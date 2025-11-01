Η αναγέννηση της αρχαίας Κορίνθου: Αυτό είναι το masterplan που θα αλλάξει την περιοχή
Η αναγέννηση της αρχαίας Κορίνθου: Αυτό είναι το masterplan που θα αλλάξει την περιοχή
Το βραβευμένο με διεθνή διάκριση Master Plan για την αναγέννηση του αρχαιολογικού χώρου και του οικισμού της αρχαίας Κορίνθου
Το 2025, το European Architectural Heritage Intervention Award (AHI Awards) στην κατηγορία του πολεοδομικού σχεδιασμού και των αστικών παρεμβάσεων δόθηκε στο Master Plan για την αναγέννηση της αρχαίας Κορίνθου. Το έργο δημιουργεί ένα νέο ανοιχτό και πολιτισμικό τοπίο: δίκτυο διαδρομών, ήπια κινητικότητα, καθολική πρόσβαση και κανόνες συνοχής έρχονται να δέσουν έναν αρχαιολογικό χώρο και οικισμό.
Διαβάστε περισσότερα: https://www.newmoney.gr
Διαβάστε περισσότερα: https://www.newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα