Η ναυτιλία αλλάζει πορεία: Οι μεγαλύτερες ναυτιλιακές στον κόσμο και η στροφή στην περιβαλλοντική βιωσιμότητα
Η ναυτιλία αλλάζει πορεία: Οι μεγαλύτερες ναυτιλιακές στον κόσμο και η στροφή στην περιβαλλοντική βιωσιμότητα
Η MSC, η CMA CGM και η BoComm Leasing κυριαρχούν στον παγκόσμιο στόλο, ενώ η υιοθέτηση διπλού καυσίμου και η βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης γίνονται κεντρικές προτεραιότητες
Η VesselsValue δημοσίευσε πρόσφατα στοιχεία για το ποιοι ελέγχουν τα μεγαλύτερα ναυτιλιακά χαρτοφυλάκια και πώς οι στόλοι προσαρμόζονται στα όλο και πιο αυστηρά περιβαλλοντικά πρότυπα.
Στην κορυφή της παγκόσμιας κατάταξης βρίσκεται η ελβετική MSC, με την πιο ακριβή και μεγαλύτερη στόλο πλοίων σε αριθμό και αξία: 707 πλοία συνολικά, εκ των οποίων 584 ενεργά και 125 υπό παραγγελία, με συνολική αξία 49,6 δισεκατομμύρια δολάρια. Η πλειονότητα αυτών είναι πλοία εμπορευματοκιβωτίων, με κυρίαρχα τα Panamax και Post-Panamax. Στο πρόγραμμα παραγγελιών της, η MSC επενδύει κυρίως σε εξαιρετικά μεγάλα πλοία (ULCVs), που αποτελούν περίπου το 59% του συνόλου.
Στη δεύτερη θέση βρίσκεται η γαλλική CMA CGM με στόλο 339 πλοίων και αξία 35,5 δισ. δολάρια, επίσης κυρίως εμπορευματοκιβωτίων, με 243 ενεργά πλοία και 95 υπό παραγγελία. Από αυτά, το 53% αφορά σε ULCVs, το 34% σε New Panamax και το υπόλοιπο 13% σε Post-Panamax.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Ειδήσεις σήμερα:
Τραμπ στο μνημόσυνο του Κερκ: «Η σφαίρα μας σημάδεψε όλους, ο Τσάρλι είναι μάρτυρας της αμερικανικής ελευθερίας»
Πού οδηγεί το κύμα αναγνωρίσεων παλαιστινιακού κράτους - Απόψε η διάσκεψη στον ΟΗΕ για τα δύο κράτη
28χρονη Ελβετίδα θέλει να γίνει η πρώτη γυναίκα πρόεδρος της Formula 1: Την κατηγορούν ότι θέλει followers - Τι απάντησε για τις σέξι φωτογραφίες της
Στην κορυφή της παγκόσμιας κατάταξης βρίσκεται η ελβετική MSC, με την πιο ακριβή και μεγαλύτερη στόλο πλοίων σε αριθμό και αξία: 707 πλοία συνολικά, εκ των οποίων 584 ενεργά και 125 υπό παραγγελία, με συνολική αξία 49,6 δισεκατομμύρια δολάρια. Η πλειονότητα αυτών είναι πλοία εμπορευματοκιβωτίων, με κυρίαρχα τα Panamax και Post-Panamax. Στο πρόγραμμα παραγγελιών της, η MSC επενδύει κυρίως σε εξαιρετικά μεγάλα πλοία (ULCVs), που αποτελούν περίπου το 59% του συνόλου.
Στη δεύτερη θέση βρίσκεται η γαλλική CMA CGM με στόλο 339 πλοίων και αξία 35,5 δισ. δολάρια, επίσης κυρίως εμπορευματοκιβωτίων, με 243 ενεργά πλοία και 95 υπό παραγγελία. Από αυτά, το 53% αφορά σε ULCVs, το 34% σε New Panamax και το υπόλοιπο 13% σε Post-Panamax.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Ειδήσεις σήμερα:
Τραμπ στο μνημόσυνο του Κερκ: «Η σφαίρα μας σημάδεψε όλους, ο Τσάρλι είναι μάρτυρας της αμερικανικής ελευθερίας»
Πού οδηγεί το κύμα αναγνωρίσεων παλαιστινιακού κράτους - Απόψε η διάσκεψη στον ΟΗΕ για τα δύο κράτη
28χρονη Ελβετίδα θέλει να γίνει η πρώτη γυναίκα πρόεδρος της Formula 1: Την κατηγορούν ότι θέλει followers - Τι απάντησε για τις σέξι φωτογραφίες της
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα