Μείωση 1,1% στις τιμές παραγωγού στη βιομηχανία τον Σεπτέμβριο
Τι δείχνουν τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ
Μείωση 1,1% σημείωσε ο γενικός δείκτης τιμών παραγωγού στη βιομηχανία (σύνολο εγχώριας και εξωτερικής αγοράς) τον Σεπτέμβριο εφέτος σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Σεπτεμβρίου 2024, έναντι μείωσης 4,5% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση των δεικτών το 2024 με το 2023.
Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, η μείωση αυτή στο κόστος παραγωγής των εγχώριων βιομηχανιών οφείλεται στις εξής μεταβολές των δεικτών των επιμέρους αγορών:
α. Στη μείωση του δείκτη τιμών παραγωγού εξωτερικής αγοράς κατά 2,1%.
β. Στη μείωση του δείκτη τιμών παραγωγού εγχώριας αγοράς κατά 0,4%.
Ωστόσο, ο γενικός δείκτης παρουσίασε αύξηση 0,2% τον Σεπτέμβριο 2025 σε σύγκριση με τον δείκτη του Αυγούστου 2025, έναντι μείωσης 0,3% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση των δεικτών το 2024.
