Athens Film Office: Για 4η χρονιά στην Αθήνα η διοργάνωση «The Owl Workshop & Industry Days» για σεναριογράφους και παραγωγούς

Από 4 - 7 Οκτωβρίου, η Αθήνα υποδέχεται 16 επαγγελματίες σεναριογράφους απ' όλον τον κόσμο που θα συμμετάσχουν σε εντατικό πρόγραμμα δημιουργίας σεναρίου - Στο πλαίσιο των Industry Days, θα διεξαχθούν δύο masterclasses τα οποία θα είναι ανοιχτά στο κοινό

