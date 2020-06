Ολυμπία Δουκάκη: Η ζωή της έγινε ντοκιμαντέρ

Με την προβολή του μεγάλου μήκους ντοκιμαντέρ «Ολυμπία» για παγκόσμιες προβολές τύπου LIVE STREAMING PREMIERE συμμετέχει η

Abramorama στο αφιέρωμα «Εικονοκλαστικές Γυναίκες του Θεάτρου» που γίνεται αυτή την περίοδο στην Αμερική, σε συνεργασία με την ABCinemaNOW,Η ταινία εξυμνεί ένα θρύλο που προηγήθηκε της εποχής της.H πρεμιέρα του Live Streaming στη Βόρεια Αμερική θα πραγματοποιηθεί στις 9 Ιουλίου ενώ με μία ειδική προβολή για Ελλάδα και Κύπρο στις 10 Ιουλίου στις 20:00 Στην πρεμιέρα της ταινίας θα υπάρξει ειδική εισαγωγή και θα ακολουθήσουν συζητήσεις επιτροπής (panel discussions), τα μέλη της οποίας θα ανακοινωθούν αργότερα.Οι διευθυντές της Abramorama(Richard Abramowitz) Πρόεδρος (CEO) και(Karol Martesko-Fenster) Αντιπρόεδρος (COO) αναφέρουν σχετικά με την ταινία: «Έχοντας μεγαλώσει περιτριγυρισμένοι από θέατρο και ισχυρές γυναίκες, η ευκαιρία να παρουσιάσουμε αυτήν την ταινία είναι ένα δώρο που είμαστε πρόθυμοι να μοιραστούμε, ιδιαίτερα σε μια εποχή που και τα δύο χρειάζονται περισσότερο από ποτέ».Το πολυβραβευμένο ντοκιμαντέρ «Ολυμπία»,και εκτελεστικούς παραγωγούς τους(Sid Ganis) καιείναι ένας υπέροχος κοριός που στο βεριτέ ντοκιμαντέρ αφηγείται, με ένα ζεστό και ευαίσθητο τρόπο, μια οδυνηρή ιστορία μιας γυναίκας που γίνεται η δική της γυναίκα, με τους δικούς της όρους για να εξασκήσει μια γιγαντιαία δημιουργική δύναμη στον κόσμο.Επαναστατώντας κατά της παραδοσιακής Ελληνίδας μητέρας της που μέχρι τα εσώρουχα της έψαχνε για να ελέγξει την ισχυρή σεξουαλική της ορμή, καταπολεμώντας ένα συντηρητικό τρόπο ζωής εν μέσω της παραδοσιακής παλαιάς ανώτερης τάξης της Βοστώνης (Boston Brahmin) στο Πανεπιστήμιο της Βοστώνης, και ξεκινώντας τη δική της θεατρική ομάδα στο Νιου Τζέρσεϋ αντί να περιμένει το τηλέφωνο να κτυπήσει, η Ολυμπία Δουκάκη πήρε στα χέρια της τη ζωή της με απίστευτο θάρρος.Μέσα από μια συναρπαστική ιστορία που, άψογα, συνδυάζει το παρελθόν και το παρόν, ανοίγει την καρδιά της και εκθέτει τον πιο αληθινό εαυτό της στο κοινό. Αυτό που κάνει τόσο φωτεινή την ταινία είναι η ωμή ειλικρίνεια με την οποία η Ολυμπία μας οδηγεί στον πυρήνα του εαυτού και του είναι της.Όπως μαρτυρούν όλοι οι συνάδελφοί της ηθοποιοί με τους οποίους έχει μοιραστεί το φως της δημοσιότητας, η Ολυμπία είναι «εντελώς ανοιχτή και τρελή», κάτι που τελικά καταλήγει να είναι ο δείκτης του μεγέθους της απόλυτης λογικής της.Στην ταινία εμφανίζονται οι Whoopi Goldberg, Laura Linney, Diane Ladd, Lynn Cohen, Lainie Kazan, Austin Pendleton, Ed Asner, Armistead Maupin και Michael Dukakis. Η ταινία έκανε την παγκόσμια πρεμιέρα της στο DOC NYC και την ευρωπαϊκή της πρεμιέρα στο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης.Για την πραγματοποίηση του ντοκιμαντέρ «Ολυμπία» ο Χάρης Μαυρομιχάλης συνεργάστηκε με καταξιωμένους καλλιτέχνες, οι οποίοι προσέφεραν απλόχερα το ταλέντο τους. Ένας από αυτούς τους καλλιτέχνες είναι ο, συνθέτης μουσικής ταινιών όπως «The Diving Bell and the Butterfly», «Jane Fonda in Five Acts», «The Other Boleyn Girl», «W».Ο σκηνοθέτης γνώριζε ευθύς εξ αρχής ότι σε αυτό το ντοκιμαντέρ ήθελε να συνεργαστεί με την αγαπημένη Αλέξια Βασιλείου, τόσο ως τραγουδίστρια όσο και ως συνθέτης. Έτσι την προσέγγισε προκειμένου να προσθέσει στην ταινία τις δικές της ορχηστρικές συνθέσεις για ορισμένες από τις σκηνές του φιλμ.