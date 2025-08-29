Η musicAeterna Byzantina ανοίγει το 23ο Φεστιβάλ Θρησκευτικής Μουσικής Πάτμου τη Δευτέρα 1 Σεπτεμβρίου

Ώρα: 21:00Τοποθεσία: Γενικό Γυμνάσιο και Λύκειο, Σκάλα, Πάτμοςιδρύθηκε το 2018 από τον διεθνώς καταξιωμένο μαέστρο Θεόδωρο Κουρεντζή, ως μέλος της «οικογένειας» της musicAeterna. Απαρτίζεται από πτυχιούχους Έλληνες και Κύπριους επαγγελματίες χορωδούς, διακεκριμένους για την καθαρότητα της φωνής, την αυθεντικότητα του ύφους και την εσωτερική ερμηνευτική ένταση. Στα επτά χρόνια της ύπαρξής της, η χορωδία έχει πείσει ακόμα και τα πιο απαιτητικά και αυστηρά ακροατήρια, με κορυφαία στιγμή τη συμμετοχή της στο Φεστιβάλ του Σάλτσμπουργκ το 2021. Το σύνολο εστιάζει στην τελειοποίηση του ηχοχρώματος, στον φωνητικό έλεγχο, στο αυστηρό εκκλησιαστικό ύφος, και κυρίως στη μυσταγωγική δύναμη της ερμηνείας.Χοράρχης της είναι οαπόφοιτος του Κονσερβατορίου της Αγίας Πετρούπολης και πρώην Πρωτοψάλτης επί πέντε έτη στον Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Γεωργίου Βενετίας. Ο Παναγιώτατος Οικουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίος του έχει απονείμει το Οφφίκιο του Άρχοντος Μαΐστορος του Οικουμενικού Θρόνου.Συμμετοχές: Ντιάγκιλεφ Φεστιβάλ, 2019 Sainte Chapelle de Paris – Opera Φεστιβάλ, 2019, Φεστιβάλ Σάλτσμπουργκ, Αύγουστος 2021, Φεστιβάλ Θρησκευτικής Μουσικής Πάτμου, Σεπτέμβριος 2024, 3ο Φεστιβάλ Λατρευτικής Μουσικής Εθνικής Λυρικής Σκηνής Απρίλιος 2025.Μέγας Δωρητής της musicAeterna byzantina: ΑΜΚΕ ΑΙΓΕΑΣ