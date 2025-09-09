Χρηματιστήριο Αθηνών: Σε θετικό έδαφος παρά την πολιτική αναταραχή στη Γαλλία
Χρηματιστήριο Αθηνών: Σε θετικό έδαφος παρά την πολιτική αναταραχή στη Γαλλία
«Αντισώματα» δείχνουν ότι έχουν -προς το παρόν- οι επενδυτές απέναντι στην πολιτική κρίση στη Γαλλία - Στο επίκεντρο η Metlen μετά τα οικονομικά αποτελέσματα που ανακοίνωσε
Ανακάμπτει το ελληνικό χρηματιστήριο μετά την χθεσινή πτώση, έχοντας ως «μοχλό» ανόδου το θετικό κλίμα που επικρατεί στις διεθνείς αγορές παρά την πολιτική αναταραχή στη Γαλλία.
Υπενθυμίζεται ότι η κυβέρνηση Mπαϊρού δεν έλαβε ψήφο εμπιστοσύνης, με τον πρωθυπουργό της χώρας να υποβάλλει την παραίτησή του στον Εμανουέλ Μακρόν. Ο Γάλλος πρόεδρος καλείται να διορίσει νέο πρωθυπουργό, τον 5ο διαδοχικό στη δεύτερη θητεία του, γεγονός που αντανακλά τις αγεφύρωτες αντιθέσεις στο διχασμένο πολιτικό σκηνικό της χώρας.
Σε ό,τι αφορά τη συνεδρίαση της Τρίτης (9/9) στο ΧΑ, ο Γενικός Δείκτης ενισχύεται κατά +0,28% και διαπραγματεύεται στις 2.023,17 μονάδες. Το εύρος διακύμανσης του δείκτη καθορίζεται στις 7 μονάδες, με υψηλό ημέρας τις 2.029,81 μονάδες και χαμηλό ημέρας τις 2.022,67 μονάδες.
Με απώλειες ξεκίνησε η εβδομάδα στο Χρηματιστήριο Αθηνών, με το κρίσιμο σημείο στήριξης των 2.000 μονάδων να απειλείται προσωρινά. Ωστόσο, η εγχώρια αγορά απέφυγε τα χειρότερα, με τον Γενικό Δείκτη να κλείνει μακριά από τα χαμηλά ημέρας. Με ρυθμό άνω του +37% «τρέχει» η Αθήνα εντός του 2025, ενώ μέχρι στιγμής τον Σεπτέμβριο σημειώνει οριακή πτώση, της τάξης του -0,2%.
