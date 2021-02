Φον ντερ Λάιεν: 728 εκατ. ευρώ άντλησε σήμερα η Ελλάδα από το SURE

Είμαι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσω ότι σήμερα η 🇬🇷 έλαβε επιπλέον 728εκ. € σε δάνεια μέσω του SURE για να χρηματοδοτήσει συστήματα μειωμένου ωραρίου εργασίας & να στηρίξει τους εργαζομένους.



Συνολικά,η Ελλάδα έχει λάβει 2,7δισ. € από το SURE.



Η Ευρώπη στέκεται δίπλα σου. — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) February 2, 2021

Σήμερα η Κύπρος 🇨🇾 έλαβε €229 εκ. σε δάνεια από το SURE, το εργαλείο χρηματοδότησης προγραμμάτων βραχυπρόθεσμης εργασίας, που βοηθάει εργαζομένους & εταιρείες στην Κύπρο να συνεχίζουν να εργάζονται κατά τη διάρκεια της πανδημίας, με €479 εκ. συνολικά.



Η Ευρώπη είναι μαζί σου. — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) February 2, 2021

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Το ποσό των 728 εκατ. ευρώ άντλησε σήμερα η Ελλάδα στο πλαίσιο του προγράμματος SURE, όπως αναφέρει η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,Με αναρτήσεις της στο Twitter η πρόεδρος της Κομισιόν αναφέρεται, μεταξύ άλλων χωρών, στην Ελλάδα η οποία έλαβε το συγκεκριμένο ποσό σε δάνεια προκειμένου να χρηματοδοτήσει συστήματα μειωμένου ωραρίου εργασίας και να στηρίξει τους εργαζομένους.Παράλληλα σημειώνεται πως η χώρα μας έχει λάβει συνολικά 2,7 δισ. ευρώ από το πρόγραμμαΕίμαι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσω ότι σήμερα η Ελλάδα έλαβε επιπλέον 728εκατ. ευρώ σε δάνεια μέσω του SURE για να χρηματοδοτήσει συστήματα μειωμένου ωραρίου εργασίας & να στηρίξει τους εργαζομένους. Συνολικά,η Ελλάδα έχει λάβει 2,7 δισ. ευρώ από το SURE. Η Ευρώπη στέκεται δίπλα σου.Στο πλαίσιο των αντίστοιχων αναρτήσεών της η πρόεδρος της Κομισιόν δημοσίευσε τα στοιχεία και για την Κύπρο λέγοντας: «Σήμερα η Κύπρος έλαβε 229 εκατ. ευρώ σε δάνεια από το SURE, το εργαλείο χρηματοδότησης προγραμμάτων βραχυπρόθεσμης εργασίας, που βοηθάει εργαζομένους & εταιρείες στην Κύπρο να συνεχίζουν να εργάζονται κατά τη διάρκεια της πανδημίας, με 479 εκατ. ευρώ συνολικά. Η Ευρώπη είναι μαζί σου».