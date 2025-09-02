Πλειστηριασμοί: Ποια μεγάλα και «επώνυμα» ακίνητα άλλαξαν χέρια τους τελευταίους μήνες (pics)
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πλειστηριασμοί: Ποια μεγάλα και «επώνυμα» ακίνητα άλλαξαν χέρια τους τελευταίους μήνες (pics)

Αν και οι περισσότεροι ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί καταλήγουν άγονοι, αρκετές βίλες και οικόπεδα, ξενοδοχεία και εργοστάσια εταιρειών που κάποτε κυριαρχούσαν στην αγορά πέρασαν σε νέους ιδιοκτήτες

Μπορεί οι πλειστηριασμοί που αναρτώνται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα να αυξάνονται περιλαμβάνοντας τόσο νέους όσο και… παλαιούς καθώς οι περισσότεροι καταλήγουν άγονοι με αποτέλεσμα να επαναλαμβάνονται δύο, τρεις ή και περισσότερες φορές. Ωστόσο, τους τελευταίους μήνες έχουν αλλάξει χέρια αρκετά μεγάλα και «επώνυμα» ακίνητα, από βίλες και οικόπεδα, μέχρι ξενοδοχεία και εργοστάσια εταιρειών που κάποτε κυριαρχούσαν στην αγορά.

Για τα περισσότερα από αυτά βέβαια χρειάστηκε το σφυρί να χτυπήσει αρκετές φορές και η τιμή να… διολισθήσει μέχρι να βρεθεί ο επόμενος ιδιοκτήτης τους…

