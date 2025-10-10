Στα €3,9 δισ. οι οφειλές του Δημοσίου σε πολίτες και επιχειρήσεις - Νοσοκομεία και εφορία φουσκώνουν τα χρέη

Η κυβέρνηση αναγνωρίζει ότι η αύξηση των ληξιπρόθεσμων οφειλών αποτελεί «δομικό πρόβλημα διαχείρισης» και υποστηρίζει πως προς το τέλος του έτους θα υπάρξει αποκλιμάκωση