Νέο voucher από 400 έως 800 ευρώ σε οικογένειες, ποιοι ωφελούνται
To πρόγραμμα αναμένεται να ξεκινήσει μέσα στον Οκτώβριο και θα χορηγεί voucher αξίας 400, 600 ή 800 ευρώ
Μέσα στον Οκτώβριο αναμένεται να ξεκινήσει το πρόγραμμα «Πρώιμης Παιδικής Παρέμβασης» που προβλέπει τη χορήγηση voucher έως 800 ευρώ σε 2.500 παιδιά με αναπηρία, αναπτυξιακή διαταραχή ή με αυξημένη πιθανότητα εμφάνισής αναπτυξιακών διαταραχών από τη γέννησή τους έως και την ηλικία των 6 ετών.
Το ύψος του voucher θα διαμορφώνεται με βάση τις ανάγκες κάθε παιδιού ανάλογα με τον αριθμό συνεδριών που ορίζεται στο εξατομικευμένο πλάνο παρέμβασης ότι θα πρέπει να γίνουν ανά μήνα σε:
-800 ευρώ ανά μήνα σε περίπτωση που προβλέπεται η παροχή κατ’ ελάχιστον20 συνεδριών ανά μήνα,
-600 ευρώ ανά μήνα σε περίπτωση που προβλέπεται η παροχή κατ’ ελάχιστον 15 συνεδριών ανά μήνα
-400 ευρώ ανά μήνα σε περίπτωση που προβλέπεται η παροχή κατ’ ελάχιστον 10 συνεδριών ανά μήνα
Σε κάθε περίπτωση για την απόδοση του voucher απαιτείται η παροχή τουλάχιστον 10 συνεδριών ανά μήνα.
-την αξιολόγηση και παρακολούθηση της ανάπτυξης του παιδιού,
-την παροχή ειδικών θεραπειών (εργοθεραπειών, λογοθεραπειών κλπ),
-τη συμβουλευτική υποστήριξη και ψυχοκοινωνική ενδυνάμωση των γονέων/φροντιστών.
