδρομών, ήπια κινητικότητα, καθολική πρόσβαση και κανόνες συνοχής έρχονται να δέσουν έναν αρχαιολογικό χώρο και οικισμό.

