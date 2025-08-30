Απεργία στην γαλλική εταιρεία ενέργειας EDF: Οι εργαζόμενοι βάζουν «φωτιά» στην κυβέρνηση Μπαϊρού
Τριήμερη απεργία στην EDF και πανεθνικές κινητοποιήσεις κλονίζουν την κυβέρνηση του Φρανσουά Μπαϊρού, με τη Γαλλία να βρίσκεται ξανά σε πολιτικό αδιέξοδο
Οι εργαζόμενοι στην Electricité de France SA (EDF) σχεδιάζουν τριήμερη απεργία, προσθέτοντας πίεση στις κινητοποιήσεις που προωθούν τα συνδικάτα και επιτείνοντας την πολιτική κρίση στη χώρα.
Η απεργία είναι προγραμματισμένη να ξεκινήσει στις 9 μ.μ. της 1ης Σεπτεμβρίου και να ολοκληρωθεί την ίδια ώρα στις 4 Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με ανακοίνωση στην ιστοσελίδα της κρατικής εταιρείας κοινής ωφελείας. Δεν δόθηκαν περαιτέρω λεπτομέρειες σχετικά με πιθανές επιπτώσεις στη λειτουργία της. Εκπρόσωπος των εργαζομένων είχε δηλώσει νωρίτερα αυτήν την εβδομάδα ότι τα αιτήματα αφορούν αυξήσεις μισθών στον κλάδο και χαμηλότερους λογαριασμούς για τους καταναλωτές.
Τα γαλλικά συνδικάτα σχεδιάζουν επίσης απεργία στις 18 Σεπτεμβρίου, διαμαρτυρόμενα για το πρόγραμμα λιτότητας του πρωθυπουργού Φρανσουά Μπαϊρού, γεγονός που εντείνει την πολιτική αναταραχή που προκάλεσε η απόφασή του να ζητήσει ψήφο εμπιστοσύνης. Αυτό έρχεται να προστεθεί σε μια άλλη κινητοποίηση που οργανώνεται στη βάση για τις 10 Σεπτεμβρίου.
Με τα μεγαλύτερα κόμματα του κοινοβουλίου να έχουν ήδη ανακοινώσει ότι θα καταψηφίσουν, η κυβέρνηση Μπαϊρού φαίνεται να οδεύει προς πτώση. Μια τέτοια εξέλιξη θα έφερνε εκ νέου τον πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν σε πολιτικό αδιέξοδο, το οποίο προσπαθεί να υπερβεί από τις πρόωρες εκλογές του περασμένου έτους, σε μια χώρα που δυσκολεύεται να ελέγξει ένα από τα μεγαλύτερα δημόσια χρέη της Ευρώπης.
Πηγή: newmoney.gr
