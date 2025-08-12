Amaffi: Τα ακριβότερα αρώματα στον κόσμο
Amaffi: Τα ακριβότερα αρώματα στον κόσμο
Aρωματικά αποστάγματα με απίστευτη συμπύκνωση που οι τιμές τους ξεκινούν από τις δύο χιλιάδες ευρώ, για τις συσκευασίες των 50 ml
Αρώματα που κυριολεκτικά σε ταξιδεύουν απρόσκοπτα στο χρόνο, ανακαλώντας περασμένες εποχές και παράλληλα συνομιλώντας με σύγχρονα, απροσδόκητα γεγονότα. Μη σας φανεί περίεργη η ποιητική περιγραφή καθώς οι συλλογές της Amaffi αντιμετωπίζουν το άρωμα σαν ένα δυνατό μέσο, με εντυπωσιακή προσωπικότητα και ικανό να ξυπνήσει αναμνήσεις βαθιά κρυμμένες στο υποσυνείδητο, επιτρέποντας παράλληλα, να εμφανιστεί στην επιφάνεια η αυτοπεποίθηση σας.
Μια καθηλωτική εμπειρία
Στο Λονδίνο, τη Σιγκαπούρη και τη Νέα Υόρκη, εκεί που η Amaffi καλωσορίζει τους πελάτες της στα φυσικά της καταστήματα, οι επισκέπτες εισέρχονται σε έναν κόσμο πολυτέλειας και ιδιοτροπίας. Για παράδειγμα, λίγα βήματα πέρα από τη φασαρία και την αστική βουή της Λεωφόρου των δισεκατομμυριούχων του Μανχάταν στην μπουτίκ της Amaffi, ο χώρος φωτίζεται από κατά παραγγελία πολυελαίους από την Πορτογαλία. Το γυαλί και το μαύρο μάρμαρο κυριαρχούν και η αίσθηση όταν περάσεις την πόρτα του καταστήματος, είναι ότι βρίσκεται σε ένα πανάκριβο κοσμηματοπωλείο, καθώς τα αρώματα, εκτίθενται σαν έργα τέχνης πάνω σε έπιπλα από όνυχα και γυαλί με χρυσές λεπτομέρειες.
