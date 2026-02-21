Ο σχεδιαστής του iPhone ετοιμάζει την πιο ριζοσπαστική Ferrari

Η ηλεκτρική Ferrari Luce πλησιάζει στην επίσημη αποκάλυψή της και ήδη δημιουργεί τεράστιες προσδοκίες. Ο άνθρωπος πίσω από το σχεδιαστικό της αποτύπωμα, ο θρυλικός σχεδιαστής του iPhone Jony Ive, δηλώνει πως το νέο μοντέλο θα έχει εξωτερική εμφάνιση εξίσου τολμηρή με το ήδη γνωστό, φουτουριστικό εσωτερικό, αν και παραδέχεται ότι νιώθει «άγχος» για το πώς θα υποδεχθεί ο κόσμος μια τόσο διαφορετική Ferrari.



Το ηλεκτρικό GT θα παρουσιαστεί πλήρως στο Μαρανέλο τον Μάιο. Πρόκειται για ένα τετράθυρο, τετραθέσιο μοντέλο με αυξημένη απόσταση από το έδαφος, κοντά στη φιλοσοφία της Ferrari Purosangue, ενώ φέρει τετρακινητήριο ηλεκτρικό σύστημα περίπου 1.000 ίππων. Τον σχεδιασμό υπογράφει το στούντιο LoveFrom, που ίδρυσε ο Ive μαζί με τον Marc Newson.



Οι δημιουργοί τονίζουν ότι εσωτερικό και αμάξωμα εξελίχθηκαν ταυτόχρονα, ώστε το τελικό αποτέλεσμα να είναι «ενιαίο» και με ξεκάθαρη σχεδιαστική ταυτότητα — όχι προϊόν συμβιβασμών μεταξύ διαφορετικών ομάδων. Σύμφωνα με τον Ive, το αυτοκίνητο παραμένει «ξεκάθαρα Ferrari», αλλά αποτελεί μια νέα ερμηνεία της μάρκας, βασισμένη στην απλότητα και την καθαρότητα της φόρμας.



Η πρόκληση δεν είναι μικρή: η πρώτη ηλεκτρική Ferrari κουβαλά τεράστιο συμβολισμό, ενώ αναμένεται να διχάσει -ή να ενθουσιάσει- φίλους της μάρκας. Με την υποστήριξη της οικογένειας Ferrari και την ελευθερία που προσφέρει η ηλεκτρική αρχιτεκτονική, οι σχεδιαστές υπόσχονται ένα μοντέλο που θα ξεχωρίζει από οτιδήποτε έχει παρουσιάσει έως σήμερα το Cavallino.

Το μόνο βέβαιο είναι πως η αποκάλυψη του Μαΐου αναμένεται να είναι από τα σημαντικότερα design γεγονότα της χρονιάς για την αυτοκίνηση.