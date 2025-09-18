Ερχονται πρόστιμα σε πάνω από 700.000 αυτοκίνητα
Ερχονται πρόστιμα σε πάνω από 700.000 αυτοκίνητα
Χιλιάδες αυτοκίνητα με σοβαρές ελλείψεις στη συντήρηση κινούνται καθημερινά στους ελληνικούς δρόμους, αγνοώντας τον τεχνικό έλεγχο ΚΤΕΟ και εκθέτοντας σε κίνδυνο την οδική ασφάλεια.
Περισσότερα από 700.000 αυτοκίνητα κυκλοφορούν στην Ελλάδα χωρίς να έχουν περάσει τον υποχρεωτικό τεχνικό έλεγχο, σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα διαθέσιμα στοιχεία από τις αρμόδιες αρχές. Ο αριθμός αυτός αποτυπώνει ένα βαθύ και χρόνιο πρόβλημα: έναν μεγάλο και ανεξέλεγκτο όγκο οχημάτων που κινούνται χωρίς να πληρούν τις βασικές τεχνικές προδιαγραφές ασφαλείας
