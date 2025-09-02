Πλειστηριασμοί: Ποια μεγάλα και «επώνυμα» ακίνητα άλλαξαν χέρια τους τελευταίους μήνες (pics)

Αν και οι περισσότεροι ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί καταλήγουν άγονοι, αρκετές βίλες και οικόπεδα, ξενοδοχεία και εργοστάσια εταιρειών που κάποτε κυριαρχούσαν στην αγορά πέρασαν σε νέους ιδιοκτήτες