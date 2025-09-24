Nobu Beach: Το νέο ξενοδοχείο του Ρόμπερτ Ντε Νίρο στην αγαπημένη παραλία της πριγκίπισσας Νταϊάνα
Στην παραλία όπου η πριγκίπισσα Νταϊάνα αναζητούσε γαλήνη, ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο επενδύει 250 εκατ. δολάρια για το Nobu Beach Inn, συνδυάζοντας πολυτέλεια, διακριτικότητα και οικολογική ισορροπία
Στη μέση της χρυσαφένιας παραλίας της Μπαρμπούντα, ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο περπατά αθόρυβα με ένα φθαρμένο σακίδιο στον ώμο και μια απλή τσάντα για ψώνια στο χέρι. Το γκρι μπλουζάκι και το χακί σορτς του δεν θυμίζουν σε τίποτα έναν θρύλο του Χόλιγουντ, βραβευμένο με Όσκαρ και δημιουργό μιας παγκόσμιας αυτοκρατορίας εστιατορίων και ξενοδοχείων. Κι όμως, η εικόνα αυτή αποτυπώνει ακριβώς τη φιλοσοφία του: να βρίσκεται κοντά στη γη, στα υλικά, στις λεπτομέρειες που μετατρέπουν ένα έργο σε εμπειρία ζωής.
Ο Ντε Νίρο δεν βρίσκεται εδώ για να κάνει διακοπές. Βρίσκεται για να επιβλέψει το πιο προσωπικό του εγχείρημα: το Nobu Beach Inn στη Μπαρμπούντα, ένα πολυτελές ξενοδοχείο-εστιατόριο-κατοικίες που προγραμματίζεται να ανοίξει τον Νοέμβριο του 2026. Το project αυτό, που φέρει την υπογραφή της Paradise Found, της εταιρείας που ίδρυσε μαζί με τον δισεκατομμυριούχο Τζέιμς Πάκερ και τον επιχειρηματία Ντάνιελ Σαμούν, δεν είναι απλώς άλλη μια επένδυση στον χώρο της φιλοξενίας. Είναι η προσπάθεια του Ντε Νίρο να μετατρέψει ένα μέρος που τον μάγεψε πριν από τρεις δεκαετίες σε έναν χώρο που θα συνδυάζει την πολυτέλεια με την αυθεντικότητα.
