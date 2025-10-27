Στο Λονδίνο μετά την αναβάθμιση οι ελληνικές τράπεζες
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Τράπεζες

Στο Λονδίνο μετά την αναβάθμιση οι ελληνικές τράπεζες

Πώς θα προσελκύσουν νέους επενδυτές μετά την αναβάθμιση του Χ.Α. - Τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα

Στο Λονδίνο μετά την αναβάθμιση οι ελληνικές τράπεζες
Ειρήνη Σακελλάρη
1 ΣΧΟΛΙΟ
Σε δύο κρίσιμα road shows θα παραστούν οι τράπεζες τον ερχόμενο μήνα και τον Δεκέμβριο στο Λονδίνο. Και θεωρούνται κρίσιμα μιας και η αλλαγή φρουράς επενδυτών στο πλαίσιο της αναβάθμισης του Ελληνικού Χρηματιστηρίου από τη FTSE Russel σε αναπτυγμένη αγορά σηματοδοτεί και μόχλευση στα χαρτοφυλάκια των ελληνικών τραπεζών.

Οι Ελληνες τραπεζίτες σε επίπεδο CFO θα δώσουν το παρόν στο μεγάλο συνέδριο της JP Morgan στο Λονδίνο στις 21 Νοεμβρίου ενώ την 1η και 2 Δεκεμβρίου θα εκπροσωπήσει τις τράπεζες η ανώτατη διοίκησή τους στο μεγάλο συνέδριο της Morgan Stanley στο Λονδίνο.

