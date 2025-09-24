«Μαγνήτης» επενδυτών το Hellenic Innovation and Infrastructure Fund – Πώς θα λειτουργεί το νέο fund του Υπερταμείου
Το Υπερταμείο έχει εντοπίσει επενδυτικές ευκαιρίες για τη χώρα συνολικού ύψους άνω των €20 δισ., με έμφαση στην κυκλική οικονομία, τις ΑΠΕ, τα data centers, την αγροτεχνολογία, τη βιοτεχνολογία και τη διαχείριση υδάτινων πόρων
Σε «μαγνήτη» προσέλκυσης ξένων επενδυτών και πλατφόρμα ανάπτυξης επιχειρηματικών συνεργασιών με διεθνείς φορείς αναδεικνύεται το Hellenic Innovation and Infrastructure Fund (HIIF), ο νέος επενδυτικός βραχίονας του Υπερταμείου, η δημιουργία του οποίου ανακοινώθηκε πρόσφατα.
Καθώς το Υπερταμείο εξελίσσεται σε ένα σύγχρονο Sovereign Wealth Fund, κορυφαία επενδυτικά σχήματα επιλέγουν να τοποθετηθούν στη χώρα μας μέσω του Hellenic Innovation and Infrastructure Fund, αξιοποιώντας τη θετική οικονομική και δημοσιονομική συγκυρία, δίνοντας παράλληλα έμπρακτη «ψήφο εμπιστοσύνης» στην ελληνική οικονομία.
