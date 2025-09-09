Χρηματιστήριο Αθηνών: Σε θετικό έδαφος παρά την πολιτική αναταραχή στη Γαλλία

«Αντισώματα» δείχνουν ότι έχουν -προς το παρόν- οι επενδυτές απέναντι στην πολιτική κρίση στη Γαλλία - Στο επίκεντρο η Metlen μετά τα οικονομικά αποτελέσματα που ανακοίνωσε