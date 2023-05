Μειωμένα τα τιμολόγια ρεύματος για τον Ιούνιο

Κλείσιμο

(σε σχέση με τα ισχύοντα τον Μάιο) ανακοίνωσε η πλειονότητα των προμηθευτών ηλεκτρικής ενέργειας, σε συνέχεια της υποχώρησης των τιμών στο Χρηματιστήριο Ενέργειας.Ενδεικτικά οι χρεώσεις του ρεύματος για τον επόμενο μήνα διαμορφώνονται ως εξής:Η ΔΕΗ ανακοίνωσε χθες τις νέες χρεώσεις που είναι 15,5 λεπτά ανά κιλοβατώρα για κατανάλωση έως 500 κιλοβατώρες (έναντι 15,9 λεπτών τον Μάιο) και 16,7 λεπτά για κατανάλωση πάνω από 500 κιλοβατώρες (από 17,1 λεπτά τον Απρίλιο). Για το νυχτερινό ρεύμα η χρέωση θα είναι 11,4 λεπτά, από 11,8 τον Απρίλιο.Protergia Οικιακό Value: 0,1265 ευρώ ανά κιλοβατώρα (από 0,1396)Ήρων PROTECT 4 Home: 16,9 λεπτά ανά κιλοβατώρα (από 18,7)Elpedison Economy: 11,4 λεπτά ανά κιλοβατώρα (από 12,5)NRG on time: 12,2 λεπτά ανά κιλοβατώρα (από 14)Watt&Volt Value: 12,65 λεπτά ανά κιλοβατώρα (από 13,96)Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας MAXI Free: 12,3 λεπτά ανά κιλοβατώρα (από 13,9)Volterra: 11,98 λεπτά ανά κιλοβατώρα (από 18,8)Zenith Home Now: 13,9 λεπτά ανά κιλοβατώρα (από 11,5)Volton Home: 15,6 λεπτά ανά κιλοβατώρα (από 16,63 )