Κατασχέσεις και «λουκέτα» από την εφορία: Ποιες επιχειρήσεις κινδυνεύουν
Η αναστολή λειτουργίας καταστημάτων για φοροδιαφυγή έχει αυξηθεί στην Ελλάδα - Εφαρμόζεται αυστηρά σε περίπτωση παραβάσεων και επιφέρει απώλειες εσόδων, με σοβαρές συνέπειες
Η πρακτική της αναστολής λειτουργίας καταστημάτων λόγω φοροδιαφυγής, σύμφωνα με την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), έχει εξελιχθεί σε «επιδημία» σε όλη τη χώρα. Εκατοντάδες επιχειρήσεις σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας έχουν «κλείσει» προσωρινά, με το χαρακτηριστικό μήνυμα «Κλειστό λόγω φορολογικών παραβάσεων» να «κοσμεί» τις πόρτες τους.
Οι αρχές συνεχώς ελέγχουν τη συμμόρφωση των επιχειρηματιών με τους φορολογικούς κανόνες, επιβάλλοντας αναστολή λειτουργίας για παραβάσεις όπως η μη έκδοση αποδείξεων ή η μη διαβίβαση αυτών στο myDATA. Ακόμα και μια μικρή παράβαση μπορεί να οδηγήσει σε σφράγιση των καταστημάτων για διάστημα που κυμαίνεται από 48 ώρες έως και 1 μήνα, ανάλογα με τη σοβαρότητα της παραβίασης.
Σύμφωνα με τις οδηγίες της ΑΑΔΕ, το μέτρο της αναστολής εφαρμόζεται σε διάφορα στάδια, ανάλογα με τη συχνότητα και την ένταση των παραβάσεων:
•48 ώρες: Πρώτη φορά παράβασης με μη έκδοση ή ανακριβή έκδοση άνω των 10 αποδείξεων ή αξίας πάνω από 500 ευρώ.
•96 ώρες: Επαναλαμβανόμενες παραβάσεις εντός του ίδιου ή επόμενου φορολογικού έτους.
•10 ημέρες: Σε επόμενη υποτροπή εντός 2 ετών.
•1 μήνας: Όταν υπάρχει παρεμπόδιση του ελέγχου ή απειλή κατά των ελεγκτών.
Η αναστολή λειτουργίας πλήττει σοβαρά τις επιχειρήσεις, ιδιαίτερα όταν συμβαίνει σε περιόδους υψηλής ζήτησης, όπως η τουριστική περίοδος.
Ειδικότερα, επιφέρει απώλεια εσόδων υπέρ των ανταγωνιστών, «στίγμα» στην αγορά, το οποίο παραμένει ακόμα και μετά την αποκατάσταση της λειτουργίας. Η απόφαση για την επιβολή του μέτρου εκδίδεται από τον Διοικητή της ΑΑΔΕ και υπογράφεται από τον αρμόδιο Προϊστάμενο Δ.Ο.Υ. Οι επιχειρηματίες μπορούν να καταθέσουν τις απόψεις τους εντός 5 ημερών. Σε περιπτώσεις όπου δεν είναι δυνατή η σφράγιση της εισόδου, η αστυνομία μπορεί να συνδράμει στην εφαρμογή του μέτρου.
