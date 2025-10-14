Fraport Greece: Στα 5,5 εκατ. η κίνηση Σεπτεμβρίου στα 14 περιφερειακά αεροδρόμια – Στα 31,8 εκατ. το 9μηνο
Αύξηση κατά 2,8% για τον πρώτο μήνα του φθινοπώρο
Περαιτέρω αύξηση κατά 2,8% σε ετήσια βάση κατέγραψαν για το μήνα Σεπτέμβριο ως προς την επιβατική τους κίνηση τα 14 περιφερειακά αεροδρόμια υπό τη διαχείριση της Fraport Greece, φτάνοντας τα 5,5 εκατ. επιβάτες, ενώ σε επίπεδο εννιαμήνου η αύξηση κατά στο +2,6% σε επίπεδα πάνω από τα 31,78 εκατ. ταξιδιώτες.
Ειδικότερα, τον Σεπτέμβριο του 2025 τα 14 περιφερειακά αεροδρόμια του δικτύου της Fraport Greece (Ακτιο, Χανιά, Κέρκυρα, Καβάλα, Κεφαλλονιά, Θεσσαλονίκη, Ζάκυνθος, Κώς, Μυτιλήνη, Μύκονος, Ρόδος, Σάμος, Σαντορίνη, Σκιάθος) διακίνησαν επιπλέον 149.000 επιβάτες σε σύγκριση με τον Σεπτέμβριο του 2024.
Η επιβατική κίνηση εσωτερικού διαμορφώθηκε στις 839.000 επιβάτες με επιπλέον 8.600 ταξιδιώτες και άνοδο κατά 1% σε σύγκριση με τον Σεπτέμβριο του 2024 (μερίδιο κίνησης: 15%), ενώ η διεθνής επιβατική κίνηση διαμορφώθηκε στα 4,63 εκατ. επιβάτες με αύξηση κατά 3,1% σε σύγκριση με τον Σεπτέμβριο του 2024 και μερίδιο κίνησης στο 85%.
