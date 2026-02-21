Ο σχεδιαστής του iPhone ετοιμάζει την πιο ριζοσπαστική Ferrari
CAR

Ο σχεδιαστής του iPhone ετοιμάζει την πιο ριζοσπαστική Ferrari

Το πρώτο ηλεκτρικό μοντέλο της ιταλικής εταιρείας αποκαλύπτεται τον Μάιο και υπόσχεται design που σπάει κανόνες, με τον Jony Ive να παραδέχεται ότι ανυπομονεί αλλά και να  αγχώνεται για την αντίδραση του κοινού.

Ο σχεδιαστής του iPhone ετοιμάζει την πιο ριζοσπαστική Ferrari
1 ΣΧΟΛΙΟ

Η ηλεκτρική Ferrari Luce πλησιάζει στην επίσημη αποκάλυψή της και ήδη δημιουργεί τεράστιες προσδοκίες. Ο άνθρωπος πίσω από το σχεδιαστικό της αποτύπωμα, ο θρυλικός σχεδιαστής του iPhone Jony Ive, δηλώνει πως το νέο μοντέλο θα έχει εξωτερική εμφάνιση εξίσου τολμηρή με το ήδη γνωστό, φουτουριστικό εσωτερικό, αν και παραδέχεται ότι νιώθει «άγχος» για το πώς θα υποδεχθεί ο κόσμος μια τόσο διαφορετική Ferrari.

Το ηλεκτρικό GT θα παρουσιαστεί πλήρως στο Μαρανέλο τον Μάιο. Πρόκειται για ένα τετράθυρο, τετραθέσιο μοντέλο με αυξημένη απόσταση από το έδαφος, κοντά στη φιλοσοφία της Ferrari Purosangue, ενώ φέρει τετρακινητήριο ηλεκτρικό σύστημα περίπου 1.000 ίππων. Τον σχεδιασμό υπογράφει το στούντιο LoveFrom, που ίδρυσε ο Ive μαζί με τον Marc Newson.

260212113812_ferrari-luce

Οι δημιουργοί τονίζουν ότι εσωτερικό και αμάξωμα εξελίχθηκαν ταυτόχρονα, ώστε το τελικό αποτέλεσμα να είναι «ενιαίο» και με ξεκάθαρη σχεδιαστική ταυτότητα — όχι προϊόν συμβιβασμών μεταξύ διαφορετικών ομάδων. Σύμφωνα με τον Ive, το αυτοκίνητο παραμένει «ξεκάθαρα Ferrari», αλλά αποτελεί μια νέα ερμηνεία της μάρκας, βασισμένη στην απλότητα και την καθαρότητα της φόρμας.


Η πρόκληση δεν είναι μικρή: η πρώτη ηλεκτρική Ferrari κουβαλά τεράστιο συμβολισμό, ενώ αναμένεται να διχάσει -ή να ενθουσιάσει- φίλους της μάρκας. Με την υποστήριξη της οικογένειας Ferrari και την ελευθερία που προσφέρει η ηλεκτρική αρχιτεκτονική, οι σχεδιαστές υπόσχονται ένα μοντέλο που θα ξεχωρίζει από οτιδήποτε έχει παρουσιάσει έως σήμερα το Cavallino.

Το μόνο βέβαιο είναι πως η αποκάλυψη του Μαΐου αναμένεται να είναι από τα σημαντικότερα design γεγονότα της χρονιάς για την αυτοκίνηση.

1 ΣΧΟΛΙΟ

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης