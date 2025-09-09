Υποτονικά τα ευρωπαϊκά ταμπλό – Το πολιτικό ρίσκο στη Γαλλία πλήττει τη διάθεση των επενδυτών
Τις κινήσεις των αγορών καθορίζουν οι εξελίξεις στη Γαλλία, αλλά και τα στοιχεία που αναμένονται από τις ΗΠΑ για πληθωρισμό και μη γεωργικούς μισθούς
Οι κύριοι ευρωπαϊκοί χρηματιστηριακοί δείκτες άνοιξαν σχεδόν αμετάβλητοι, καθώς οι επενδυτές φαίνεται να χάνουν την ορμή και τον ενθουσιασμό τους εξαιτίας της πολιτικής αβεβαιότητας που επικρατεί στη Γαλλία, όπου ο πρωθυπουργός Φρανσουά Μπαϊρού έχασε την ψήφο εμπιστοσύνης και αναμένεται να παραιτηθεί. Από οικονομικής άποψης, τα γαλλικά βιομηχανικά στοιχεία έδειξαν ότι η παραγωγή μειώθηκε κατά 1,1% τον Ιούλιο.
Ο πανευρωπαϊκός Stoxx 600 σημειώνει άνοδο 0,18% στις 53,09 μονάδες, ο βρετανικός FTSE 100 με άνοδο 0,17%, ο γερμανικός DAX κερδίζει οριακά 0,06%, με την Porsche AG VZ να υποχωρεί νωρίτερα κατά 1,15%. Η ASML Holding NV σημείωσε άνοδο 0,80%. Ο CAC 40 σημειώνει κέρδη 0,33%, ο ιταλικός FTSE MIB με άνοδο 0,53% ενώ ο ισπανικός ΙΒΕΧ 35 χάνει 0,15%.
Το ευρώ παρέμεινε σταθερό έναντι του δολαρίου, στα 1,17653 δολάρια, ενώ η λίρα κέρδισε 0,17% έναντι του δολαρίου, στα 1,35677 δολάρια.
Οι ευρωπαϊκές μετοχές επηρεάζονται από την πολιτική αναταραχή στη Γαλλία. Ο CAC έχει υποαποδώσει σε σχέση με τους ευρωπαίους και αμερικανούς ομολόγους του μέχρι στιγμής φέτος, με άνοδο μόλις 4,8%, σε σύγκριση με την άνοδο 19% του Dax και 9,5% του δείκτη Eurostoxx 50. Αυτό υποδηλώνει ότι πολλές από τις κακές ειδήσεις έχουν ήδη τιμολογηθεί στον γαλλικό δείκτη και ότι θα χρειαστεί μια σοβαρή επιδείνωση της κατάστασης από εδώ και πέρα για να τρομάξει η γαλλική χρηματιστηριακή αγορά. Σε κάθε περίπτωση, δεν υπάρχει ακόμη αίσθημα πανικού στις χρηματοπιστωτικές αγορές.
