Στάσιμη η γερμανική οικονομία στο γ’ τρίμηνο -Η Γαλλία σημείωσε τη μεγαλύτερη ανάπτυξη από το 2023
H Γαλλία σημείωσε ανάπτυξη 0,5%, τον ταχύτερο ρυθμό από το 2023, χάρη στην ενίσχυση του εμπορίου και της εγχώριας ζήτησης
Η οικονομία της Γερμανίας παρέμεινε στάσιμη το γ’ τρίμηνο του έτους, αποφεύγοντας μεν την ύφεση, αλλά υστερώντας αισθητά έναντι της δυναμικής ανόδου που κατέγραψε η Γαλλία. Το ΑΕΠ της μεγαλύτερης οικονομίας της Ευρώπης παρέμεινε αμετάβλητο την περίοδο Ιουλίου–Σεπτεμβρίου, σε απόλυτη συμφωνία με τις προβλέψεις των αναλυτών.
Αντίθετα, η Γαλλία σημείωσε ανάπτυξη 0,5%, τον ταχύτερο ρυθμό από το 2023, χάρη στην ενίσχυση του εμπορίου και της εγχώριας ζήτησης. Η Ιταλία, από την πλευρά της, εμφάνισε επίσης μηδενική μεταβολή στο ΑΕΠ της.
Τα στοιχεία εντάσσονται σε μια ημέρα με πλούσια οικονομικά δεδομένα από την ευρωζώνη, τα οποία συνοδεύονται από την απόφαση επιτοκίων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Η εικόνα που προκύπτει είναι ότι η ευρωζώνη αντέχει τις πιέσεις που προκαλεί η εμπορική αναταραχή λόγω των δασμών που επέβαλε ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.
Πέρα από τη σταθερή υπεραπόδοση της Ισπανίας, οι περισσότερες χώρες της ευρωζώνης στηρίζουν πλέον τις ελπίδες τους για νέα αναπτυξιακή ώθηση μέσα στο 2026, όταν αναμένονται αυξημένες δημόσιες δαπάνες για άμυνα και υποδομές.
