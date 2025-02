Γαστρονομικές περιπέτειες στη σαβάνα

Ως «μακρινές περιπέτειες για τους γαστρονομικά ανήσυχους» περιγράφει το Kitchen in the Wild ο σεφ και οικοδεσπότης του, Valentine Warner. Το πρώτο event έχει προγραμματιστεί για τον Οκτώβριο του 2025 και θα μεταφέρει τους επισκέπτες στην επαρχία Laikipia στην Κένυα, όπου θα απολαύσουν συναρπαστικές γεύσεις από τα χέρια του ταλαντούχου σεφ Jackson Boxer.Δημιουργικός και ακούραστος, ο Boxer είναι ο εμπνευστής πίσω από ορισμένα από τα πιο αγαπημένα εστιατόρια του Λονδίνου και έχει αποκτήσει φανατικό κοινό. Στα 23 του άνοιξε ένα café 10 θέσεων στην ιστορική γεωργιανή έπαυλη Brunswick House στο Vauxhall, ενώ σήμερα μοιράζει τον χρόνο του ανάμεσα στο πλέον διάσημο Brunswick House, το Dove στο Notting Hill, το υπόγειο μπαρ Below Stone Nest στο Soho, το μπιστρό Henri στο Covent Garden, το Experimental στο Cowley Manor στα Cotswolds και το casual Jackson Boxer at the Corner στο Selfridges.Διαβάστε περισσότερα στο www.newmoney.gr