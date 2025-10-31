Σε χαμηλό τριών μηνών το Χρηματιστήριο Αθηνών – Αθρόες ρευστοποιήσεις στο ταμπλό

Πατάνε «γκάζι» οι πωλητές μετά την παραβίαση των 2.000 μονάδων - Στο χαμηλότερο επίπεδο από τις αρχές Αυγούστου ο ΓΔ - Με απώλειες ολοκληρώνεται ο Οκτώβριος βάζοντας «φρένο» στο σερί των 11 ανοδικών μηνών