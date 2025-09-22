Πλειστηριασμοί: Εβδομάδα με «βαριά ονόματα» και… άρωμα Μυκόνου (pics)
Η μεγάλη έκταση της Έδραση-Ψαλλίδας στο Κορωπί, ακίνητα της εταιρείας Τοξότης και της οικογένειας Καλογρίτσα, το κτίριο του Αλεξανδράκη της Neoset, κέντρα αποκατάστασης σε Θεσσαλία και Ιωάννινα, βιομηχανικές μονάδες, αλλά και η βίλα Λιακουνάκου στη Μύκονο, ανάμεσα στα 2.000 σφυριά των επομένων ημερών
Μια από τις πλέον… πολυπληθείς σε επίπεδο πλειστηριασμών εβδομάδες είναι αυτή που ξεκινά από σήμερα, καθώς για το τριήμερο από την Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου έως την Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου έχουν προγραμματιστεί να χτυπήσουν περισσότερα από 2.000 ηλεκτρονικά σφυριά.
Για καθένα από αυτά ισχύει πάντα, βέβαια, ο «κανόνας» ότι μέχρι την τελευταία στιγμή είναι ενδεχόμενη η αναστολή λόγω ανακοπών ή άλλων κινήσεων.
Μεταξύ όλων των παραπάνω πλειστηριασμών υπάρχουν αρκετοί που αφορούν «βαριά ονόματα» του παρελθόντος, γνωστές εταιρείες που διέπρεψαν κάποτε, ενώ υπάρχει και έντονο… άρωμα Μυκόνου.
