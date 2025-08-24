TikTok: Τι ξέρει ο θηριώδης αλγόριθμος για μας – Οι 10 λόγοι που είναι μια οικονομία από μόνο του
TikTok: Τι ξέρει ο θηριώδης αλγόριθμος για μας – Οι 10 λόγοι που είναι μια οικονομία από μόνο του
Πώς η πλατφόρμα διεισδύει στα νεανικά κοινά, προσφέρει εμπειρία που απευθύνεται απευθείας στον μηχανισμό ανταμοιβής του εγκεφάλου και τελικά εθίζει τους χρήστες με ισχυρές δόσεις ντοπαμίνης
Θα φανταζόταν κανείς ότι οι ΗΠΑ και η Κίνα θα μπορούσαν να ερίσουν για πολλά πράγματα, όπως το σκήπτρο της μεγαλύτερης οικονομίας του κόσμου, τις τεχνολογικές πατέντες ή τις σφαίρες επιρροής. Οχι όμως και για ένα κοινωνικό δίκτυο. Τη μέση λύση για τον καβγά σχετικά με το TikTok, το κοινωνικό δίκτυο που «διαβάζει το μυαλό μας», έχει τον καλύτερο αλγόριθμο που υπάρχει, η χρήση του οποίου απαγορεύτηκε στις ΗΠΑ, με τον Αμερικανό πρόεδρο να ζητά επιτακτικά την πώλησή του, βρήκαν οι Κινέζοι ιδιοκτήτες του: ετοιμάζουν μια νέα, αυτόνομη έκδοση της εφαρμογής αποκλειστικά για τους χρήστες στις Ηνωμένες Πολιτείες, η οποία θα λειτουργεί με ξεχωριστό αλγόριθμο και σύστημα δεδομένων από την παγκόσμια έκδοση.
Και θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε έναν από τους αμερικανικούς κολοσσούς που ο Ντόναλντ Τραμπ υποστηρίζει ότι ενδιαφέρονται να το αποκτήσουν.
Γιατί ερίζουν όμως για τα μάτια του TikTok; Επισήμως οι Αμερικανοί φοβούνται ότι οι κινεζικές μυστικές υπηρεσίες μπορούν να χρησιμοποιήσουν την πλατφόρμα με τα μικρής διάρκειας βίντεο είτε διαδίδοντας προπαγάνδα για να επηρεάσουν το αποτέλεσμα εκλογών, είτε χρησιμοποιώντας το app ως δούρειο ίππο για να υποκλέψουν ευαίσθητες και μη πληροφορίες. Αλλωστε, χρήστες του είναι 170 εκατομμύρια Αμερικανοί – περίπου ο μισός πληθυσμός των ΗΠΑ.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
Και θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε έναν από τους αμερικανικούς κολοσσούς που ο Ντόναλντ Τραμπ υποστηρίζει ότι ενδιαφέρονται να το αποκτήσουν.
Γιατί ερίζουν όμως για τα μάτια του TikTok; Επισήμως οι Αμερικανοί φοβούνται ότι οι κινεζικές μυστικές υπηρεσίες μπορούν να χρησιμοποιήσουν την πλατφόρμα με τα μικρής διάρκειας βίντεο είτε διαδίδοντας προπαγάνδα για να επηρεάσουν το αποτέλεσμα εκλογών, είτε χρησιμοποιώντας το app ως δούρειο ίππο για να υποκλέψουν ευαίσθητες και μη πληροφορίες. Αλλωστε, χρήστες του είναι 170 εκατομμύρια Αμερικανοί – περίπου ο μισός πληθυσμός των ΗΠΑ.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα