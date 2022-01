'Ηρθε η σειρά σου!

Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Κατά τη διάρκεια των δύο τελευταίων χρόνων που τα πάντα γύρω μας αλλάζουν με γρήγορους ρυθμούς, το Vodafone TV αποδείχθηκε ένα σταθερό σημείο ψυχαγωγίας που μάς κράτησε συντροφιά με έναν πλούσιο κατάλογο στον οποίο περιλαμβάνονται μεγάλες πρεμιέρες και νέες εξαιρετικές σειρές. Δράματα, μυστήρια, σασπένς, κωμωδίες, παθιασμένοι έρωτες ήταν διαθέσιμα όποτε τα θέλαμε και από όποια συσκευή επιθυμούσαμε, τηλεόραση, κινητό ή tablet.Τώρα, το Vodafone TV καλωσορίζει το 2022 με τρεις σπουδαίες και πολυαναμενόμενες σειρές που θα μάς καθηλώσουν. Η συναρπαστική δεύτερη σεζόν του Euphoria, το εκπληκτικό The Gilded Age που πρόκειται να γίνει ο νέος εθισμός, και το Somebody Somewhere βασισμένο στη ζωή της κωμικού και τραγουδίστριας Bridget Everett, μόλις ξεκινούν και υπόσχονται να μάς προσφέρουν στιγμές μεγάλης απόλαυσης.Τον Ιούνιο του 2019, στην πρώτη σεζόν του Euphoria, γνωρίσαμε μια ομάδα εφήβων να πειραματίζονται με το σεξ, να βυθίζονται στον κόσμο των social media και να αντιμετωπίζουν ποικίλα θέματα ψυχικής υγείας. Ο δημιουργός της σειράς Sam Levinson μάς σύστησε έναν απίστευτο κόσμο και ένα εξαιρετικό καστ με επικεφαλής την ταλαντούχα Zendaya η οποία στα 72α Emmy πήρε επάξια το βραβείο για την ερμηνεία της ως εθισμένης εφήβου Rue.Είναι εκείνη που εξιστορεί τις ιστορίες των υπολοίπων εφήβων, δηλαδή των Jules, Maddy, Kat, Lexi, Cassie και Nate. Η ζωή και οι δυσκολίες κάθε ενός από την παρέα εξετάζεται ξεχωριστά και κάθε επεισόδιο πραγματεύεται σημαντικά κοινωνικά θέματα που αφορούν εφήβους αλλά και ενήλικες. Με σκληρό ρεαλισμό θίγονται σημαντικά θέματα όπως ψυχικές διαταραχές, ναρκωτικά, ενδοοικογενειακή βία, body-shaming κ.ά.Τώρα, η πολυαναμενόμενη δεύτερη σεζόν της Euphoria είναι εδώ. Το καστ και οι δημιουργοί είναι ενθουσιασμένοι και μιλούν για μία επιστροφή πολύ διαφορετική από όσα ξέραμε και φυσικά με μεγάλες ποσότητες γκλίτερ και κοινωνικών μηνυμάτων. Η Rue θα περάσει από αρκετές απαιτητικές δοκιμασίες στα νέα επεισόδια που διαδραματίζονται στο East Highland. Θα πρέπει να ισορροπήσει ανάμεσα στην αγάπη, την απώλεια και τον εθισμό. Θα τα καταφέρει;Πρεμιέρα από 10/01 και νέο επεισόδιο κάθε εβδομάδαΒρισκόμαστε στην Αμερική, στα τέλη του 19ου αιώνα. Είναι η Επίχρυση Εποχή. Η οικονομία γνωρίζει ανάπτυξη, οι κοινωνικές αλλαγές είναι ραγδαίες, και όλοι επιλέγουν να «χρυσώνουν» το χάπι των προβλημάτων τους. Μια περίοδος όπου συγκρούεται το παλιό με το νέο, τεράστιες περιουσίες δημιουργούνται και εξαφανίζονται και ο κόσμος βρίσκεται σε διαρκή κίνηση. Αυτό είναι το πλαίσιο που κινείται η σειρά The Gilded Age που φέρει την υπογραφή του Julian Fellowes, ο οποίος είναι και ο δημιουργός του θρυλικού “Downton Abbey”.Η σειρά ξεκινά το 1882 και βλέπουμε τη νεαρή Marian Brook (Louisa Jacobson Gummer) να μετακομίζει από την αγροτική Πενσυλβάνια στη Νέα Υόρκη μετά τον θάνατο του πατέρα της, για να ζήσει με τις θείες της Agnes van Rhijn (Christine Baranski) και Ada Brook (Cynthia Nixon). Η Marian θα πρέπει να ακολουθήσει τους κοινωνικούς κανόνες της εποχής αλλά είναι αμφίβολο αν θα το κάνει…Η σειρά αναμένεται με μεγάλο ενδιαφέρον καθώς πρόκειται να αποτελέσει την τοιχογραφία μιας ολόκληρης εποχής, που περιλαμβάνει μεταξύ άλλων τα ήθη, την ιστορία, το στυλ και τη μόδα.Στον πρωταγωνιστικό ρόλο της Marian Brook βρίσκεται η κόρη της Meryl Streep, Louisa Jacobson Gummer, στο ντεμπούτο της στη μικρή οθόνη.Πρεμιέρα από 27/01 – 9 επεισόδιαΗ νέα σειρά, δημιούργημα των Hannah Bos και Paul Thureen, είναι εμπνευσμένη από τη ζωή της κωμικού και τραγουδίστριας Bridget Everett. Το Somebody Somewhere εκτυλίσσεται στις μεσοδυτικές πολιτείες των ΗΠΑ ανάμεσα σε μεγάλα χωράφια με καλαμπόκι, πέτρινες αγροικίες, βενζινάδικα και εγκαταλελειμμένα εμπορικά κέντρα που αποτέλεσαν άλλωστε και το σκηνικό της παιδικής ηλικίας της Bridget Everett, στην πατρίδα της στο Κάνσας.H σειρά ξεκινά με τη Sam (την οποία υποδύεται η Everett) να αντιμετωπίζει μια κρίση μέσης ηλικίας. Η αδερφή της πεθαίνει απροσδόκητα, κάτι που την οδηγεί να επιστρέψει στο σπίτι για να περάσει χρόνο με τους γονείς και την αδερφή της. Στην πορεία, επανασυνδέεται με κάποιους ανθρώπους από το γυμνάσιο που δεν έφυγαν ποτέ και ανακαλύπτει σιγά σιγά το είδος του ανθρώπου που θέλει να γίνει. Καθώς παλεύει με την απώλεια και την αποδοχή, το τραγούδι γίνεται η σωτηρία της. Ο χαρακτήρας βρίσκεται σε μια διαδικασία αποκάλυψης, όπως ένας ήρωας κόμικ που ανακαλύπτει μια υπερδύναμη μέσα του, και την αφήνει να απελευθερωθεί θεαματικά.Το Somebody Somewhere δείχνει ότι το να βρεις τους ανθρώπους σου και τη φωνή σου, είναι δυνατό. Οπουδήποτε. 