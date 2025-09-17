Τι «βλέπουν» UBS και Citi για τις ευρωπαϊκές μετοχές – Γιατί θα παραμείνουν στο προσκήνιο
Τι «βλέπουν» UBS και Citi για τις ευρωπαϊκές μετοχές – Γιατί θα παραμείνουν στο προσκήνιο
Ξεκάθαρο σήμα από δύο μεγάλους διεθνείς οίκους για τις ευρωπαϊκές μετοχές
Η ευρωπαϊκή αγορά μετοχών μπαίνει σε νέα τροχιά αισιοδοξίας, με δύο μεγάλους διεθνείς οίκους να δίνουν ξεκάθαρο σήμα. Η Citigroup βλέπει τις επικείμενες μειώσεις επιτοκίων της Fed ως ισχυρό μοχλό ανόδου για τις διεθνείς αγορές, ενώ η UBS αναβαθμίζει σημαντικά τον στόχο της για τον δείκτη Stoxx 600 τις 600 μονάδες για το 2025 και στις 650 μονάδες για το 2026, κίνηση που τοποθετείται στο άνω εύρος των εκτιμήσεων της αγοράς.
Σύμφωνα με τη Citi European Equity Strategy, η Fed αναμένεται να μειώσει τα επιτόκια κατά 25 μονάδες βάσης αυτή την εβδομάδα, με το «dot plot» να υποδεικνύει συνολικά 75 μ.β. χαλάρωσης έως το τέλος του 2025. Ο πρόεδρος Τζερόμ Πάουελ εκτιμάται ότι θα αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο για περαιτέρω μειώσεις, καθώς οι κίνδυνοι για την αμερικανική οικονομία τείνουν να εξισορροπούνται.
Ιστορικά, οι κύκλοι μείωσης επιτοκίων της Fed έχουν λειτουργήσει ως ισχυρός καταλύτης για τις ευρωπαϊκές μετοχές, ιδίως σε περιόδους «ήπιας προσγείωσης» (soft landing) χωρίς άμεση ύφεση στις ΗΠΑ. Σε τέτοια σενάρια, οι αποδόσεις στην Ευρώπη έχουν ξεπεράσει τόσο τις ιστορικές μέσες τιμές όσο και την αμερικανική αγορά.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Ειδήσεις σήμερα:
Σε συναγερμό οι Ένοπλες Δυνάμεις λόγω του Πίρι Ρέις - Άσκηση ετοιμότητας από τον Έβρο έως τη Μεγίστη
Navy Seals: Οι αόρατες «φώκιες» που σκότωσαν τον Μπιν Λάντεν και οι μυστικές αποστολές που απέτυχαν, από τη Γρενάδα έως την Υεμένη
«Ένας έρωτας γεννιέται;»: Viral η αλληλεπίδραση νεαρής διαδηλώτριας με αστυνομικό σε πορεία υπέρ των Παλαιστινίων στην Ισπανία
Σύμφωνα με τη Citi European Equity Strategy, η Fed αναμένεται να μειώσει τα επιτόκια κατά 25 μονάδες βάσης αυτή την εβδομάδα, με το «dot plot» να υποδεικνύει συνολικά 75 μ.β. χαλάρωσης έως το τέλος του 2025. Ο πρόεδρος Τζερόμ Πάουελ εκτιμάται ότι θα αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο για περαιτέρω μειώσεις, καθώς οι κίνδυνοι για την αμερικανική οικονομία τείνουν να εξισορροπούνται.
Ιστορικά, οι κύκλοι μείωσης επιτοκίων της Fed έχουν λειτουργήσει ως ισχυρός καταλύτης για τις ευρωπαϊκές μετοχές, ιδίως σε περιόδους «ήπιας προσγείωσης» (soft landing) χωρίς άμεση ύφεση στις ΗΠΑ. Σε τέτοια σενάρια, οι αποδόσεις στην Ευρώπη έχουν ξεπεράσει τόσο τις ιστορικές μέσες τιμές όσο και την αμερικανική αγορά.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Ειδήσεις σήμερα:
Σε συναγερμό οι Ένοπλες Δυνάμεις λόγω του Πίρι Ρέις - Άσκηση ετοιμότητας από τον Έβρο έως τη Μεγίστη
Navy Seals: Οι αόρατες «φώκιες» που σκότωσαν τον Μπιν Λάντεν και οι μυστικές αποστολές που απέτυχαν, από τη Γρενάδα έως την Υεμένη
«Ένας έρωτας γεννιέται;»: Viral η αλληλεπίδραση νεαρής διαδηλώτριας με αστυνομικό σε πορεία υπέρ των Παλαιστινίων στην Ισπανία
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα