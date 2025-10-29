ΑΑΔΕ: Στα €111,62 δισ. τα ληξιπρόθεσμα χρέη στην εφορία τον Αύγουστο - Μία λάθος δήλωση «εκτόξευσε» τις οφειλές τον Ιούλιο

Εισπράξεις παλαιού ληξιπρόθεσμου

Εισπράξεις νέου ληξιπρόθεσμου

Οι κατηγορίες που συνέβαλαν περισσότερο στη διόγκωση των νέων χρεών τον Αύγουστο ήταν ο φόρος εισοδήματος (αύξηση 844,72% σε 300 εκ. ευρώ) και ο ΦΠΑ (αύξηση 216,53% σε 889 εκ. ευρώ).Οι εισπράξεις έναντι παλαιών ληξιπρόθεσμων χρεών παρουσίασαν θετική εικόνα. Τον Ιούνιο εισπράχθηκαν 263,37 εκ. ευρώ (αύξηση 19,50% σε ετήσια βάση), τον Ιούλιο 303,28 εκ. ευρώ (μείωση 2,03%) και τον Αύγουστο 214,33 εκ. ευρώ (αύξηση 10,04%). Για το οκτάμηνο του 2025, οι συνολικές εισπράξεις παλαιού ληξιπρόθεσμου έφτασαν τα 2,365 δισ. ευρώ, έναντι 2,195 δισ. ευρώ το 2024, σημειώνοντας αύξηση 7,74%.Οι εισπράξεις έναντι νέου ληξιπρόθεσμου χρέους από φόρους (δηλαδή οφειλές εκτός των 10 μη φορολογικών κατηγοριών) εμφάνισαν ακόμη καλύτερη απόδοση. Τον Ιούνιο εισπράχθηκαν 216 εκ. ευρώ (αύξηση 13,09%), τον Ιούλιο 259 εκ. ευρώ (αύξηση 26,34%) και τον Αύγουστο 318 εκ. ευρώ (αύξηση 33,05%). Για το οκτάμηνο, οι εισπράξεις νέου ληξιπρόθεσμου ανήλθαν σε 1,861 δισ. ευρώ, έναντι 1,663 δισ. ευρώ το 2024, με αύξηση 11,91%.Οι κυριότερες κατηγορίες εισπράξεων τον Αύγουστο ήταν οφειλές για φόρο εισοδήματος (103,2 εκ. ευρώ, αύξηση 273,81%) και ΦΠΑ (143,78 εκ. ευρώ, αύξηση 11,44%).