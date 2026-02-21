Ο σχεδιαστής του iPhone ετοιμάζει την πιο ριζοσπαστική Ferrari

Οι διανομείς αξιολογούν το efood: το freelance μοντέλο συνεργασίας ως επιλογή ευελιξίας και αυτονομίας
Σε διευρυμένη εσωτερική έρευνα καταγράφηκε ο βαθμός ικανοποίησης καθώς και η συνολική αξιολόγηση των συνεργατών διανομέων της πλατφόρμας.
Το πρώτο ηλεκτρικό μοντέλο της ιταλικής εταιρείας αποκαλύπτεται τον Μάιο και υπόσχεται design που σπάει κανόνες, με τον Jony Ive να παραδέχεται ότι ανυπομονεί αλλά και να αγχώνεται για την αντίδραση του κοινού.
Η ηλεκτρική Ferrari Luce πλησιάζει στην επίσημη αποκάλυψή της και ήδη δημιουργεί τεράστιες προσδοκίες. Ο άνθρωπος πίσω από το σχεδιαστικό της αποτύπωμα, ο θρυλικός σχεδιαστής του iPhone Jony Ive, δηλώνει πως το νέο μοντέλο θα έχει εξωτερική εμφάνιση εξίσου τολμηρή με το ήδη γνωστό, φουτουριστικό εσωτερικό, αν και παραδέχεται ότι νιώθει «άγχος» για το πώς θα υποδεχθεί ο κόσμος μια τόσο διαφορετική Ferrari.
Το ηλεκτρικό GT θα παρουσιαστεί πλήρως στο Μαρανέλο τον Μάιο. Πρόκειται για ένα τετράθυρο, τετραθέσιο μοντέλο με αυξημένη απόσταση από το έδαφος, κοντά στη φιλοσοφία της Ferrari Purosangue, ενώ φέρει τετρακινητήριο ηλεκτρικό σύστημα περίπου 1.000 ίππων. Τον σχεδιασμό υπογράφει το στούντιο LoveFrom, που ίδρυσε ο Ive μαζί με τον Marc Newson.
Η πρόκληση δεν είναι μικρή: η πρώτη ηλεκτρική Ferrari κουβαλά τεράστιο συμβολισμό, ενώ αναμένεται να διχάσει -ή να ενθουσιάσει- φίλους της μάρκας. Με την υποστήριξη της οικογένειας Ferrari και την ελευθερία που προσφέρει η ηλεκτρική αρχιτεκτονική, οι σχεδιαστές υπόσχονται ένα μοντέλο που θα ξεχωρίζει από οτιδήποτε έχει παρουσιάσει έως σήμερα το Cavallino.
Το μόνο βέβαιο είναι πως η αποκάλυψη του Μαΐου αναμένεται να είναι από τα σημαντικότερα design γεγονότα της χρονιάς για την αυτοκίνηση.