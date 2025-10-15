O Stanley Clarke με την μπάντα του στο Θέατρο Παλλάς

Κλείσιμο

, επιστρέφει με την απαράμιλλη μπάντα του - στο πλαίσιο της σειράς συναυλιών- για μία μοναδική παράστασηΓεννημένος στηνμυήθηκε στην μουσική από την μητέρα του. Αφού ξεκίνησε τις σπουδές του με βιολί και αργότερα με ακορντεόν, η μεγάλη σωματική του διάπλαση και τα τεράστια χέρια του τον οδήγησαν στο κοντραμπάσο! Oλοκλήρωσε τις σπουδές του στο, πήγε στην Ν. Υόρκη και πριν ακόμη συμπληρώσει τα 20 χρόνια του, μπήκε πολύ δυναμικά στην jazz σκηνή, συνεργαζόμενος τότε με τοντοναλλά και τοντοντοντονκαι τονΤο …είχε ήδη όλη την Μέκκα της jazz, που ήταν τότε η Ν. Υόρκη, κυριολεκτικά στα πόδια του!H απαράμιλλητουαναγνωριζόταν πια απ’ όλους και με τις επιρροές της εποχής απόάνοιγε καινούργιους δρόμους και ρόλους για το μπάσο όχι μόνο ως ρυθμικό μουσικό όργανο, αλλά κυρίως ως σολιστικό. Η συνάντησή του με τον νέο τότε ανερχόμενο πιανίστα, τον, ήταν η απαρχή κυριολεκτικά καινούργιων μουσικών κατευθύνσεων στη μουσική συνολικά και η δημιουργία των, συνετέλεσε αποφασιστικά σε αυτό. Με τονκαι την μπάντα αυτή απέσπασαν, έκαναν ρεκόρ πωλήσεων και άνοιξαν τον δρόμο για όλη την fusion ή την λεγόμενη την εποχή εκείνη “jazz-rock” σκηνή. Το σχήμα αυτό με μόνιμους τονκαι τονείχε κορυφαίους μουσικούς κατά καιρούς στην σύνθεσή του, όπως οιΗ πορεία στα άστρα είχε ήδη προδιαγραφεί και ομέσα σε πέντε ονειρικά και παραγωγικά χρόνια, καθιερώθηκε ως μία από τις σπουδαιότερες προσωπικότητες του χώρου. Η λέξηκαισυνοδεύουν τοναπό την νεαρή ηλικία των 25 ετών (!) και κομμάτια που έγραψε από το 1976 ακόμη, αποτελούν συνθέσεις αναφοράς για όλους τους νέους σπουδαστές του μπάσου!Γίνεται περιζήτητος μπασίστας για διάφορους χώρους της μουσικής και για καλλιτέχνες όπωςκι αργότερα οΠρωτοπόρος και στις ενορχηστρώσεις του ο Stanley Clarke έγινε και αγαπημένος συνθέτης στο Hollywood, δημιουργώντας την μουσική πολλών blockbuster φιλμ για τον κινηματογράφο και την τηλεόραση.Στον πρώτο από τους δεκάδες προσωπικούς δίσκους του το 1973 με τίτλοτην παραγωγή έκανε ο Chick Corea, ενώ ένας από τους πιο επιτυχημένους δίσκους του είναι τοτο ομώνυμο κομμάτι του οποίου ζητούν επίμονα οι fans σε κάθε συναυλία του!Στην πολυκύμαντη καριέρα του ο Stanley Clarke έχει κερδίσει πλέον, εκτός των Grammy και των δεκάδων υποψηφιοτήτων για Grammy, αναρίθμητα Emmy και κάθε είδους βραβείο εντός κι εκτός της jazz σκηνής, με αξιοσημείωτη αναγνώριση από την κλασσική, την pop, την R & B και τη soul, αποτελώντας για περισσότερα από 50 χρόνια μια κορυφαία προσωπικότητα της παγκόσμιας μουσικής.Φροντίζοντας ακόμη να είναι πάντα ένα βήμα μπροστά από την εποχή του ο σπουδαίοςστην πιο ώριμη φάση της ζωής του, μας φέρνει την κλασική all star μπάντα του, αποτελούμενη από τον ξεχωριστό και παλιό συνεργάτη τουστα keyboards, τον μοναδικό Beka Gochiashvili στο πιάνο και τον φανταστικόστα τύμπανα, σε μία και μοναδική βραδιά στην Αθήνα. Το ραντεβού με τον μυθικό κι αγαπημένο καλλιτέχνη είναι τηνεκεί που συναντάμε τους jazz Μasters, στοElectric bass / Acoustic bassKeyboardsPianoDrums