Σπάνιο έργο του Ντέιβιντ Χόκνεϊ βγαίνει στο σφυρί

Ενα από τα σημαντικότερα και πλέον πολύτιμα έργα του Βρετανού ζωγράφου Ντέιβιντ Χόκνεϊ βγαίνει στο σφυρί και αναμένεται να προσελκύσει τεράστιο το ενδιαφέρον αλλά τις υψηλότατες προσφορές των απανταχού φιλότεχνων. Ο λόγος για τον πίνακα με τίτλοο οποίος φιλοτεχνήθηκε το 1980 και η αρχική αξία του εκτιμάται πως ανέρχεται σεΗ δημοπρασία του πανάκριβου έργου τέχνης θα δημοπρατηθεί στις 7 Δεκεμβρίου, στη Νέα Υόρκη, από τον οίκο Phillips ο οποίος φιλοδοξεί ότι η πώλησή του θα γίνει σε τιμή κατά πολύ υψηλότερη από αυτήν της αρχικής εκτιμώμενης αξίας του.Όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται στην ανακοίνωση του οίκου δημοπρασιών πρόκειται για «σηματοδοτεί την αρχή της δεκαετίας της σειράς πανοραμικών τοπίων και είναι ένα από τα δύο μνημειώδη έργα που φιλοτέχνησε ο Χόκνεϊ μετά την επιστροφή του στη ζωγραφική κάνοντας ένα σύντομο διάλειμμα εξερευνώντας τη φωτογραφία κατά τη δεκαετία του 1970. Το άλλο έργο είναι το Mulholland Drive: The Road to the Studio, φυλάσσεται στη μόνιμη συλλογή του Μουσείου Τέχνης της Κομητείας του Λος Άντζελες.»