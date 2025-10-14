Παύλος Μυλωνάς: Οι τράπεζες έχουν ρόλο στην πράσινη μετάβαση, αλλά από μόνες τους δεν αρκούν για την επιτυχία της
Πράσινοι εμπορικοί πόλεμοι: Καταρρέει η παγκόσμια συνεργασία για το κλίμα; - Τι είπε ο Διευθύνων Σύμβουλος της Εθνικής Τράπεζας στο συνέδριο του Economist Sustainability
Το θέμα του κόστους της πράσινης μετάβασης, όπως διαμορφώνεται για την Ευρώπη και την Ελλάδα, μέσα σε ένα κατακερματισμένο διεθνές περιβάλλον, επισήμανε ο κ. Παύλος Μυλωνάς, Διευθύνων Σύμβουλος της Εθνικής Τράπεζας, σε τοποθέτησή του στο Economist Sustainability Summit, εκτιμώντας ότι οι ευρωπαϊκές τράπεζες θα εξακολουθούν να παίζουν τον ρόλο τους στη χρηματοδότηση των βιώσιμων επενδύσεων.
Στο πάνελ με τίτλο «Green trade wars: is global climate co-operation collapsing?», συμμετείχαν επίσης ο κ. Δημήτρης Παπαλεξόπουλος, πρόεδρος της ΤΙΤΑΝ και ο κ. Μιχάλης Στασινόπουλος, εκτελεστικό μέλος ΔΣ της VIOHALCO και πρόεδρος της ELVALHALCOR, ενώ συντονιστής ήταν ο κ. Ανδρέας Παπανδρέου, καθηγητής Περιβαλλοντικών Οικονομικών στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.
Όπως υπογράμμισε ο κ. Μυλωνάς, χρειάζεται να υιοθετηθεί μια πιο ευέλικτη προσέγγιση στην πράσινη μετάβαση, έτσι ώστε αφενός τα κόστη για επιχειρήσεις και πολίτες να είναι διαχειρίσιμα, και αφετέρου να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα ανταγωνιστικότητας για την ευρωπαϊκή οικονομία.
