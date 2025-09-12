Θολό το τοπίο για τα επιτόκια της ΕΚΤ: Σε δύο στρατόπεδα οι αξιωματούχοι

Η αναθεώρηση των προβλέψεων από την επικεφαλής της ΕΚΤ - «Ο πληθωρισμός είναι εκεί που θέλουμε να βρίσκεται», τόνισε η Λαγκάρντ - Ανοιχτό ακόμη και το ενδεχόμενο αύξησης, ενώ το ρίσκο παραμένει από τις εμπορικές εντάσεις