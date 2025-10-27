Στο Λονδίνο μετά την αναβάθμιση οι ελληνικές τράπεζες
Στο Λονδίνο μετά την αναβάθμιση οι ελληνικές τράπεζες
Πώς θα προσελκύσουν νέους επενδυτές μετά την αναβάθμιση του Χ.Α. - Τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα
Σε δύο κρίσιμα road shows θα παραστούν οι τράπεζες τον ερχόμενο μήνα και τον Δεκέμβριο στο Λονδίνο. Και θεωρούνται κρίσιμα μιας και η αλλαγή φρουράς επενδυτών στο πλαίσιο της αναβάθμισης του Ελληνικού Χρηματιστηρίου από τη FTSE Russel σε αναπτυγμένη αγορά σηματοδοτεί και μόχλευση στα χαρτοφυλάκια των ελληνικών τραπεζών.
Οι Ελληνες τραπεζίτες σε επίπεδο CFO θα δώσουν το παρόν στο μεγάλο συνέδριο της JP Morgan στο Λονδίνο στις 21 Νοεμβρίου ενώ την 1η και 2 Δεκεμβρίου θα εκπροσωπήσει τις τράπεζες η ανώτατη διοίκησή τους στο μεγάλο συνέδριο της Morgan Stanley στο Λονδίνο.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Ειδήσεις σήμερα:
Από 23χρονο ξάδελφό του έπεσε νεκρός ο 52χρονος σε πανηγύρι στα Χανιά - Είχαν προσωπικές διαφορές
«Οσία Αικατερίνη της Θεσσαλονίκης»: Η απατεώνισσα με τους 12 μαθητές και το... θεϊκό ταμείο - Πήρε 68.000 από δύο επιχειρηματίες
Πέθανε ο Μπιόρν Αντρέσεν, που είχε υποδυθεί τον έφηβο Τάτζιο στον «Θάνατο στη Βενετία» - Γιατί αυτός ο ρόλος τον στοίχειωνε
Οι Ελληνες τραπεζίτες σε επίπεδο CFO θα δώσουν το παρόν στο μεγάλο συνέδριο της JP Morgan στο Λονδίνο στις 21 Νοεμβρίου ενώ την 1η και 2 Δεκεμβρίου θα εκπροσωπήσει τις τράπεζες η ανώτατη διοίκησή τους στο μεγάλο συνέδριο της Morgan Stanley στο Λονδίνο.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Ειδήσεις σήμερα:
Από 23χρονο ξάδελφό του έπεσε νεκρός ο 52χρονος σε πανηγύρι στα Χανιά - Είχαν προσωπικές διαφορές
«Οσία Αικατερίνη της Θεσσαλονίκης»: Η απατεώνισσα με τους 12 μαθητές και το... θεϊκό ταμείο - Πήρε 68.000 από δύο επιχειρηματίες
Πέθανε ο Μπιόρν Αντρέσεν, που είχε υποδυθεί τον έφηβο Τάτζιο στον «Θάνατο στη Βενετία» - Γιατί αυτός ο ρόλος τον στοίχειωνε
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα