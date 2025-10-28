ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Άνοιξε ο σταθμός μετρό στο Σύνταγμα - Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία στο κέντρο της Αθήνας

Karri: Το πρώτο smartphone για παιδιά ηλικίας 5 έως 13 ετών
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Karri: Το πρώτο smartphone για παιδιά ηλικίας 5 έως 13 ετών

Οι γονείς που πρόλαβαν τη μανία των iPod, στη θέα του Karri θα θυμηθούν κάτι από τη νιότη τους

Karri: Το πρώτο smartphone για παιδιά ηλικίας 5 έως 13 ετών
Θυμάσαι το iPod, το δημοφιλές gadget της Apple; Η μουσική έρρεε με το πάτημα δύο κουμπιών. Ο σχεδιασμός και η λογική του στάθηκαν πηγή έμπνευσης του Karri, του πρώτου smartphone για παιδιά ηλικίας 5-13 ετών. Με το Karri τα παιδιά μπορούν να ηχογραφούν, να ακούν και να στέλνουν φωνητικά μηνύματα στους γονείς τους, λειτουργώντας ουσιαστικά όπως ένα walkie-talkie. Η συσκευή, που περιγράφεται σαν «έξυπνο messenger», αποτελεί μια εναλλακτική πρόταση στα συμβατικά κινητά και μια ιδανική λύση για γονείς που θέλουν να διατηρούν την επικοινωνία με τα παιδιά τους ανά πάσα στιγμή.

Διαβάστε περισσότερα στο www.newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης