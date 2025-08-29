Χιλιάδες επιλογές προϊόντων για κάθε τάξη, ηλικία και γούστο, αλλά και μοναδικές υπηρεσίες πληρωμής και παράδοσης
Η musicAeterna Byzantina ανοίγει το 23ο Φεστιβάλ Θρησκευτικής Μουσικής Πάτμου τη Δευτέρα 1 Σεπτεμβρίου
Η βυζαντινή χοροδία θα ερμηνεύσει μελωδίες δοξολογίας και ευχαριστίας με τίτλο «Αίνος Ουράνιος – Οίνος Γλυκύς» στο Γενικό Γυμνάσιο και Λύκειο στη Σκάλα
Η βυζαντινή χορωδία musicAeterna byzantina, υπό την καλλιτεχνική διεύθυνση του διεθνούς φήμης μαέστρου Θεόδωρου Κουρεντζή, ανοίγει το 23ο Φεστιβάλ Θρησκευτικής Μουσικής Πάτμου, την Δευτέρα 1 Σεπτεμβρίου 2025 και ώρα 21:00, στον χώρο του Γενικού Γυμνασίου και Λυκείου στη Σκάλα.
Η musicAeterna byzantina που συμμετέχει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στο Φεστιβάλ Θρησκευτικής Μουσικής της Πάτμου θα ερμηνεύσει, υπό την διεύθυνση του χοράρχη Αντώνιου Κουτρουπή, βυζαντινές μελωδίες δοξολογίας και ευχαριστίας με τίτλο «Αίνος Ουράνιος – Οίνος Γλυκύς». Μια «Αναστάσιμη» υπενθύμιση, μια καλοκαιρινή βυζαντινή προσευχή γεμάτη μυσταγωγία και πνευματική ανάταση.
Πρόγραμμα:
• Δέησις
• «Εισελεύσομαι εις τον Οίκον Σου» – Οικ. Γ. Ρήγας
• Ανοιξαντάρια «Πολιτικά» – κυρ Γεωργίου Ραιδεστηνού (επιλογή)
• «Αινείτε» αργόν – εις ήχον Α’, κυρ Ιακώβου του Πρωτοψάλτου
• «Δοξολογία» – Βαρύς Εναρμόνιος ήχος, κυρ Χουρμουζίου του Χαρτοφύλακος (επιλογή)
• «Εξομολογείσθε» – Σύνθεση Ι.Μ. Σίμωνος Πέτρας
• «Κύκλω της Τραπέζης» – κυρ Θεοδούλου Καλλινίκου του Κυπρίου
• «Άγιος ο Θεός» – κυρ Θρασύβουλου Στανίτσα, Άρχοντος Πρωτοψάλτου
• Απόλυσις
Πληροφορίες εκδήλωσης:
Ημερομηνία: Δευτέρα 1 Σεπτεμβρίου 2025
Ώρα: 21:00
Τοποθεσία: Γενικό Γυμνάσιο και Λύκειο, Σκάλα, Πάτμος
Λίγα λόγια για τη musicAeterna Byzantina
Η musicAeterna Byzantina ιδρύθηκε το 2018 από τον διεθνώς καταξιωμένο μαέστρο Θεόδωρο Κουρεντζή, ως μέλος της «οικογένειας» της musicAeterna. Απαρτίζεται από πτυχιούχους Έλληνες και Κύπριους επαγγελματίες χορωδούς, διακεκριμένους για την καθαρότητα της φωνής, την αυθεντικότητα του ύφους και την εσωτερική ερμηνευτική ένταση. Στα επτά χρόνια της ύπαρξής της, η χορωδία έχει πείσει ακόμα και τα πιο απαιτητικά και αυστηρά ακροατήρια, με κορυφαία στιγμή τη συμμετοχή της στο Φεστιβάλ του Σάλτσμπουργκ το 2021. Το σύνολο εστιάζει στην τελειοποίηση του ηχοχρώματος, στον φωνητικό έλεγχο, στο αυστηρό εκκλησιαστικό ύφος, και κυρίως στη μυσταγωγική δύναμη της ερμηνείας.
Χοράρχης της είναι ο Αντώνιος Κουτρουπής, απόφοιτος του Κονσερβατορίου της Αγίας Πετρούπολης και πρώην Πρωτοψάλτης επί πέντε έτη στον Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Γεωργίου Βενετίας. Ο Παναγιώτατος Οικουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίος του έχει απονείμει το Οφφίκιο του Άρχοντος Μαΐστορος του Οικουμενικού Θρόνου.
Συμμετοχές: Ντιάγκιλεφ Φεστιβάλ, 2019 Sainte Chapelle de Paris – Opera Φεστιβάλ, 2019, Φεστιβάλ Σάλτσμπουργκ, Αύγουστος 2021, Φεστιβάλ Θρησκευτικής Μουσικής Πάτμου, Σεπτέμβριος 2024, 3ο Φεστιβάλ Λατρευτικής Μουσικής Εθνικής Λυρικής Σκηνής Απρίλιος 2025.
Μέγας Δωρητής της musicAeterna byzantina: ΑΜΚΕ ΑΙΓΕΑΣ
