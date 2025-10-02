Μια μεγάλη μουσική γιορτή – φόρος τιμής στον Μίκη Θεοδωράκη στην Ολλανδία

Κλείσιμο

Μια ελληνική ταβέρνα, ένα βράδυ που ξεκινά αργά, ποτήρια που τσουγκρίζουν, φωνές που τραγουδούν, μουσικοί που ενώνονται. Στο, το κοινό βυθίζεται σε έναν κόσμο γεμάτο ζεστασιά, αντίσταση, ελπίδα και μουσική.Στη σκηνή, ένα διεθνές σύνολο κορυφαίων μουσικών με καταβολές από την κλασική μουσική, την τζαζ και τις λαϊκές παραδόσεις του κόσμου, συναντά τον Έλληνα ερμηνευτή, έναν απ’ τους πιο εκφραστικούς πρεσβευτές των τραγουδιών τουΣτο φόντο, μια εντυπωσιακή προβολή μίας ιστορικής ταβέρνας του Πειραιά…. Οι μουσικοί της σκηνής «συνομιλούν» ζωντανά με τους μουσικούς που εμφανίζονται στην οθόνη, καταργώντας τα σύνορα ανάμεσα στο τότε και στο τώρα, στο εδώ και στο εκεί. Παράλληλα, το κοινό παρακολουθεί σπάνια και εμβληματικά κινηματογραφικά αποσπάσματα με τον Μίκη: ως τραγουδιστή, μαέστρο, συνθέτη, πολιτικό, αγωνιστή.Τοείναι ένας συγκινητικός φόρος τιμής σε έναν άνθρωπο που χάρισε στο λαό του ελπίδα, δύναμη και αισιοδοξία μέσα από το τραγούδι. Και κάτι άλλο, ίσως το πιο σημαντικό: Κατάφερε το πρωτοφανές συνδυάζοντας την μοναδική μουσική του με τους στίχους των σπουδαιότερων Ελλήνων ποιητών φέρνοντας στα χείλη ενός ολόκληρου λαού την μελοποιημένη ποίηση!Στη δημιουργία της μοναδικής αυτής παραγωγής, συνέπραξαν η Ελληνική εταιρείαπου ανέλαβε και τη σχετική πρωτοβουλία και η Ολλανδική εταιρεία! Καλλιτεχνικά, η παραγωγή αυτή φέρει τη σφραγίδα των εξαίρετων Ολλανδών μουσικών, που καταθέτουν την αγάπη τους για την Ελλάδα, τον πολιτισμό και τη μουσική της. Δίπλα τους, μια εκλεκτή ομάδα μουσικών με όργανα από διαφορετικές χώρες και παραδόσεις, από το τουρκικό nei και το ιταλικό organetto μέχρι το ελληνικό μπουζούκι, συνθέτει ένα μοναδικό, τρυφερό και οικείο μουσικό αλλ’ όχι μόνο πορτρέτο τουΒασίλης Λέκκας - ΤραγούδιCharis Laurijssen - ΜπουζούκιEmmy Storms - Βιολί