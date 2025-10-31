Σε χαμηλό τριών μηνών το Χρηματιστήριο Αθηνών – Αθρόες ρευστοποιήσεις στο ταμπλό
Σε χαμηλό τριών μηνών το Χρηματιστήριο Αθηνών – Αθρόες ρευστοποιήσεις στο ταμπλό
Πατάνε «γκάζι» οι πωλητές μετά την παραβίαση των 2.000 μονάδων - Στο χαμηλότερο επίπεδο από τις αρχές Αυγούστου ο ΓΔ - Με απώλειες ολοκληρώνεται ο Οκτώβριος βάζοντας «φρένο» στο σερί των 11 ανοδικών μηνών
Στις ορέξεις των πωλητών έχει αφεθεί το ελληνικό χρηματιστήριο το οποίο υποχωρεί όλο και περισσότερο όσο περνά η ώρα. Παρά την ανοδική εκκίνηση, η εικόνα άλλαξε άρδην μετά τις 11:00, με τον Γενικό Δείκτη να «πέφτει» κάτω από το κρίσιμο όριο στήριξης των 2.000 μονάδων, το οποίο άνοιξε την «στρόφιγγα» των ρευστοποιήσεων με αποτέλεσμα να κινείται πλέον στην περιοχή των 1.980 μονάδων και σε χαμηλό τριών μηνών.
Ειδικότερα, στη συνεδρίαση της Παρασκευής (31/10), ο Γενικός Δείκτης διολισθαίνει κατά -1,2% και διαπραγματεύεται στις 1.981,23 μονάδες, κοντά στο χαμηλό ημέρας των 1.977,71 μονάδων. Το υψηλό ημέρας εντοπίζεται στις 2.011,76 μονάδες. Πρόκειται για τα χαμηλότερα επίπεδα από την 1η Αυγούστου, όταν ο ΓΔ είχε κλείσει στις 1.960,06 μονάδες. Οι επενδυτές έχουν στραμμένη την προσοχή τους στα οικονομικά αποτελέσματα των τραπεζών (Eurobank και Τρ. Πειραιώς) και στις πλούσιες επιχειρηματικές εξελίξεις.
Στο επίκεντρο βρίσκεται το mega πακέτο της HELLENiQ ENERGY, που αφορά στο χθεσινό placement για το 3,7% του μετοχικού κεφαλαίου της. Συνολικά διακινήθηκαν 11,2-11,3 εκατ. μετοχές έναντι 7,96 ευρώ/μτχ, δηλαδή με discount περίπου 1,7% σε σχέση με το χθεσινό κλείσιμο (8,1 ευρώ). Η αξία της συναλλαγής ανήλθε σε 90 εκατ. ευρώ. Σύμφωνα με πληροφορίες, πωλητής ήταν ο Ευάγγελος Μυτιληναίος, με την Metlen να μηδενίζει το ποσοστό συμμετοχής της στην HELLENiQ ENERGY, και η ζήτηση υπερκαλύφθηκε κατά σχεδόν δύο φορές.
Αδύνατο θεωρείται πλέον το εγχείρημα της 12ης συνεχόμενης μηνιαίας ανόδου, μετά και την χθεσινή «βουτιά» κατά -1%. Πλέον απομένει η σημερινή συνεδρίαση για να ολοκληρωθεί ο Οκτώβριος, με τις απώλειες εντός του μήνα να ξεπερνούν το -1,4% με βάση το χθεσινό κλείσιμο. Αυτό σημαίνει πως το Χρηματιστήριο πρέπει να καλύψει μία απόσταση τουλάχιστον 29 μονάδων για να αποφύγει το αρνητικό πρόσημο, κάτι που είναι απίθανο λόγω της σημερινής άκρως αρνητικής εικόνας. Σε κάθε περίπτωση, η απόδοση παραμένει ισχυρή φέτος (+36%), λαμβάνοντας υπόψη τους 11 ανοδικούς μήνες που προηγήθηκαν. Παράλληλα, ο ΓΔ οδεύει ολοταχώς προς εβδομαδιαία πτώση.
