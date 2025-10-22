METLEN: Υπέγραψε 10ετή συμφωνία πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας στην ENGIE
METLEN: Υπέγραψε 10ετή συμφωνία πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας στην ENGIE
Θα προμηθεύει ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται από φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις σε έξι σημεία του Ηνωμένου Βασιλείου
Την υπογραφή δεκαετούς συμφωνίας πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας (Power Purchase Agreement - PPA) με την ENGIE, ανακοίνωσε η METLEN.
Στο πλαίσιο της συμφωνίας, η METLEN θα προμηθεύει ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται από φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις σε έξι σημεία του Ηνωμένου Βασιλείου.
Όπως ανακοινώθηκε, η συνολική ισχύς του φωτοβολταϊκού χαρτοφυλακίου που περιλαμβάνεται στη συμφωνία ανέρχεται σε 235 MW, παρέχοντας στην ENGIE πάνω από 233 GWh καθαρής ηλεκτρικής ενέργειας ετησίως. Οι ποσότητες αυτές θα συμβάλλουν στην αποφυγή περισσότερων των 52.000 τόνων εκπομπών CO2 κάθε χρόνο, στηρίζοντας έμπρακτα τους στόχους απανθρακοποίησης του Ηνωμένου Βασιλείου.
Η πλειονότητα των εγκαταστάσεων αναμένεται να τεθεί σε πλήρη λειτουργία έως το τέλος του 2025, ενώ δύο ακόμη έργα είναι προγραμματισμένα για το 2026. Τα έργα αναπτύσσονται και υλοποιούνται εξ ολοκλήρου από τον τομέα M Renewables της METLEN, η οποία έχει ολοκληρώσει ή έχει σε διάφορα στάδια ανάπτυξης 90 έργα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο Ηνωμένο Βασίλειο, συμπεριλαμβανομένων φωτοβολταϊκών και συστημάτων αποθήκευσης ενέργειας με μπαταρίες (BESS).
Η ENGIE είναι ένας από τους μεγαλύτερους παρόχους PPAs παγκοσμίως, με περισσότερους από 200.000 πελάτες διεθνώς.
Ειδήσεις σήμερα:
«Άλλαζε συντρόφους και με παραμελούσε», είπε ο 18χρονος που σκότωσε τη μητέρα του στα Τρίκαλα
Διονύσης Σαββόπουλος: Από τα βράδια στο Κύτταρο μέχρι το Κούρεμα - Ο έρωτας για τη σύζυγό του και η βαθιά αγάπη του για την ποίηση
Σάλος στη Σκωτία για 22χρονη που υποδύθηκε την έγκυο, εμφάνισε ως παιδί της μια... κούκλα και είπε ότι «πέθανε»
Στο πλαίσιο της συμφωνίας, η METLEN θα προμηθεύει ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται από φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις σε έξι σημεία του Ηνωμένου Βασιλείου.
Όπως ανακοινώθηκε, η συνολική ισχύς του φωτοβολταϊκού χαρτοφυλακίου που περιλαμβάνεται στη συμφωνία ανέρχεται σε 235 MW, παρέχοντας στην ENGIE πάνω από 233 GWh καθαρής ηλεκτρικής ενέργειας ετησίως. Οι ποσότητες αυτές θα συμβάλλουν στην αποφυγή περισσότερων των 52.000 τόνων εκπομπών CO2 κάθε χρόνο, στηρίζοντας έμπρακτα τους στόχους απανθρακοποίησης του Ηνωμένου Βασιλείου.
Η πλειονότητα των εγκαταστάσεων αναμένεται να τεθεί σε πλήρη λειτουργία έως το τέλος του 2025, ενώ δύο ακόμη έργα είναι προγραμματισμένα για το 2026. Τα έργα αναπτύσσονται και υλοποιούνται εξ ολοκλήρου από τον τομέα M Renewables της METLEN, η οποία έχει ολοκληρώσει ή έχει σε διάφορα στάδια ανάπτυξης 90 έργα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο Ηνωμένο Βασίλειο, συμπεριλαμβανομένων φωτοβολταϊκών και συστημάτων αποθήκευσης ενέργειας με μπαταρίες (BESS).
Η ENGIE είναι ένας από τους μεγαλύτερους παρόχους PPAs παγκοσμίως, με περισσότερους από 200.000 πελάτες διεθνώς.
Ειδήσεις σήμερα:
«Άλλαζε συντρόφους και με παραμελούσε», είπε ο 18χρονος που σκότωσε τη μητέρα του στα Τρίκαλα
Διονύσης Σαββόπουλος: Από τα βράδια στο Κύτταρο μέχρι το Κούρεμα - Ο έρωτας για τη σύζυγό του και η βαθιά αγάπη του για την ποίηση
Σάλος στη Σκωτία για 22χρονη που υποδύθηκε την έγκυο, εμφάνισε ως παιδί της μια... κούκλα και είπε ότι «πέθανε»
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα