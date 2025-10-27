e-ΕΦΚΑ, ΔΥΠΑ: Ο «χάρτης» των πληρωμών έως την Παρασκευή 31 Οκτωβρίου
Συνολικά θα καταβληθούν συνολικά 2.423.535.129,14 ευρώ σε 4.292.231 δικαιούχους
Κατά την περίοδο 27 έως 31 Οκτωβρίου, θα καταβληθούν συνολικά 2.423.535.129,14 ευρώ σε 4.292.231 δικαιούχους, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης.
Ειδικότερα από τον e-ΕΦΚΑ:
•Στις 27 και στις 29 Οκτωβρίου θα καταβληθούν 2.355.352.129,14 ευρώ σε 4.219.280 δικαιούχους για την πληρωμή κύριων και επικουρικών συντάξεων μηνός Νοεμβρίου 2025.
•Στις 30 Οκτωβρίου θα καταβληθούν 3.200.000 ευρώ σε 8.600δικαιούχους για προκαταβολή συντάξεων μηνός Νοεμβρίου 2025.
•Στις 31 Οκτωβρίου θα καταβληθούν 2.000.000 ευρώ σε 1.600 δικαιούχους για επιστροφή εισφορών μη μισθωτών.
•Από 27 έως 31 Οκτωβρίου θα καταβληθούν 15.500.000 ευρώ σε 700 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.
Από την ΔΥΠΑ θα γίνουν οι εξής καταβολές:
•18.000.000 ευρώ σε 30.000 δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων.
•13.000.000 ευρώ σε 17.000 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.
•16.000.000 ευρώ σε 15.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.
•400.000 ευρώ σε 50 φορείς για πληρωμή εισφορών στο πλαίσιο υλοποίησης προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα.
•83.000 ευρώ σε 1 δικαιούχο του προγράμματος «Σπίτι μου».
