Θολό το τοπίο για τα επιτόκια της ΕΚΤ: Σε δύο στρατόπεδα οι αξιωματούχοι
Η αναθεώρηση των προβλέψεων από την επικεφαλής της ΕΚΤ - «Ο πληθωρισμός είναι εκεί που θέλουμε να βρίσκεται», τόνισε η Λαγκάρντ - Ανοιχτό ακόμη και το ενδεχόμενο αύξησης, ενώ το ρίσκο παραμένει από τις εμπορικές εντάσεις
Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) κράτησε αμετάβλητα τα βασικά της επιτόκια στη συνεδρίαση της Πέμπτης, επιβεβαιώνοντας ότι συνεχίζει να βρίσκεται «σε καλό σημείο» σε σχέση με τον στόχο του πληθωρισμού. Παράλληλα, όμως, κορυφαία στελέχη της αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο ακόμη και για μελλοντικές αυξήσεις, αν οι συνθήκες το απαιτήσουν.
Η απόφαση έρχεται μετά τον κύκλο χαλάρωσης που ξεκίνησε τον Ιούνιο του 2024, ο οποίος μείωσε τα επιτόκια συνολικά κατά 200 μονάδες βάσης. Παρά ταύτα, η πρόεδρος της ΕΚΤ Κριστίν Λαγκάρντ δήλωσε ότι «η αποπληθωριστική διαδικασία τελείωσε» και ότι «ο πληθωρισμός είναι εκεί που θέλουμε να βρίσκεται», υπογραμμίζοντας πως μικρές και παροδικές αποκλίσεις από τον στόχο του 2% δεν δικαιολογούν αλλαγή πορείας.
Σήμερα, το επιτόκιο καταθέσεων παραμένει στο 2%, το βασικό επιτόκιο αναχρηματοδότησης στο 2,15% και το επιτόκιο οριακής χρηματοδότησης στο 2,4%. Η ίδια υπενθύμισε ότι από τον Ιούλιο του 2022 έως τον Σεπτέμβριο του 2023, η ΕΚΤ πραγματοποίησε τον πιο επιθετικό κύκλο αυξήσεων της ιστορίας της, με συνολική άνοδο 450 μονάδων βάσης.
Παράλληλα, η οικονομία της ευρωζώνης δείχνει ανθεκτικότητα, με ανάπτυξη 0,7% στο πρώτο εξάμηνο του 2025. Οι προβλέψεις της ΕΚΤ αναθεωρήθηκαν ανοδικά, με εκτιμώμενη αύξηση ΑΕΠ στο 1,2% το 2025 έναντι 0,9% προηγουμένως.
Ο πληθωρισμός ανήλθε στο 2,1% τον Αύγουστο, έναντι 2% τον Ιούλιο, με τις μακροπρόθεσμες προσδοκίες να παραμένουν γύρω στο 2%. Οι νέες εκτιμήσεις προβλέπουν πληθωρισμό 2,1% το 2025, 1,7% το 2026 και 1,9% το 2027.
Η Λαγκάρντ απέρριψε τις ανησυχίες ότι ο πληθωρισμός μπορεί να υποχωρήσει κάτω από τον στόχο, λέγοντας ότι μικρές και παροδικές αποκλίσεις δεν δικαιολογούν αλλαγή πολιτικής.
