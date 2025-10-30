Μείωση 1,1% στις τιμές παραγωγού στη βιομηχανία τον Σεπτέμβριο

ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Φωτιά σε διαμέρισμα στο Παλαιό Φάληρο, απεγκλωβίστηκαν δύο ηλικιωμένοι - Επιχειρούν 12 πυροσβέστες με 4 οχήματα

Τι δείχνουν τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ

Μείωση 1,1% σημείωσε ο γενικός δείκτης τιμών παραγωγού στη βιομηχανία (σύνολο εγχώριας και εξωτερικής αγοράς) τον Σεπτέμβριο εφέτος σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Σεπτεμβρίου 2024, έναντι μείωσης 4,5% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση των δεικτών το 2024 με το 2023.

Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, η μείωση αυτή στο κόστος παραγωγής των εγχώριων βιομηχανιών οφείλεται στις εξής μεταβολές των δεικτών των επιμέρους αγορών:

α. Στη μείωση του δείκτη τιμών παραγωγού εξωτερικής αγοράς κατά 2,1%.

β. Στη μείωση του δείκτη τιμών παραγωγού εγχώριας αγοράς κατά 0,4%.

Ωστόσο, ο γενικός δείκτης παρουσίασε αύξηση 0,2% τον Σεπτέμβριο 2025 σε σύγκριση με τον δείκτη του Αυγούστου 2025, έναντι μείωσης 0,3% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση των δεικτών το 2024.

