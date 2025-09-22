Πλειστηριασμοί: Εβδομάδα με «βαριά ονόματα» και… άρωμα Μυκόνου (pics)

Η μεγάλη έκταση της Έδραση-Ψαλλίδας στο Κορωπί, ακίνητα της εταιρείας Τοξότης και της οικογένειας Καλογρίτσα, το κτίριο του Αλεξανδράκη της Neoset, κέντρα αποκατάστασης σε Θεσσαλία και Ιωάννινα, βιομηχανικές μονάδες, αλλά και η βίλα Λιακουνάκου στη Μύκονο, ανάμεσα στα 2.000 σφυριά των επομένων ημερών