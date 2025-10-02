Χάρη στη μακροχρόνια δέσμευσή της για βιωσιμότητα, η METRO αναγνωρίζεται ως πρωτοπόρος στον κλάδο του λιανεμπορίου, αποσπώντας το κορυφαίο βραβείο «Energy Efficient Company of the Year» μαζί με 23 ακόμη βραβεία.
Μια μεγάλη μουσική γιορτή – φόρος τιμής στον Μίκη Θεοδωράκη στην Ολλανδία
Ένα διεθνές σύνολο κορυφαίων μουσικών, συναντά τον Έλληνα ερμηνευτή Βασίλη Λέκκα, έναν απ’ τους πιο εκφραστικούς πρεσβευτές των τραγουδιών του Μίκη Θεοδωράκη
Μια ελληνική ταβέρνα, ένα βράδυ που ξεκινά αργά, ποτήρια που τσουγκρίζουν, φωνές που τραγουδούν, μουσικοί που ενώνονται. Στο Tribute to Theodorakis, που περιοδεύει στην Ολλανδία, για 7 σπάνιες παραστάσεις, το κοινό βυθίζεται σε έναν κόσμο γεμάτο ζεστασιά, αντίσταση, ελπίδα και μουσική.
Στη σκηνή, ένα διεθνές σύνολο κορυφαίων μουσικών με καταβολές από την κλασική μουσική, την τζαζ και τις λαϊκές παραδόσεις του κόσμου, συναντά τον Έλληνα ερμηνευτή Βασίλη Λέκκα, έναν απ’ τους πιο εκφραστικούς πρεσβευτές των τραγουδιών του Μίκη Θεοδωράκη.
Στο φόντο, μια εντυπωσιακή προβολή μίας ιστορικής ταβέρνας του Πειραιά…. Οι μουσικοί της σκηνής «συνομιλούν» ζωντανά με τους μουσικούς που εμφανίζονται στην οθόνη, καταργώντας τα σύνορα ανάμεσα στο τότε και στο τώρα, στο εδώ και στο εκεί. Παράλληλα, το κοινό παρακολουθεί σπάνια και εμβληματικά κινηματογραφικά αποσπάσματα με τον Μίκη: ως τραγουδιστή, μαέστρο, συνθέτη, πολιτικό, αγωνιστή.
Το Tribute to Theodorakis είναι ένας συγκινητικός φόρος τιμής σε έναν άνθρωπο που χάρισε στο λαό του ελπίδα, δύναμη και αισιοδοξία μέσα από το τραγούδι. Και κάτι άλλο, ίσως το πιο σημαντικό: Κατάφερε το πρωτοφανές συνδυάζοντας την μοναδική μουσική του με τους στίχους των σπουδαιότερων Ελλήνων ποιητών φέρνοντας στα χείλη ενός ολόκληρου λαού την μελοποιημένη ποίηση!
Στη δημιουργία της μοναδικής αυτής παραγωγής, συνέπραξαν η Ελληνική εταιρεία In Session Events που ανέλαβε και τη σχετική πρωτοβουλία και η Ολλανδική εταιρεία Stichting Caravan! Καλλιτεχνικά, η παραγωγή αυτή φέρει τη σφραγίδα των εξαίρετων Ολλανδών μουσικών Bart και Julian Schneemann, που καταθέτουν την αγάπη τους για την Ελλάδα, τον πολιτισμό και τη μουσική της. Δίπλα τους, μια εκλεκτή ομάδα μουσικών με όργανα από διαφορετικές χώρες και παραδόσεις, από το τουρκικό nei και το ιταλικό organetto μέχρι το ελληνικό μπουζούκι, συνθέτει ένα μοναδικό, τρυφερό και οικείο μουσικό αλλ’ όχι μόνο πορτρέτο του Μίκη Θεοδωράκη.
Συμμετέχουν:
Βασίλης Λέκκας - Τραγούδι
Charis Laurijssen - Μπουζούκι
Emmy Storms - Βιολί
Το ταξίδι της παραγωγής αυτής στον κόσμο ξεκινάει τον Οκτώβριο από την Ολλανδία. Σταθμοί Περιοδείας :
02/10 PHIL HAARLEM
05/10 SPEELHUIS HELMOND
07/10 DE DUIF AMSTERDAM
09/10 SPOT GRONINGEN
19/10 CULTUURKOEPEL HEILOO
23/10 KUNSTMIN DORDRECHT
24/10 CHASSE BREDA
https://insessionevents.com/
https://julianschneemann.com/
