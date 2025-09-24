«Μαγνήτης» επενδυτών το Hellenic Innovation and Infrastructure Fund – Πώς θα λειτουργεί το νέο fund του Υπερταμείου

Το Υπερταμείο έχει εντοπίσει επενδυτικές ευκαιρίες για τη χώρα συνολικού ύψους άνω των €20 δισ., με έμφαση στην κυκλική οικονομία, τις ΑΠΕ, τα data centers, την αγροτεχνολογία, τη βιοτεχνολογία και τη διαχείριση υδάτινων πόρων