Ολική επαναφορά του λιανεμπορίου από Δευτέρα με το άνοιγμα των εμπορικών κέντρων

Σε ρυθμούς κανονικότητας αναμένεται να εισέλθει από μεθαύριο, Δευτέρα το σύνολο του λιανεμπορίου μετά την απόφαση που ελήφθη χθες από την κυβέρνηση για την επαναλειτουργία και των εμπορικών κέντρων δύο εβδομάδες νωρίτερα του αρχικού προγραμματισμού. Υποχρεωτική θα είναι η χρήση μάσκας για τους πελάτες εντός των καταστημάτων στα εμπορικά κέντρα, σύμφωνα με το σχέδιο λειτουργίας που κοινοποίησε το πρωί το υπ. Ανάπτυξης. Το σχέδιο επίσης ορίζει ότι ο μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός πελατών εντός των εμπορικών κέντρων (malls), εκπτωτικών χωριών και εκπτωτικών καταστήματων (outlets), ορίζεται ως εξής: Ένας (1) πελάτης ανα 20 τ.μ. επιφάνειας κυρίως χώρου. Οι περιορισμοί στα καταστήματα εντός των εμπορικών κέντρων είναι οι ίδιοι που ισχύουν και σήμερα.Τα Malls, μαζί με τα εκπτωτικά χωριά και τα εκπτωτικά καταστήματα (outlet) θα μπορούν να επαναλειτουργήσουν απ’ την ερχόμενη Δευτέρα. Επίσης, σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση από το υπ. Ανάπτυξης θα επαναλειτουργήσουν Βοτανικοί και ζωολογικοί κήποι, φυσικοί βιότοποι καθώς επίσης και οι επιχειρήσεις που παρέχουν υπηρεσίες:-Διαιτολογικών Μονάδων.-Προσωπικής υγιεινής και φροντίδας σώματος.-Στολισμού εκκλησιών, αιθουσών κλπ-Που σχετίζονται με την εκπαίδευση κατοικίδιων ζώων συντροφιάς, για κυνήγι και σχετικές δραστηριότητες.Κάτι που σημαίνει πως άμεσα θα ξεκινήσει και ένα «σπριντ» προετοιμασιών εκ μέρους μεγάλων εμπορικών κέντρων, όπως τα The Mall Athens, Golden Hall, McArthur Glen, River West, Factory Outlet στην Αθήνα και Mediterranean Cosmos στη Θεσσαλονίκη προκειμένου να είναι σε θέση σε περίπου 48 ώρες να ανοίξουν τις πύλες τους.Για πολλούς φαντάζει ακατόρθωτο με δεδομένο ότι πρέπει να τηρηθεί συγκεκριμένο σχέδιο λειτουργίας με μέτρα ασφαλείας και πρωτόκολλα υγείας τα οποία αφορούν τόσο τον ίδιο το χώρο των εμπορικών κέντρων, όσο και των καταστημάτων που φιλοξενούνται. Ειδικά καθώς αυτό το σχέδιο θα τους κοινοποιηθεί κάποια στιγμή σήμερα.Σύμφωνα πάντως με πληροφορίες του protothema.gr το σχέδιο που συμφώνησαν υπ. Ανάπτυξης και ΕΟΔΥ πατάει στους βασικούς άξονες των μέτρων ασφαλείας που λαμβάνονται σήμερα απ’ τα καταστήματα που ήδη λειτουργούν με σημαντικές όμως τροποποιήσεις. Έτσι προβλέπει ανώτατο όριο για την είσοδο πελατών αφενός στον χώρο του εμπορικού κέντρου και αφετέρου σε κάθε κατάστημα με βάση ειδικούς συντελεστές επί των τετραγωνικών μέτρων. Φυσικά χρήση γαντιών, μασκών και αντισηπτικών θα είναι επιβεβλημένα. Επίσης η λειτουργία καφέ, εστιατορίων και μπαρς θα απαγορεύεται με μοναδική εξαίρεση το take away και αυτό προκειμένου να μην υπάρχει το φαινόμενο της άσκοπης παραμονής εντός του εμπορικού κέντρου.Σύμφωνα με πληροφορίες του protothema.gr υπήρξαν δύο κρίσιμοι παράγοντες που συνηγόρησαν στην επίσπευση λειτουργίας των εμπορικών κέντρων. Πρώτα απ’ όλα η θετική τάση που διαμορφώθηκε απ’ την καλύτερη των εκτιμήσεων επανεκκίνηση της αγοράς προ εβδομάδας. Οι πωλήσεις σε ένα σημαντικό κομμάτι του λιανεμπορίου κατέγραψε αύξηση δημιουργώντας την ελπίδα για ένα «ελατήριο εκτόνωσης» που θα βοηθήσει στον περιορισμό των οικονομικών επιπτώσεων. Η επαναλειτουργία των πιο εμπορικών σημείων πώλησης, που είναι τα malls, θεωρείται ότι θα βοηθήσει στην ενίσχυση της δυναμικής έστω βραχυπρόθεσμα. Παράλληλα θα σταματήσουν οι διαμαρτυρίες περί αθέμιτου ανταγωνισμού στην αγορά. Ο δεύτερος παράγοντας στη λήψη της απόφασης ήταν – φυσικά - η καλή εικόνα που επικρατεί από επιδημιολογικής άποψης. Αυτή σε συνδυασμό με το σχέδιο ασφαλής λειτουργίας που πρότεινε το υπ. Ανάπτυξης οδήγησε και στην συναίνεση της ειδικής επιτροπής των λοιμοξιολόγων του ΕΟΔΥ.Σημειωτέον πως από σήμερα επαναλειτουργεί το Attica στο εμπορικό κέντρο City Link καθώς είχε δοθεί το δικαίωμα στα καταστήματα που λειτουργούν shop in shop σε εμπορικά κέντρα και έχουν ανεξάρτητη είσοδο να μπορούν να ανοίξουν απο χθες, 14 Μαϊου.Τα υπόλοιπα πολυκαταστήματα τύπουόπως τα Hondos και Notos είναι ανοικτά απ’ την περασμένη Δευτέρα.