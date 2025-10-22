Άφησε το πανεπιστήμιο και έγινε η νεότερη self-made billionaire του Forbes – Η «χρυσή» συμβουλή της
Άφησε το πανεπιστήμιο και έγινε η νεότερη self-made billionaire του Forbes – Η «χρυσή» συμβουλή της
Η Λούσι Γκούο εξηγεί γιατί ακόμη και όσοι επιλέγουν να εγκαταλείψουν το πανεπιστήμιο δεν πρέπει να υποτιμούν την αξία της φοίτησης
Αρκετοί εκατομμυριούχοι και επιτυχημένοι επιχειρηματίες δεν ολοκλήρωσαν, ποτέ, τις σπουδές τους στο πανεπιστήμιο. Από τον Μπιλ Γκέιτς και τον Μαρκ Ζάκερμπεργκ μέχρι τη Λούσι Γκούο, που πρόσφατα προστέθηκε στη λίστα δισεκατομμυριούχων του Forbes.
Όπως μεταδίδει το CNCB, η 30χρονη ιδρύτρια από την Καλιφόρνια χαρακτηρίστηκε τον Ιούνιο ως η νεότερη αυτοδημιούργητη δισεκατομμυριούχος του Forbes. Η καθαρή της περιουσία αγγίζει τα 1,25 δισεκατομμύρια δολάρια, μετά την εξαγορά της πρώτης της εταιρείας, Scale AI, από τη Meta. Η συμφωνία αποτίμησε την πλατφόρμα επισήμανσης δεδομένων τεχνητής νοημοσύνης στα 29 δισεκατομμύρια δολάρια.
Η Γκούο, ιδρύτρια της πλατφόρμας δημιουργίας εσόδων από δημιουργούς περιεχομένου Passes, η οποία ξεκίνησε το 2022, αποκάλυψε, ότι δεν ολοκλήρωσε τις σπουδές της στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
