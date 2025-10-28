Karri: Το πρώτο smartphone για παιδιά ηλικίας 5 έως 13 ετών
Karri: Το πρώτο smartphone για παιδιά ηλικίας 5 έως 13 ετών
Οι γονείς που πρόλαβαν τη μανία των iPod, στη θέα του Karri θα θυμηθούν κάτι από τη νιότη τους
Θυμάσαι το iPod, το δημοφιλές gadget της Apple; Η μουσική έρρεε με το πάτημα δύο κουμπιών. Ο σχεδιασμός και η λογική του στάθηκαν πηγή έμπνευσης του Karri, του πρώτου smartphone για παιδιά ηλικίας 5-13 ετών. Με το Karri τα παιδιά μπορούν να ηχογραφούν, να ακούν και να στέλνουν φωνητικά μηνύματα στους γονείς τους, λειτουργώντας ουσιαστικά όπως ένα walkie-talkie. Η συσκευή, που περιγράφεται σαν «έξυπνο messenger», αποτελεί μια εναλλακτική πρόταση στα συμβατικά κινητά και μια ιδανική λύση για γονείς που θέλουν να διατηρούν την επικοινωνία με τα παιδιά τους ανά πάσα στιγμή.
