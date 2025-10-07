Νέο voucher από 400 έως 800 ευρώ σε οικογένειες, ποιοι ωφελούνται

Νέο voucher έως 800 ευρώ: Τι περιλαμβάνουν οι υπηρεσίες

Μέσα στον Οκτώβριο αναμένεται να ξεκινήσει το πρόγραμμα «Πρώιμης Παιδικής Παρέμβασης» που προβλέπει, αναπτυξιακή διαταραχή ή με αυξημένη πιθανότητα εμφάνισής αναπτυξιακών διαταραχών από τη γέννησή τους έως και την ηλικία των 6 ετών.θα διαμορφώνεται με βάση τις ανάγκες κάθε παιδιού ανάλογα με τον αριθμό συνεδριών που ορίζεται στο εξατομικευμένο πλάνο παρέμβασης ότι θα πρέπει να γίνουν ανά μήνα σε:-800 ευρώ ανά μήνα σε περίπτωση που προβλέπεται η παροχή κατ’ ελάχιστον20 συνεδριών ανά μήνα,-600 ευρώ ανά μήνα σε περίπτωση που προβλέπεται η παροχή κατ’ ελάχιστον 15 συνεδριών ανά μήνα-400 ευρώ ανά μήνα σε περίπτωση που προβλέπεται η παροχή κατ’ ελάχιστον 10 συνεδριών ανά μήναΣε κάθε περίπτωση για την απόδοση του voucher απαιτείται η παροχή τουλάχιστον 10 συνεδριών ανά μήνα.Οι υπηρεσίες πρώιμης παρέμβασης περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων:-την αξιολόγηση και παρακολούθηση της ανάπτυξης του παιδιού,-την παροχή ειδικών θεραπειών (εργοθεραπειών, λογοθεραπειών κλπ),-τη συμβουλευτική υποστήριξη και ψυχοκοινωνική ενδυνάμωση των γονέων/φροντιστών.