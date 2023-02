Απονεμήθηκαν τα βραβεία καινοτομίας και αριστείας στον κλάδο τροφίμων

Κλείσιμο

Η CΑFETEX με ένα χρυσό βραβείο στην καινοτομία προϊόντοςΗ GOODY’S – everest με δύο Gold βραβεία FEA στην εκπαίδευση εργαζομένων και στην νοοτροπία ασφάλειας τροφίμωνΗ Fresh life -Νulicious με δυο χρυσά FEA στη κατηγορία καθαρής ετικέτας και στην κατηγορία φυσικά/ βιολογικά προϊόνταΗ HELLAMCO με δυο χρυσά, στην κατηγορία προμηθευτών εξοπλισμού και στην excellent science in business approachH FITNESS MEALS ένα χρυσό στην κατηγορία Food servis conseptH ΜΕΓΑΣ ΓΥΡΟΣ με ένα χρυσό FEA στην κατηγορία των Vegan με τα προϊόντα Mega meatlessΗ ΔΩΔΩΝΗ με έξι Gold στις κατηγορίες: νοοτροπίας ασφάλειας τροφίμων, top free of, καινοτομία, top less, great vegan’s choice και στο μάρκετινγκ. Η ΔΩΔΩΝΗ κέρδισε και ένα silver βραβείο στην ακεραιότητα προϊόντοςΗ RITO’S FOODS ένα χρυσό στην κατηγορία top free και ένα ασημένιο στα Great vegan’s choiceH ΚΟΥΛΟΥΡΑΔΕΣ με ένα ασημένιο στα καινοτόμα προϊόνταΗ ALPICONN με δύο Gold στην κατηγορία ποιοτικής υποστήριξης των επιχειρήσεων τροφίμων και στην κατηγορία λογισμικού για επιχειρήσεις τροφίμων.Η ALPHABROS με ένα χρυσό στη ποιοτική υποστήριξη των επιχειρήσεων τροφίμωνΤα SΙMPLY BURGERS με τρία χρυσά στην νοοτροπία ασφάλεια τροφίμων, στο Food service app, και στην εκπαίδευση εργαζομένωνΟ ΆΚΗΣ ΠΕΤΡΕΤΖΙΚΗΣ χρυσό στην κατηγορία Great food media performer για το Kitchen Lab στον ALPHAH AGROKNOW χρυσό στην κατηγορία excellent science in business approachΗ ΑGROLOGIKA με ένα χρυσό στην ποιοτική υποστήριξη επιχειρήσεων τροφίμων και ένα silver στην βιωσιμότηταΗ MYSTERY pot με ένα χρυσό στην μείωση της σπατάλης τροφίμων.Η NORDTECH με δύο βραβεία Gold στην κατηγορία λογισμικού για επιχειρήσεις και στην ποιοτική υποστήριξη των επιχειρήσεων τροφίμωνΟ Όμιλος ΠΑΪΡΗ με ένα χρυσό στην κατηγορία Food Packing Performer (εργοστάσιο EPSH) και ένα ασημένιο στην πελατοκεντρικότηταΗ Κουφετοποιΐα ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΑΚΗ με ένα χρυσό FEA στην διατήρηση της παράδοσηςΗ ΣΧΟΛΗ ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ένα Gold FEA για το εκπαιδευτικό της πρόγραμμαΗ Digital Bites ένα χρυσό βραβείο στην κατηγορία excellent science in business approachΗ ΧΡΥΣΑ ΑΥΓΑ με ένα Gold στην κατηγορία καινοτομίαςΗ PASCAL Συστήματα Συσκευασίας ένα χρυσό στην κατηγορία Top Machinery suppliers και ένα ασημένιο στην ποιοτική υποστήριξη των επιχειρήσεων τροφίμωνH A & I ΤΙΑΚΑΣ με ένα χρυσό στην κατηγορία διατήρηση της παράδοσηςΗ UNISMACK δύο χρυσά βραβεία στη νοοτροπία ασφάλειας τροφίμων και στην καινοτομίαΗ DOMESTICA με ένα Gold στην κατηγορία Top Machinery suppliersΗ ΓΕΩΜΠΡΕ δύο χρυσά βραβεία στην κατηγορία των superfoods και στα φυσικά/βιολογικά προϊόνταH FOOD ALLERGENS LAB CYPRUS ένα χρυσό στην κατηγορία Excellent Science in BusinessΗ εκπομπή ΓΕΙΤΟΝΙΕΣ ΣΤΟ ΠΙΑΤΟ του Δημήτρη Σκαρμούτσου χρυσό στην κατηγορία Great Food Media PerformerΗ GREAT EXHIBITIONS ασημένιο στην κατηγορία για την ποιοτική υποστήριξη των επιχειρήσεων τροφίμωνΗ Meat News silver στην κατηγορία Great food media performerH HAPPY TRAVELER με τον Ευτύχη Μπλέτσα ασημένιο στην κατηγορία Great food media performerΗ AIRCANTEEN ένα Gold στην κατηγορία Food service concept stand outΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΔΗ τρία χρυσά FEA στην νοοτροπία ασφάλειας τροφίμων, στη διατήρησης της παράδοσης και στην Great Vegan’s Choice και ένα silver στην πελατοκεντρικότηταH AΝΥΦΑΝΤΗΣ ένα χρυσό στην κατηγορία Top Machinery SupplierH THE FOOD PROCSESSORS ασημένιο στην κατηγορία Great food media performerH “Λόγω διατροφής.gr” ασημένιο στην κατηγορία Great food media performerΗ DINNER IN THE SKY ATHENS χρυσό στην κατηγορία Food service conceptΤο «ΕΥ ΖΗΝ” ένθετο στο ΠΑΤΡΙΝΟΡΑΜΑ στην κατηγορία Great food media performerΗ Π. ΚΑΠΕΛΗΣ χρυσό FEA στην βιωσιμότηταH ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ με δύο χρυσά FEA στην καινοτομία και στην κατηγορία από χωράφι στο ράφι.