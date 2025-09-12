ΔΕΘ: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην Auto Thessaloniki και την Ecoshift (video)

Πρώτο προϊόν ενέργειας η μονάδα αποθήκευσης (BES 0.1) ενώ το πρώτο προϊόν μικροκινητικοτητας το ελληνικής ανάπτυξης και παραγωγής ηλεκτρικό δίκυκλο NOOS. Πρόκειται για το πρώτο ολοκληρωμένο βήμα μιας νέας εποχής για την ελληνική βιομηχανία οχημάτων, με το σύνθημα «Made in Greece by Greeks» να αποτυπώνει τον χαρακτήρα και τη φιλοσοφία του εγχειρήματος.



Την ξενάγηση στον Πρωθυπουργό έκανε ο Εκτελεστικός Πρόεδρος του Ομίλου, κ. Μιχάλης Οικονομάκης, ο οποίος σε συνεργασία με την ομάδα του ανέπτυξε και υλοποίησε το project Ecoshift, εξηγώντας πώς η τεχνολογία, η καινοτομία και η βιομηχανική τεχνογνωσία συνδυάζονται σε ένα προϊόν που φέρει ελληνική υπογραφή και έχει ήδη λάβει ευρωπαϊκή έγκριση κυκλοφορίας.

Ο κ. Μητσοτάκης εξέφρασε την ικανοποίησή του για την πρωτοβουλία, τονίζοντας ότι η Πολιτεία θα σταθεί αρωγός σε κάθε σοβαρή προσπάθεια που προάγει την ελληνική καινοτομία, δημιουργεί θέσεις εργασίας και προσφέρει προστιθέμενη αξία στην εθνική οικονομία.

Το NOOS δεν είναι απλώς ένα ηλεκτρικό σκούτερ. Είναι το πρώτο όχημα ελληνικής σχεδίασης, ανάπτυξης και παραγωγής που φέρνει στην πράξη την πράσινη κινητικότητα με μηδενικούς ρύπους και υψηλή τεχνολογία. Διαθέτει αυτονομία και δυνατότητες που το καθιστούν ιδανικό για τις αστικές μετακινήσεις, ενώ έχει λάβει και την ευρωπαϊκή έγκριση κυκλοφορίας, γεγονός που ανοίγει τον δρόμο για εξαγωγές.

Ήδη ελληνικές επιχειρήσεις, αλλά και οργανισμοί του Δημοσίου, επενδύουν σε αυτή την προσπάθεια, στηρίζοντας έμπρακτα το όραμα μιας βιομηχανίας «Made in Greece by Greeks».

Η παρουσία του NOOS στην Auto Thessaloniki δεν είναι μόνο μια καινοτομία στον χώρο της αυτοκίνησης, αλλά και ένα ισχυρό μήνυμα ότι η Ελλάδα μπορεί να παράγει, να εξάγει και να διεκδικήσει τη θέση που της αξίζει στη νέα εποχή της βιώσιμης κινητικότητας και ενέργειας.





